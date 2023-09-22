Звездные гости и море книг: в Челябинске начался #РыжийФест

Для зрителей на открытии показали творческий номер Фото: Егор ИВЛЕВ

22 сентября в Челябинске начался книжный фестиваль #РыжийФест. Торжественное открытие прошло в Центре международной торговли на проспекте Ленина, 35. Для горожан выступили творческие коллективы, открылась книжная ярмарка. Но это еще далеко не все прелести, которые подарит нам фестиваль.

#РыжийФест продлится до 24 сентября. Среди известных гостей — один из главных писателей современной России Алексей Иванов. 22 сентября в 19:00 он проведет встречу с челябинцами, на которой ответит на вопросы и расскажет о своей новой книге «Бронепароходы». Кроме этого, на фестиваль приехал режиссер «Смешариков» и «Фиксиков» Джангир Сулейманов.

Более подробно ознакомиться с программой можно по ссылке. А пока наслаждаемся фотографиями с открытия фестиваля.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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