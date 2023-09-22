Угрожали пистолетами и прижигали руки: братья из Магнитогорска организовали банду и отбирали у людей деньги

Скоро банда предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья из Магнитогорска решила окунуться в 90-е. Старший брат создал банду, чтобы с оружием нападать на людей и похищать их имущество, а младший его поддержал. Но горе-преступники попались и скоро ответят перед судом за создание банды и участие в ней, разбой, незаконные приобретение, хранение и ношение оружия.

По версии следствия в июле 2022 года в селе Кусимовского Рудника Республики Башкортостан братья проникли в дом и напали на пожилых супругов. Связанному мужчине обожгли спину и руки газовой горелкой, а его жене сломали челюсть. Угрожая убийством, требовали отдать им 10 миллионов рублей. Но таких денег у пары не было. Поэтому бандиты забрали все, что нашли: деньги и ювелирные изделия на общую сумму свыше 460 тысяч рублей, а также банковские карты, на которых было около полутора миллионов рублей.

5 сентября того же года банда решилась на новое преступление, теперь уже в Челябинске. Под предлогом продажи автомобиля они встретились с перекупщиком машин и пытались похитить у него 1,2 миллиона рублей. Угрозы были не только словесными: один из братьев выстрелил из пистолета с глушителем в живот и ноги потерпевшего. Мужчина со сквозными огнестрельными ранениями схватил сумку с деньгами в охапку и побежал прятаться в магазин. Он же потом и опознал одного из преступников.

– Сложность расследования заключалась в том, что преступления совершались в разных субъектах Российской Федерации. В ходе следствия обвиняемыми выдвигались многочисленные версии, которые были опровергнуты собранными по делу доказательствами, было проведено более 30 криминалистических экспертиз. 17 томов уголовного дела доказали причастность обвиняемых к разбойным нападениям в составе банды, – отметили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Во время расследования выяснилось, что младший из братьев без банды совершил еще два преступления. Мужчина врывался с пистолетом в офисы микрофинансовых организаций в Магнитогорске. Угрожая сотрудницам выстрелом в голову, он похитил около 50 тысяч рублей.

– Потерпевшими заявлены исковые требования на сумму свыше 4 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сейчас оба брата находятся в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попинали и закинули в машину: в Челябинске на глазах у соседей похитили мужчину, сбежавшего из реабилитационного центра

«Там не один маньяк, а два»: член Совета по правам человека сделал громкое заявление о деле челябинского маньяка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.