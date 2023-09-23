Москва не пала: «Трактор» продлил серию поражений до трех матчей

В последней очной встрече в прошлом сезоне челябинцы одержали победу. Фото ХК «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» продлил серию поражений до трех матчей. Второе противостояние выездной серии с московским «Спартаком» завершилось в овертайме не в пользу челябинцев. Подробнее — в материале.

Встреча началась с нарушения у «черно-белых»: на третьей минуте за толчок соперника клюшкой угодил на скамейку штрафников Егор Фатеев. Несмотря на меньшинство, челябинцы активно действовали в зоне хозяев площадки. «Спартак» же начал прессинг владений Зака Фукале уже при игре в равных составах. На экваторе периода был близок к голу Максим Шабанов: форвард бросил в левый угол, но шайба угодила в штангу. Затем опасный момент организовали и москвичи, голкипер «Трактора» был на чеку. На 17-й минуте «черно-белые» получили возможность сыграть в большинстве, но воспользоваться ей так и не смогли. Открыть счет удалось за 55 секунд до перерыва: при выходе «два в одного» Владимир Ткачев отдал пас на Александра Рыкова, а тот отправил шайбу прямиком в сетку. Этот гол стал для 18-летнего нападающего первым в КХЛ и помог челябинцам выйти вперед — 1:0.

— Эмоции от заброшенной шайбы положительные. Спасибо тренерам за доверие и партнерам за передачи. Нам нужно забивать и дальше, реализовывать свои моменты и выигрывать, — отметил во флеш-интервью Александр Рыков.

Вторая 20-минутка началась по похожему сценарию: на старте за подножку удалился Никита Сошников. За девять секунд до окончания большинства «Спартак» смог сравнять цифры на табло. Заброшенная шайба активизировала соперника, что заставило челябинцев застрять в своей зоне. Затем последовало еще одно удаление «Трактора», на этот раз на две минуты выбыл Антон Бурдасов. В численном преимуществе у соперника ничего не получилось. После выхода оштрафованного «черно-белым» выпал шанс сыграть в формате «пять на три». Затянувшаяся позиционная атака в зоне «Спартака» не принесла результата — 1:1.

На первой минуте третьего периода челябинцы вновь получили большинство. Через 15 секунд после хозяева наказали вратаря Зака Фукале за ошибку и впервые в матче вышли вперед. Разница в счете продержалась недолго: с передачи Сергея Калинина отличился Антон Бурдасов. Команды демонстрировали динамичный хоккей. За четыре минуты до финальной сирены ударение заработал Альберт Яруллин. Перед очередным большинством тренерский штаб «Спартака» взял тайм-аут, но советы специалистов не помогли команде. Основное время закончилось ничьей — 2:2.

В овертайме соперники обменивались атаками. За 47 секунд до окончания дополнительной пятиминутки Антон Бурдасов оставил «черно-белых» в меньшинстве. «Спартак» же воспользовался моментом и поставил точку — встреча завершилась со счетом 3:2 не в пользу челябинцев.

Следующий матч выездной серии «Трактор» проведет 25 сентября в Тольятти против местной «Лады». Противостояние с этим соперником станет уже четвертым в сезоне.

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