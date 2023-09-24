Красивая, хозяйственная или любимая: на каких женщинах хотят жениться челябинцы?

Многие мужчины хотят просто любить, а мыть посуду готовы и сами. Фото: Вадим АРХИПОВ

Почему одним делают предложение руки и сердца через неделю знакомства, а другие могут не дождаться его десятилетиями? КП-Челябинск вышла на улицы города и узнала, на каких женщинах хотят жениться мужчины.

Самый милый опрос про любовь, внешность и идеалы.

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