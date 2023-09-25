Сражались с рыцарями на мечах и создали солнце: в Челябинской области прошли «Игры храбрых»

В «Играх» участвовали члены семей от мала до велика. Фото: Иван Карлышев

В Челябинской области состоялись «Игры храбрых» - большое реабилитационное мероприятие для семей, в которых дети победили рак. Мальчишки и девчонки вместе со взрослыми участвовали в соревнованиях и мастер-классах, следили за выступлениями артистов и просто общались друг с другом.

Фото: Иван Карлышев

Фото: Иван Карлышев

У многих участников есть ограничения по спортивным занятиям, так что организаторы постарались придумать испытания, которые и позволяют детям проявить активность, и не создают лишней нагрузки. «Игры» в этом году устроили в русско-народной тематике. Поэтому среди состязаний были конкурсы по метанию копья и переносу ведерок на коромысле. А еще участники сражались на мечах со средневековыми воинами.

Фото: Иван Карлышев

Фото: Иван Карлышев

Фото: Иван Карлышев

Полосу препятствий в оздоровительном комплексе «Лесная застава» прошли 360 человек. В спортивных соревнованиях проявили себя 107 семей.

Фото: Иван Карлышев

Фото: Иван Карлышев

— Эмоции зашкаливают, — призналась Татьяна Ковба, приехавшая на «Игры храбрых» с сыном. — Мы вместе прошли тяжелое испытание в нашей жизни, и сейчас у нас есть возможность встретиться с родителями, провести этот день.

Фото: Иван Карлышев

Фото: Иван Карлышев

Заместитель главврача по детской онкологии и гематологии ЧОДКБ Ирина Спичак рассказала, что многих знакомых ей ребят не узнать, настолько они окрепли после лечения.

К «Играм» присоединились даже дети, которые прямо сейчас продолжают лечиться от рака и остаются в онкологическом отделении ЧОДКБ. Они дистанционно поучаствовали в конкурсе рисунков.

Фото: Иван Карлышев

Фото: Иван Карлышев

Фото: Иван Карлышев

Фото: Иван Карлышев

«Игры Храбрых» организует благотворительное движение «Искорка Фонд» при поддержке областного министерства социальных отношений и неравнодушных граждан.

Фото: Иван Карлышев

— Со всеми испытаниями мы справимся, потому что мы есть друг у друга, — обратилась к участникам мероприятия директор «Искорка Фонда» Татьяна Сачко.

На «Игры» приехала супруга губернатора Челябинской области и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

Фото: Иван Карлышев

— Так уж вышло, что на долю ваших деток выпало такое большое испытание в таком юном возрасте, и огромную полосу препятствий вы уже прошли, и победили, — сказала она семьям. — Самое главное – не терять надежду на эту победу, поддерживать друг друга, только тогда все будет хорошо.

Фото: Иван Карлышев

Каждой семье в финале соревнований выдали символический луч добра — деревянную ложку. Из этих ложек все вместе собрали одно большое солнце. После «Игр» деревянные «лучи» дети с родителями увезли домой, на память.

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