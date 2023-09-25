Где лучше дышится в Москве: дом рядом с парком

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Современные покупатели жилья тщательно подходят к вопросу выбора района. Они анализируют не только наличие инфраструктуры и транспортную доступность, но и экологическую обстановку. Для будущих владельцев квартир важно, чтобы их жилой комплекс располагался в экологически чистом месте, где отсутствуют вредные производства, промышленные зоны, а поблизости были парки, скверы и водоемы. Как найти такие локации в столице, читайте в нашей статье.

Экология как фактор

Сегодня многие инвесторы предпочитают вкладывать средства в столичную недвижимость. «В Москве уровень доверия к недвижимости как инструменту инвестиций составляет 83%, в регионах – 75%», – отмечают эксперты страхового дома ВСК.

По их мнению, основной риск в 2023 году связан с инвестициями в не самые ликвидные проекты. В этих условиях искать объект для вложений нужно более тщательно, чем когда-либо, иначе выгодно перепродать квартиру будет непросто. Поэтому при выборе инвестиционной квартиры важно учитывать разные факторы, в том числе и экологический.

Как отмечают аналитики, сегодня на фактор экологии обращает внимание каждый второй покупатель квартир в столичных новостройках, тогда как до пандемии он интересовал только 24%.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Популярность «загородной жизни» в городе растет, в пандемию многие покупатели изменили свои предпочтения и уже не хотят переезжать в центр. Они выбирают более экологически чистые районы, а также квартиры бoльшей площади вблизи парков и прогулочных зон. В частности, аналитики рынка элитной недвижимости фиксируют рост спроса на комплексы у воды с закрытыми благоустроенными территориями в экологически чистых районах Москвы.

В таких проектах покупатели хотят видеть привычный им уровень комфорта, единую среду, однородную застройку. Учитывая этот тренд, застройщики активно осваивают экологически чистые районы Москвы.

Тяга к зелени

В Москве насчитывается порядка двухсот парков и скверов. Столичные девелоперы часто реализуют премиальные проекты рядом с благоустроенными зелеными зонами. Число новостроек и объектов реконструкции премиум-класса в радиусе 1 км от московских парков и скверов за прошедшие пять лет увеличилось на 15,6%, подсчитали аналитики компании «Метриум». При этом средняя цена квадратного метра в подобных комплексах выросла почти на треть – на 27,1%.

В столице традиционно наиболее экологически благополучными считались запад, северо-запад и юго-запад. Это связано как с розой ветров - значительную часть года они дуют со стороны более-менее «чистого» Подмосковья, так и с расположением промышленных предприятий, большая часть которых находились на востоке и юго-востоке.

Эксперты утверждают: если важна экология, стоит остановить выбор на новостройках, расположенных в СЗАО, ЗАО, ЮЗАО или в Новой Москве. К примеру, большая зеленая территория находится в районах Крылатское, Хорошево-Мневники и Строгино. В этой локации есть несколько водоемов: Москва-река и Большой Строгинский затон. Также там растут тысячи деревьев и кустарников и отсутствуют вредные производства.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Через эти районы проходит несколько крупных автомобильных дорог, но при этом значительная часть занята зелеными насаждениями: от Филевского парка на юге до Серебряного бора на севере. Кроме того, в локации располагаются Крылатские Холмы, гребной канал в Татаровской пойме, Рублевский парк и другие экологические зоны.

Недалеко от них, в живописной Мневниковской пойме, строится масштабный жилой комплекс бизнес-класса «Остров». Его возводит один из крупнейших столичных девелоперов – компания «Донстрой». Проект находится на самом настоящем острове, окруженном Москвой-рекой и природными парками «Филевский», «Суворовский», «Крылатские холмы» и др. На территории «Острова» предусмотрено множество зеленых зон и мест для отдыха на природе. Здесь никогда не было промышленной застройки, а природная зона, окружающая квартал, закрыта для нового строительства.

Особое внимание также стоит обратить на Раменки — благополучный и обустроенный район на западе Москвы с высокой транспортной доступностью и современной инфраструктурой. Аналитики называют его одним из самых зеленых и комфортных для проживания. Это пятый по величине район столицы, один из его плюсов — свободное пространство. Примерно четвертую часть площади занимает крупный лесной массив — Ботанический сад МГУ и лесопарковая зона Воробьевых гор. Кроме того, на территории Раменок находится парк имени 50-летия Октября, а на границе с соседним Фили-Давыдково - парк Победы, Матвеевский лес и природный заказник «Долина реки Сетунь». В Раменках много уникальных мест, которыми гордятся не только жители района, но и вся Москва – например, Московский государственный университет им. Ломоносова и киностудия «Мосфильм».

«Событие» с видами

По словам риэлторов, интересные авторские проекты реализуются практически на всех новостройках в Раменках. Но наиболее заметным называют жилой комплекс «Событие» от компании «Донстрой», который все очевиднее становится яркой архитектурной доминантой района.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

В проекте комплексного освоения территории Раменок уже случилось «Событие-1»: первая очередь жилого комплекса завершена, и там обживаются новоселы. На подходе «Событие-2» с красивыми видами на город и стильное «Событие-3» в центре квартала. До конца 2025 года девелопер намерен ввести в эксплуатацию «Событие-4» - ансамбль из трех небоскребов с футуристичными sky-мостами и зеленым парком на крыше, а также изящные башни «События-5» — современную интерпретацию стиля ар-деко. Гармонично дополняет городскую среду и проект «Река» от того же «Донстроя» — комплексы клубных домов на 9–12 этажей с просторными резиденциями в парке у реки.

Поблизости от этих объектов нет ни одного промышленного предприятия с вредными выбросами и отходами, вместо них — много парков и заповедников с большим количеством зеленых насаждений. Обладатели квадратных метров в этих жилых комплексах смогут дышать чистым воздухом экологичного запада Москвы, а также наслаждаться прогулками по собственному природному парку «Событие» с рекой, лугами и растениями из Красной книги.

Парк площадью 24 га спроектировало российское бюро Wowhouse. Он объединит природную зону вдоль реки с территориями новых жилых кварталов «Огни», «Событие» и клубных домов «Река» в концептуальное современное пространство для жизни и отдыха. Первый этап парка девелопер открыл для горожан осенью 2022 года. 2,7 км велодорожек, 1,5 км бегового маршрута, экотропа длиной 1,6 км — темп прогулки легко подстраивается под настроение. Парковое пространство по максимуму насыщено инфраструктурой для досуга, отдыха и здорового образа жизни, здесь есть и игровые площадки с горками и приспособлениями для лазания, летняя школа с декоративным огородом, воркауты, зоны отдыха со скамейками, навесами и зарядками для гаджетов.

Эксперты отмечают, что особенно важно выбирать новостройку в мегаполисе рядом с благоустроенными парками. Это не только спокойные зеленые зоны, но и пространства для физической активности, места для проведения культурных и праздничных мероприятий. Например, проекты «Донстроя» — уникальный симбиоз архитектурных стилей. Все объекты совершенно разные и не похожи друг на друга. И это производит сильное визуальное и эстетическое впечатление. В частности, кварталы «События» — архитектурное и градостроительное решение, которое трансформирует обычное окружение и внешний вид района в нечто совершенно захватывающее. Это проекты, которые объединяют искусство, природу и инновации, создавая уникальное пространство для жизни.

Фото предоставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Здесь можно найти занятия для всех членов семьи в любое время года, устраивать пикники и просто наслаждаться тишиной и красотой природы. Особенно везет тем, кто живет на последних этажах в непосредственной близости от парка или лесного пространства — у них будут прекрасные виды из окон.