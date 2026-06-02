Троица в Троицке: в южноуральском городе прошел фестиваль духовных ценностей

Молодой фестиваль «Троица в Троицке» сразу полюбился жителям. Фото: пресс-служба губернатора.

Удивительно, что такого фестиваля в Троицке не было раньше. Ведь именно в день Святой Троицы, 4 июня 1743 года, был заложен город и получил свое название по православному празднику. Примерно в то же время был заложен и собор в честь Святой Троицы — первое каменное сооружение в крепости. Поэтому этот православный праздник является особенным для города.

Четыре года назад в Троицке стали проводить региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». В этом году его оценил губернатор Алексей Текслер.

— Четвертый год подряд мы проводим фестиваль в Троицке, и впервые он совпал с самим праздником Святой Троицы, — рассказал Алексей Текслер. — Получилось по-настоящему живо и многоголосо: музыка, ремесла, казачьи забавы, атмосфера большого общего праздника. На открытии вручили знак отличия «Семейное счастье» семи парам, прожившим вместе больше полувека. Семья и есть та основа, на которой держится все: духовные ценности, любовь к стране, связь поколений.

Возвращение к истокам

Начался праздник с Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Церковь находится в живописном месте на берегу реки Уй. В 2025 году в храме закончились долгие и сложные реставрационные работы. Например, восстановлена скрытая авторская старинная живопись. Сразу же после службы православные совершили крестный ход по улицам города.

Основные события фестиваля развернулись на центральной площади. Праздник в Троицке объединил представителей власти, Русской Православной Церкви, общественных организаций, казачества, молодежных движений, творческих коллективов, а также жителей и гостей региона.

Начался праздник с крестного хода по Троицку. Фото: Челябинская епархия.

Вместе с губернатором фестиваль открыли митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, координатор движения «Семья» Андрей Кормухин.

— Почти 300 лет на этой земле проживают славные трудолюбивые люди, которые хранят память поколений, сохраняют культурное и духовное наследие своих предков, — сказал митрополит Алексий. — Праздник Троицы — это праздник, который посвящен любви, это праздник, который посвящен согласию, это праздник, который посвящен единству.

Для гостей выступил оркестр «Малахит» и южноуральские творческие коллективы, работали мастеровые ряды, историческая реконструкция «Троицкая крепость», выставки вооружения и техники, а также гастрономические и спортивные площадки.

Алексей Текслер наградил пары, которые прожили вместе больше полувека. Фото: пресс-служба губернатора.

Строим новое и храним историю

Каждое лето Алексей Текслер обязательно приезжает в Троицк, осматривая новые социальные объекты. В городе ведется благоустройство, строятся дороги, восстанавливаются исторические здания. В этот раз губернатор отправился в музыкальную школу № 3, которая должна заработать 1 сентября. Старое здание уже не было смысла восстанавливать.

— Это долгожданный объект для учащихся и педагогов. Безусловно, школа станет хорошим подарком для Троицка, — подчеркнул Алексей Текслер.

В новой музыкальной школе будут учиться 250 детей. В учреждении несколько отделений: фортепианное, народных инструментов, струнных инструментов, изобразительного искусства, инструментов эстрадного оркестра, декоративно-прикладного творчества, театральное, хореографическое и теоретическое. Также есть общеразвивающие отделения.

Строительство новой музыкальной школы в Троицке — это часть работы по развитию культурной инфраструктуры региона. В 2027 году областной центр получит почетное звание культурной столицы. Присвоение этого статуса — знак признания культурного потенциала Челябинской области.

Еще одной культурной темой этого визита стала реконструкция пассажа Яушевых. Это здание может стать точкой притяжения для туристов. Пассаж был построен до революции для торгового дома «Братья Яушевы». Сейчас ведется проектирование будущего общественно-культурного пространства, которым станет это здание. В пассаже планируется разместить камерный театр, зрительный зал, а также площадки для культурных и общественных мероприятий.

— Это важный знаковый объект. Поскольку он является объектом культурного наследия, предстоит серьезная работа, — прокомментировал Алексей Текслер. — Необходимо не просто реконструировать здание, а сохранить его, чтобы и дальше можно было наслаждаться памятниками архитектуры Троицка.

Сегодня Троицк становится музеем под открытым небом. В городе в этом году обновят туристическую инфраструктуру, навигацию, сделают подсветку исторических зданий.

Ворота в Азию

Важное экономическое значение для Челябинской области имеет автомобильный пункт пропуска «Бугристое», который находится на границе с Казахстаном в Троицком городском округе. Во время рабочей поездки Алексей Текслер оценил, как идет его масштабная реконструкция. На сегодня это один из ключевых транспортно-логистических проектов региона.

На «Бугристом» развернулась масштабная стройка. Фото: пресс-служба губернатора.

Работы идут в рамках федерального нацпроекта «Эффективная транспортная система». После завершения пропускная способность вырастет в несколько раз: число полос увеличится с 13 до 32. Транспортный поток возрастет с 2 до 4 тысяч машин в сутки, а пассажиропоток - с 7 до 18,6 тысяч человек в сутки.

— Челябинская область как крупный логистический хаб во многом является воротами, в том числе в страны Средней Азии, — подчеркнул губернатор. — Поэтому этот объект имеет по-настоящему важное значение. Рад, что работы здесь идут с опережением графика — считаю это хорошим знаком и показателем высокой ответственности всех участников проекта.

Сейчас на площадке уже возведены основные здания, монтируются наружные конструкции и инженерные сети. Продолжается строительство корпуса для пограничников, навесов над полосами движения, питомника для служебных собак, досмотровых боксов и гаража.

Казахстан является одним из главных внешнеэкономических партнеров Южного Урала. По объему экспорта в Казахстан регион занимает третье место в России, а товарооборот за 2025 год превысил 1 миллиард долларов. Модернизация ускорит и сделает удобнее пересечение границы.

— Этот объект является частью большого транспортного коридора и имеет важное значение для роста товарооборота и экономической активности между нашими странами, — отметил Алексей Текслер.