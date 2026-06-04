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Общество4 июня 2026 7:51

«Не в ПарИже, а в ПарижЕ»: как живет челябинское село с необычным названием и почему в день полумарафона местные ходят на кладбищефото

Парижский полумарафон совпал с важным праздником нагайбаков — Троицей
Ольга ЩАПИНА
Жители Парижа оказались в центре событий.

Жители Парижа оказались в центре событий.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

— А вы знаете, что правильно говорить: «мы были в ПарижЕ?», с ударением на последний слог? — встречает в сельском музее директор централизованной музейной системы Надежда Герасимова. — Это особенности нашего произношения.

Этот факт мало кому известен, но действительно местные непривычно склоняют название своего села. И это, конечно, не единственное различие французских и нагайбакских парижан.

В конце мая в селе очень суетно и людно, около месяца его прибирают, украшают, а потом на три дня перекрывают центральные улицы вместе со школой, домом культуры и музеем, и Париж превращается в спортивную мекку.

Только представьте: население Парижа — около 1,5 тысяч человек. А в дни полумарафона сюда переезжает более 10 тысяч человек, что примерно равно населению целого города Верхнеуральска. Для нагайбаков — это праздник, внимание, интерес к их культуре, но даже в это время они продолжают жить своей привычной жизнью, которая порой скрыта от глаз многочисленных гостей.

За три дня Париж посетили более 13 тысяч человек.

За три дня Париж посетили более 13 тысяч человек.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Кому — полумарафон, а кому — церковный праздник

Как известно нагайбаки — православные христиане. Село названо в память о победе русских войск над армией Наполеона. Во взятии французской столицы участвовали и казаки-нагайбаки.

О важности веры говорит и история местной церкви. Деревянный храм построили в 1889 году. Но простоять ему было суждено недолго. В 1931 году церковь разрушили до основания, а на этом месте поставили дом культуры. Однако парижане успели вынести ценные иконы и прятали их от советской власти много лет. Сейчас о старой церкви напоминает поклонный крест, а иконы переданы в местный музей.

— Это иконы нашей деревянной церкви, — показывает экспонаты директор музейной системы. — Жители сохранили их у себя на чердаке, а самой церкви уже нет. Новая церковь была построена в 2017 году, она носит имя священномученика Дионисия Ареопагита.

Икона и крест, которые спаcли парижане от уничтожения.

Икона и крест, которые спаcли парижане от уничтожения.

Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

В селе и сегодня отмечают православные праздники. Ходят «христосоваться» на Пасху, дарят детям сладости и деньги в Рождество. Уже несколько лет третий день полумарафона совпадает с Днем Святой Троицы. В этот день у парижан принято ходить на кладбище, так что в этом смысле парижане испытывают определенные неудобства.

— Троица — это общепринятый праздник, — рассказывает парижанка Надежда Герасимова. — У нас собираются дети, внуки, приезжают родственники, и мы идем на кладбище. А половина села перекрыта — не выехать, не заехать. Я живу рядом со сценой на главной улице. Мы заранее вывезли машину к пожарной части на выезде. А в Троицу пойдем пешком до пожарной части, а оттуда уже на машине. Также мероприятие достаточно шумное для нашего села. Но больше, конечно, положительного.

Надежда Герасимова рассказала губернатору Алексею Текслеру об обычаях нагайбаков.

Надежда Герасимова рассказала губернатору Алексею Текслеру об обычаях нагайбаков.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Неудобства бывают при проведении любых крупных мероприятий, просто в больших городах, таких как Челябинск, к этому больше привычны. Плюсов для Парижа очевидно больше, признают жители. Приезжать на забег стало все больше людей, подтянулись другие регионы. Властям пришлось уделять больше внимание инфраструктуре. Теперь в Париже все существующие 11 улиц заасфальтированы. Благоустроили заброшенный парк Дружбы за домом культуры и Ленинский парк. Обновился и местный музей.

— После проведения марафона у нас отремонтировали крышу, веранды, обновили фундамент — это значимо для нас, — говорит Надежда Герасимова. — Сделали экспозицию, посвященную полумарафону, поставили интерактивный стол, обновили компьютерное оборудование.

Музей — главный экспонат

Еще один несомненный плюс от полумарафона — все больше людей интересуются культурой малочисленного народа и историей Челябинской области. Согласитесь, название села интригует. Поэтому музей практически никогда не пустует.

Дом в центре Парижа, где теперь расположена экспозиция, построил прадед Надежды Герасимовой в 1896 году.

Купец построил дом основательно, поэтому он и сохранился.

Купец построил дом основательно, поэтому он и сохранился.

Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

— Это купеческий дом нестандартной планировки, — говорит Надежда Герасимова. — Стандартные дома были маленькие, состояли из двух комнат. А поскольку хозяин, Тинибаев Андрей Михайлович, был купцом, он привез из Верхнеуральска строителей, которые построили большой дом с высокими потолками и большими комнатами. Хозяин здесь прожил до революционных событий, у него было 11 детей, и все они размещались в этом доме. Мой дед был одним из них. Старшие сыновья были уже взрослыми, женатыми. После октябрьской революции его сначала просто выселили из этого дома, а позже, уже в 30-е годы, репрессировали и отправили в Свердловскую область. Так получилось, что я пришла работать в дом своего прадеда.

В музее можно увидеть традиционный праздничный наряд нагайбачки (красному платью, которое представлено, больше ста лет), узнать, чем уникальны здешние покровские пирожки (они с пшенной кашей), и здесь об особенных обрядах обязательно расскажут те люди, кто так бережно хранит свою культуру.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Местная копия Эйфелевой башни так и притягивает модниц.

Местная копия Эйфелевой башни так и притягивает модниц.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

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