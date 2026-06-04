Жители Парижа оказались в центре событий. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

— А вы знаете, что правильно говорить: «мы были в ПарижЕ?», с ударением на последний слог? — встречает в сельском музее директор централизованной музейной системы Надежда Герасимова. — Это особенности нашего произношения.

Этот факт мало кому известен, но действительно местные непривычно склоняют название своего села. И это, конечно, не единственное различие французских и нагайбакских парижан.

В конце мая в селе очень суетно и людно, около месяца его прибирают, украшают, а потом на три дня перекрывают центральные улицы вместе со школой, домом культуры и музеем, и Париж превращается в спортивную мекку.

Только представьте: население Парижа — около 1,5 тысяч человек. А в дни полумарафона сюда переезжает более 10 тысяч человек, что примерно равно населению целого города Верхнеуральска. Для нагайбаков — это праздник, внимание, интерес к их культуре, но даже в это время они продолжают жить своей привычной жизнью, которая порой скрыта от глаз многочисленных гостей.

За три дня Париж посетили более 13 тысяч человек. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Кому — полумарафон, а кому — церковный праздник

Как известно нагайбаки — православные христиане. Село названо в память о победе русских войск над армией Наполеона. Во взятии французской столицы участвовали и казаки-нагайбаки.

О важности веры говорит и история местной церкви. Деревянный храм построили в 1889 году. Но простоять ему было суждено недолго. В 1931 году церковь разрушили до основания, а на этом месте поставили дом культуры. Однако парижане успели вынести ценные иконы и прятали их от советской власти много лет. Сейчас о старой церкви напоминает поклонный крест, а иконы переданы в местный музей.

— Это иконы нашей деревянной церкви, — показывает экспонаты директор музейной системы. — Жители сохранили их у себя на чердаке, а самой церкви уже нет. Новая церковь была построена в 2017 году, она носит имя священномученика Дионисия Ареопагита.

Икона и крест, которые спаcли парижане от уничтожения. Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

В селе и сегодня отмечают православные праздники. Ходят «христосоваться» на Пасху, дарят детям сладости и деньги в Рождество. Уже несколько лет третий день полумарафона совпадает с Днем Святой Троицы. В этот день у парижан принято ходить на кладбище, так что в этом смысле парижане испытывают определенные неудобства.

— Троица — это общепринятый праздник, — рассказывает парижанка Надежда Герасимова. — У нас собираются дети, внуки, приезжают родственники, и мы идем на кладбище. А половина села перекрыта — не выехать, не заехать. Я живу рядом со сценой на главной улице. Мы заранее вывезли машину к пожарной части на выезде. А в Троицу пойдем пешком до пожарной части, а оттуда уже на машине. Также мероприятие достаточно шумное для нашего села. Но больше, конечно, положительного.

Надежда Герасимова рассказала губернатору Алексею Текслеру об обычаях нагайбаков. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Неудобства бывают при проведении любых крупных мероприятий, просто в больших городах, таких как Челябинск, к этому больше привычны. Плюсов для Парижа очевидно больше, признают жители. Приезжать на забег стало все больше людей, подтянулись другие регионы. Властям пришлось уделять больше внимание инфраструктуре. Теперь в Париже все существующие 11 улиц заасфальтированы. Благоустроили заброшенный парк Дружбы за домом культуры и Ленинский парк. Обновился и местный музей.

— После проведения марафона у нас отремонтировали крышу, веранды, обновили фундамент — это значимо для нас, — говорит Надежда Герасимова. — Сделали экспозицию, посвященную полумарафону, поставили интерактивный стол, обновили компьютерное оборудование.

Музей — главный экспонат

Еще один несомненный плюс от полумарафона — все больше людей интересуются культурой малочисленного народа и историей Челябинской области. Согласитесь, название села интригует. Поэтому музей практически никогда не пустует.

Дом в центре Парижа, где теперь расположена экспозиция, построил прадед Надежды Герасимовой в 1896 году.

Купец построил дом основательно, поэтому он и сохранился. Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

— Это купеческий дом нестандартной планировки, — говорит Надежда Герасимова. — Стандартные дома были маленькие, состояли из двух комнат. А поскольку хозяин, Тинибаев Андрей Михайлович, был купцом, он привез из Верхнеуральска строителей, которые построили большой дом с высокими потолками и большими комнатами. Хозяин здесь прожил до революционных событий, у него было 11 детей, и все они размещались в этом доме. Мой дед был одним из них. Старшие сыновья были уже взрослыми, женатыми. После октябрьской революции его сначала просто выселили из этого дома, а позже, уже в 30-е годы, репрессировали и отправили в Свердловскую область. Так получилось, что я пришла работать в дом своего прадеда.

В музее можно увидеть традиционный праздничный наряд нагайбачки (красному платью, которое представлено, больше ста лет), узнать, чем уникальны здешние покровские пирожки (они с пшенной кашей), и здесь об особенных обрядах обязательно расскажут те люди, кто так бережно хранит свою культуру.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Местная копия Эйфелевой башни так и притягивает модниц. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

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