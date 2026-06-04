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Общество4 июня 2026 13:14

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал интервью в студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ

Вопросы касались достижений и новых проектов региона
Анастасия ТРОФИМОВА
Алексей Текслер и директор «КП-Челябинск» Екатерина Парфенова на ПМЭФ

Алексей Текслер и директор «КП-Челябинск» Екатерина Парфенова на ПМЭФ

Губернатор Алексей Текслер во время визита на Петербургский международный экономический форум дал интервью «Комсомольской правде».

Глава региона посетил выездную студию, которая открыта на ПМЭФ. Он рассказал о достижениях Челябинской области, возможностях для ее развития, а также новых проектах. В разговоре затронули также получение Челябинском статуса Культурной столицы России 2027 года.

Алексей Текслер возглавляет делегацию Челябинской области на ПМЭФ

Алексей Текслер возглавляет делегацию Челябинской области на ПМЭФ

Кстати, именно статусу Культурной столицы посвящен стенд Южного Урала на форуме. В центре площадки установлен цифровой орган, а над головами посетителей плывут в воздухе сверкающие трубы, которые символизируют звуковую волну.

Алексей Текслер возглавляет делегацию региона на ПМЭФ. Губернатор уже поучаствовал в панельной сессии о возвращении экономики к устойчивому росту и вручил табличку амбассадора проекта «Челябинск – культурная столица 2027» артисту балета Николаю Цискаридзе. Кроме того, при участии Алексея Текслера на форуме подписали соглашение между Челябинской областью и академией хоккея «Красная машина Юниор».

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