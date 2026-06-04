Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал интервью в студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ

Алексей Текслер и директор «КП-Челябинск» Екатерина Парфенова на ПМЭФ

Губернатор Алексей Текслер во время визита на Петербургский международный экономический форум дал интервью «Комсомольской правде».

Глава региона посетил выездную студию, которая открыта на ПМЭФ. Он рассказал о достижениях Челябинской области, возможностях для ее развития, а также новых проектах. В разговоре затронули также получение Челябинском статуса Культурной столицы России 2027 года.

Алексей Текслер возглавляет делегацию Челябинской области на ПМЭФ

Кстати, именно статусу Культурной столицы посвящен стенд Южного Урала на форуме. В центре площадки установлен цифровой орган, а над головами посетителей плывут в воздухе сверкающие трубы, которые символизируют звуковую волну.

Алексей Текслер возглавляет делегацию региона на ПМЭФ. Губернатор уже поучаствовал в панельной сессии о возвращении экономики к устойчивому росту и вручил табличку амбассадора проекта «Челябинск – культурная столица 2027» артисту балета Николаю Цискаридзе. Кроме того, при участии Алексея Текслера на форуме подписали соглашение между Челябинской областью и академией хоккея «Красная машина Юниор».

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