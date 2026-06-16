Промышленный диалог

Анатолий Самохвалов (на фото - третий справа) на встрече в ГОК «Кварц».

erid: 2W5zFGKTeFK

Российской промышленности сегодня нужны партнеры, которые не просто продают роботов, а сами работают на станках. Именно такая компания - челябинское ООО «Солид», объединяющее цех механообработки и центр роботизации. В рамках проекта «Комсомольской правды» по возрождению промкооперации заместитель директора по автоматизации «Солид» Анатолий Самохвалов провел переговоры с компаниями «ГлавОбедСервис» (бренд «ГлавСуп») и ГОК «Кварц». О том, как челябинские инженеры готовы облегчить ручной труд - читайте далее.

ОТ ПРОДАЖИ ИНСТРУМЕНТА - К ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Компания «Солид» начала свою деятельность в 2014 году с продажи металлорежущего инструмента. Со временем руководство решило развивать собственное производство, и сегодня предприятие располагает цехом механообработки площадью более тысячи квадратных метров. Станочный парк включает токарную и фрезерную группу, в том числе крупногабаритное оборудование с возможностью обработки деталей длиной до четырех метров, высотой до полутора метров и грузоподъемностью до восьми тонн. Также в наличии карусельные станки с диаметром обработки до 1600 мм и пятиосевые фрезерные центры. ООО «СОЛИД» предоставляет услуги механической обработки металла на заказ качественно, в срок и в приемлемом бюджете.

Второе ключевое направление - роботизация и автоматизация производственных процессов. Оно было открыто в 2019 году, и начиналось все с малых коллаборативных роботов, которые могут работать рядом и вместе с человеком. Сегодня «Солид» занимается практически всеми типами роботов. Поскольку компания сама занимается металлообработкой, в первую очередь задачи были связаны с роботизированным обслуживанием станков и сваркой металла, но со временем география проектов расширилась и включает в себя задачи по паллетированию, зачистке, контролю, наплавке, перемещению и др.

Роботизированные комплексы «Солид» применяются в разных отраслях производства.

Что касается парка роботов, «Солид» использует разные решения под разный бюджет. Среди классических промышленных роботов основные - японские Kawasaki и китайские Estun, а среди коллаборативных - роботы Dobot. В отличие от многих западных брендов, Kawasaki сохранила поставки в Россию благодаря нескольким заводам в Китае, где производятся роботы малой и средней грузоподъемности. А роботы Estun - одни из немногих китайских роботов, которые предлагают достойное качество.

Помимо роботизации, «Солид» является официальным сертифицированным дилером металлорежущего инструмента таких брендов, как Dormer&Pramet, Horn, Gesac, Tootool/Metomet, КЗТС/Вега-М, Karnasch/Lenz, UMT (ассортимент насчитывает более 5000 наименований). На предприятии внедрена система менеджмента качества ИСО 9001-2015, гарантирующая высокий уровень услуг независимо от внешних условий.

ВСТРЕЧА С «ГЛАВОБЕДСЕРВИС»: СУПЫ БЕЗ ЛЮДЕЙ

Первые переговоры прошли с руководством «ГлавОбедСервис» - генеральным директором Владимиром Бакаевым и директором по производству Анатолием Бакаевым. Запрос прозвучал четко:

- У нас три потока на упаковке, после машины операция выполняется вручную. Хотим довести продукт до паллета полностью автоматически, включая стрейчевание и морозильную камеру. Сейчас на линии 20 человек, нужно оставить 4-5, - говорит Владимир Бакаев. - Уже смотрели роботизированные решения, но они требуют постоянного внимания и программистов. Хотелось бы более простую механику, которую смогут обслуживать свои инженеры.

Во время делового визита в «ГлавОбедСервис».

- Если задача стандартизирована и ничего не изменится, автоматизация выгоднее, - заметил Самохвалов. - Но когда ритейлеры диктуют условия с разными размерами коробок, робот гибче: его быстрее переналадить. В Китае купить типовое дешевле, но мы сделаем индивидуальное решение под ваши размеры, обвяжем и запустим всю линию.

Он пригласил коллег в гости на улицу Российскую, 1, где можно вживую посмотреть на действующих роботов.

ВСТРЕЧА С ГОК «КВАРЦ»: ПЕСОК, СУХИЕ СМЕСИ И ТЯЖЕЛЫЕ МЕШКИ

Вторая встреча состоялась с руководством ГОК «Кварц» - генеральным директором Павлом Опаликовым и главным инженером Александром Стариковым. На предприятии работают около 300 человек: в горноцехе, цехе обогащения, транспортном, механическом, электроцехе и ремонтно-коммунальном подразделении.

- Основной метод - гидродобыча песка в летний период. У нас есть свой цех сушки песка. Отгружаем песок в мешках по 25 кг, в автомобильные цистерны-цементовозы и песковозы. Также работают два цеха по изготовлению сухих строительных смесей на гипсовой и цементной основе - выпускаем около 70 видов смесей, фасуем как в маленькие мешки по 25-30 кг, так и в биг-бэги. И на всех этих операциях в основном используется ручной труд, - рассказал Александр Стариков.

Анатолий Самохвалов отметил, что раньше предприятия отказывались от роботизации из-за нехватки времени, но сейчас - самое время все продумать и спокойно внедрить роботизированные решения в производственные процессы.

На вопрос об опыте с мешками он ответил прямо:

-Роботы Kawasaki выдерживает такт 900 - 1500 мешков в час (по одному) или до 1800 (по два). Можем организовать поездку на реальное производство. Предлагаем линию под ключ: робот, настройка, подключение, обучение.

Представители ГОК «Кварц» заинтересовались предложением и договорились о дальнейшем обсуждении технических деталей.

Узнать подробности о работе компании «Солид» можно на официальном сайте prosolid.ru или по телефону +7 (351) 200-40-88. г. Челябинск, ул. Российская, 1.

Реклама ООО «Солид». ИНН 7447239923