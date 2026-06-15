«Это спланированный и корыстный захват»: садоводы из Челябинска пожаловались Путину и Бастрыкину на дачное рейдерство

Садоводы записали видеообращение к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину. Фото: скриншот из видео

Жители садового товарищества «Тимер» под Челябинском забили тревогу и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору России Александру Гуцану и уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой. Люди уверяют, что уже больше двух лет живут в состоянии настоящей войны за свои участки из-за рейдерского захвата.

– Мы простые садоводы, пенсионеры, семьи с детьми, члены семей участников СВО, погибших при исполнении боевого долга. Мы обращаемся к вам, потом что защищаем не просто свои сотки, а законное право на безопасную рекреационную зону для себя, детей и внуков. Однако вместо защиты мы сталкиваемся с систематическим произволом, – рассказывают в видео собственники участков.

По их словам, все началось в декабре 2023 года. Тогда, как утверждают жители, в СНТ произошел рейдерский захват: якобы по поддельным протоколам сменилось руководство и правление товарищества. Позже по этому факту возбудили уголовное дело, которое рассматривается в суде, но попытки захвата власти продолжились и в 2024, и в 2025 годах.

– Рейдеры неоднократно подавали свои протоколы в налоговую для регистрации своего председателя и правления. Они более двух лет не дают покоя нам, добросовестным садоводам: оскорбляют в чатах, угрожают, воруют всю документацию, выводят деньги со счетов товарищества. Это спланированный и корыстный захват.

Садоводы рассказывают, что ранее уже обращались в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. В августе 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Однако, по словам жителей СНТ, расследование затягивается, сменился уже третий следователь, а заметного прогресса по делу нет. Жители опасаются, что в результате управлением товариществом могут вновь заняться люди, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела.

Жители СНТ записали видеообращение к президенту и главе Следственного комитета

– Мы просим Следственный комитет взять ситуацию под особый контроль московской группой следователей, провести объективную проверку по фактам мошенничества и возможной подделки документов, возбудить уголовное дело для защиты конституционных прав сотен добросовестных граждан. Мы верим, что закон на нашей стороне.

После публикации обращения глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Щукину предоставить доклад о ходе расследования и мерах, принятых для защиты прав граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.