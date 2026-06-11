ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Редакция сетевого издания «Комсомольская правда» сообщает, что информация, опубликованная 19 мая 2026 года в статье корреспондента О. С. Щапиной под названием «Когда поняла, что столкновения не избежать, закричала: „Кира, держись!“» Мать погибшей в ДТП девочки в Челябинской области должна выплатить компенсацию бывшей жене виновника аварии» (https://www.chel.kp.ru/daily/277783.4/5251264/) не соответствует действительности в следующей части:

— Утверждение о том, что Олег Каширин «превысил скорость», не соответствует действительности.

— Утверждение о том, что «…его собственная несовершеннолетняя дочь, которая получила серьезные травмы и осталась инвалидом» не соответствует действительности.

— Утверждение о том, что «Бывшего сотрудника МВД сначала приговорили к двум годам условно, однако после обжалования Каширину дали три года общего режима» не соответствует действительности.