Еще один шаг к продовольственному хабу: в логистическом центре «Караван» завершился очередной этап благоустройства

В центре продлили навес в зоне сезонной торговли. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

erid: 2W5zFGUk5HB

В логистическом центре «Караван» снова изменения. Торговые ряды обзавелись новыми навесами, сетью дорожек для электротележек и системой мелкодисперсного орошения, сохраняющей свежесть овощей и фруктов в жару. Все это — часть большого проекта по превращению пространства в современный продовольственный хаб, где закупаются не только жители ближайших домов, но и крупные розничные сети, а также оптовики из Тюмени, Сургута, Санкт-Петербурга и других регионов.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

КАК УСТРОЕН ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАРАВАН»

Территория логистического центра разделена на несколько функциональных зон. Здесь есть павильоны для стационарной торговли, зона мелкооптовой торговли (где товар можно купить небольшими ящиками или на развес), а также отдельные площадки для торговли со складов. В прошлом году складскую инфраструктуру пополнили несколько новых зданий — утепленные бескаркасные арочные ангары, которые позволяют арендаторам хранить продукцию в оптимальном температурном режиме круглый год.

Арендаторам стало комфортнее. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Для сезонной торговли «с фур» обустроен специальный проезд под большим навесом, защищающим от солнца и дождя. Рядом расположена удобная парковка для фур и большегрузов. Отдельный перспективный формат, который планируют развивать, — кросс-доки: торговля без склада, где складом по сути выступает сама фура. Покупатель забирает товар прямо из грузовика, что ускоряет и удешевляет логистику.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ТЕРРИТОРИИ

В зоне сезонной торговли с фур теперь не просто чисто, а удобно. Количество навесов выросло до шести модулей — теперь солнце и дождь не мешают ни продавцам, ни покупателям. Директор ООО «ТК Караван» Елена Коноплева поясняет:

— Мы провели освещение по всему периметру. Теперь территория красиво светится — совершенно другая жизнь. Продавцы могут торговать до позднего вечера, а затем спокойно навести порядок. Центр работает круглосуточно: если фура приезжает издалека, загрузка идет даже ночью. Все это делается для клиентов.

Елена Коноплева. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Еще одно важное нововведение — система мелкодисперсного орошения. В прошлом году ее тестировали на двух модулях, теперь масштабировали на всю территорию. В жару распыляемая вода создает влажную среду, благодаря чему фрукты и овощи не портятся.

В центре можно купить фрукты и овощи оптом и в розницу. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Параллельно изменилась навигация. Традиционную торговлю «с фур» упорядочили: с 15 июля здесь откроется отдельный «арбузный ряд», где бахчевые будут продаваться компактно, в одном месте.

— Если покупатель едет конкретно за арбузами или дынями, ему не нужно проходить веь центр. Заехал, закупился и выехал. Это удобно, — добавляет Елена Коноплева.

Загружать машины помогают кары. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Наконец, для крупных оптовиков проложили сеть дорожек для электротележек (кар). Теперь кары могут быстро подъехать к фуре покупателя, погрузить заказанный товар и избавить оптовика от необходимости лавировать по всей территории.

— Мы сделали много дорожек для каров, специально чтобы они могли ездить повсюду. Если оптовик встал на парковке, кар подъезжает, загружает — и все. Это очень удобно, и таких покупателей у нас значительно прибавилось, — рассказывает директор.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

ЧТО ГОВОРЯТ АРЕНДАТОРЫ

Продавцы, работающие в «Караване» много лет, перемены оценивают положительно. Ахмат, арендатор со стажем работы с момента основания:

— Администрация старается создавать все необходимые условия для торговли, и отношения с ней прекрасные. Я как часть этого центра могу смело сказать: здесь все делается для блага арендатора. И дороги, и крыша, чтобы дождь не мешал. Все аккуратно, чистота и порядок.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Рашад, продающий помидоры, клубнику и черешню из Азербайджана и Узбекистана, арендует место с самого открытия и уходить не собирается:

— Нас здесь устраивают условия аренды. Изменения полезные: делают дороги, навесы. Думаю, все будет хорошо. Планирую брать еще места, расширяться — здесь много возможностей. Склад есть, это зимний вариант.

Ахмед Абдурахманов торгует фруктами, поставляемыми из Китая. Он также работает с первого дня.

— Я арендую место с самого открытия, торгую китайскими фруктами. Востребованность растет, у нас хорошо берут китайский товар. Пока все нормально, что будет дальше — не знаем, но сейчас хорошо. Изменения замечаю каждый месяц: условия становятся лучше и лучше. Особенно радуют дороги и крыша — дождь не мешает. Все аккуратно, чистота, порядок.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

КТО ЗАКУПАЕТСЯ НА «КАРАВАНЕ»

Постоянный покупатель Александр рассказал, почему выбирает именно этот центр:

— Как открылся, так товар здесь и берем. Стало очень хорошо: удобно, комфортно. Товар всегда свежий, фрукты и овощи отличные. Спасибо большое сотрудникам за работу.

Список клиентов давно перерос границы частников и мелких магазинчиков. Елена Коноплева раскрывает подробности:

— У нас закупаются и «Чижик», и «Светофор». Причем не напрямую, а через наших оптовиков, которые затем развозят продукцию по магазинам.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Кроме федеральных сетей, местных кафе и ресторанов, сюда фурами приезжают из Тюмени, Сургута и даже Санкт-Петербурга. Некоторые грузятся всю ночь, чтобы к утру отправиться в обратный путь.

— Покупателей стало больше. Но мы сознательно уменьшили количество арендных мест, чтобы у продавцов быстрее проходил товарооборот, а покупатели получали свежие продукты. утрам здесь настоящее оживление: с пяти часов оптовики закупаются для своих магазинчиков. А к вечеру подтягиваются местные жители из соседних ЖК, - рассказала Елена Коноплева.

ПЛАНЫ БОЛЬШОГО ХАБА

Заглядывая в будущее, директор перечисляет ближайшие задачи:

— Планов очень много. Мы планируем сделать дополнительные модули большего размера, возможно, даже на первом проезде — чтобы в зимнее время защищать арендаторов от снега. Также рассматриваем продление второго проезда. Наша цель — чтобы ничего не мешало торговле. Чтобы продавцам было комфортно, а покупатели шли к нам с удовольствием и радостью. Для руководителя главное — чтобы нравилось и тем, и другим.

В июле в этой части центра будет организован арбузный ряд. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

За тактическими задачами стоит стратегическая. Следующий, уже масштабный этап — создание единого продовольственного хаба. «Караван» постепенно превращается в оптово-распределительный центр для всего Урала.

— Это очень большой объем работы, и мы сделали уже большой шаг в этом направлении, — заключает Елена Коноплева.

На территории несколько кафе с разной кухней.

Логистический центр «Караван» на Новоградском тракте несколько лет поэтапно развивает предприниматель Виталий Субачев. Идея — создать современную площадку, объединяющую поставщиков из разных стран и местных фермеров, нечто вроде уральского аналога московского «ФудСити». Тенденция к переносу рынков из центра Челябинска за его пределы, в том числе закрытие Каширинского рынка, ускорила развитие «Каравана» — часть продавцов Каширинского «осела» именно здесь.

Арендаторы и покупатели всегда могут вкусно перекусить. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Территория центра четко разделена на зоны, которые подходят разным продавцам, работает раздельный сбор и прессование отходов, что сокращает затраты на вывоз мусора. Владельцы планируют снижать арендные ставки для крестьянско-фермерских хозяйств, помогать с продвижением и логистикой.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Обсуждается открытие цеха по переработке, упаковке и оптового рынка для рыбной продукции. В перспективе — освоение участка площадью 35 гектаров: появятся гостиница, выставочный комплекс, распределительный центр и сервисы для грузового транспорта. Такое поэтапное развитие позволит создать новые рабочие места, в том числе для жителей соседних микрорайонов.

Благоустройство центра продолжается. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Нашему региону крайне не хватает крупного продовольственного хаба с широким ассортиментом и продуманной инфраструктурой, — комментировал ранее КП-Челябинск Виталий Субачев. — Нам предстоит грандиозная работа.

Реклама ООО «ТК Караван», ИНН 7460062560