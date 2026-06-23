Нашли в саду без сознания: в Турции погиб бывший полицейский из Магнитогорска

Мужчина погиб на отдыхе в Турции. Фото: Наталья Тубольцева, Сергей Тремасов

На юге Турции, в Анталье, погиб бывший полицейский из Магнитогорска. Тело 51-летнего Сергея Тремасова в саду трехэтажного дома в районе Муратпаша, микрорайоне Гюзелоба. Об этом сообщает местный портал Turizm News.

По словам местных жителей, мужчина лежал лицом вниз и не подавал признаков жизни.

Очевидцы сразу вызвали медиков, но помочь Сергею уже было нельзя, прибывшие врачи лишь констатировали смерть. На место приехали полицейские и криминалисты. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу — именно она должна ответить на главный вопрос: что стало причиной гибели. Известно, что мужчина прилетел на отдых в Анталью 10 июня.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили гибель бывшего коллеги. Там рассказали, что Тремасов прослужил в органах внутренних дел почти 30 лет.

— В органы внутренних дел он поступил на службу в 1993 году, вышел на пенсию в 2022 в звании старшего лейтенанта полиции с должности командира взвода ППСП УМВД России по городу Магнитогорску. Совет ветеранов и руководство окажут семье всю необходимую помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — сообщили в ведомстве.

По некоторым данным, причиной гибели полицейского могли стать проблемы с сердцем,

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