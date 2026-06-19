«Новые Люди» сделали улицы Челябинска большой сценой для артистов

Фото: Партия «Новые люди»

Сегодня Иван играет в самом центре Челябинска. И это уже не формат простого «уличного музыканта» - у него есть полноценная сцена, профессиональная аппаратура, хороший звук и зрители.

Возможность выступать в таких условиях Иван получил благодаря проекту «Голос Города», который запустила в регионе партия «Новые люди».

Это федеральный проект для уличных артистов. Любой желающий может показать своё творчество, выступая на открытых музыкальных площадках. Программа уже работает в 30 регионах России, а теперь стартовала в Челябинской области.

Фото: Партия «Новые люди»

- Такой проект давно назревал. Уличная музыка - это часть городской культуры, но талантливым ребятам часто не хватает пространства и условий: нет площадки, нет нормального звука. Мы даём им сцену и аппаратуру, чтобы они могли раскрыться и быть услышанными, - рассказывает депутат Гордумы от партии «Новые люди» Полина Крепак.

По городу работают пять сцен. Стать участником просто: возраст не важен, главное - талант и желание. Артистов искали и в соцсетях, и буквально «на улицах». Челябинск оказался богат на музыкантов, вокалистов, авторов, тех, кто давно готов выступать. Кого-то прослушивали очно, кто-то отправлял видео, а дальше начались выступления на площадках.

Это не просто поддержка творческих людей, но и новый формат летнего настроения. Прохожие останавливаются, снимают на телефон, кто-то остаётся на пару песен, и привычная прогулка превращается в маленький концерт.

Фото: Партия «Новые люди»

Челябинец Георгий Сериченко говорит, что для него такой перфоманс стал приятным сюрпризом:

- У меня маленький ребёнок, я часто гуляю с коляской, и раньше к уличным музыкантам относился настороженно. То слишком громко, то колонка хрипит, то звучит так себе. А здесь нормальный, качественный звук, поют красиво, как будто небольшой концерт. Очень круто, - делится южноуралец.

Проект будет работать всё лето, выступления на открытом воздухе запланированы до конца августа. А в середине сезона Новые Люди проведут большой городской фестиваль «Голос Города», с интересной программой и яркими участниками, которые уже успеют стать узнаваемыми на улицах Челябинска.