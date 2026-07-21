Выпускники УралГУФК получили красные дипломы в Министерстве спорта

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Лучшие выпускники 2026 года Уральского государственного университета физической культуры получили красные дипломы об успешном окончании учеты в Министерстве спорта России.

120 студентОВ из 14 спортивных вузов страны, которые успешно закончили обучение в своих университетах, приняли участие в торжественном выпускном балу, который прошел в Москве, на территории Министерства спорта России.

В церемонии принял участие министр спорта Михаил Дегтярев. Глава Минспорта и Председатель Олимпийского комитета России лично вручил красные дипломы лучшим студентам, в том числе Уральского государственного университета физической культуры.

Также памятными призами выпускников УралГУФК наградил четырехкратный Олимпийский чемпион по легкой атлетике, пятикратный чемпион мира Алексей Немов и исполняющий обязанности ректора Виталий Игнатенко.

Среди выпускников УралГУФК, которые приняли участие в выпускном вечере, было девять студентов: Инна Терещенко, Леонтий Лось, Эвелина Севрюгина, Щапина Елизавета, Береснева Юлия, Роман Прудников, Павел Драпалюк, Валерия Тарасова, Софья Стрелец.

Помимо Алексея Немова, в церемонии награждения выпускников приняли участие и другие легенды российского спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.