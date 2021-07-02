«Заработывают сверхприбыли»: челябинец Виктор Киселев о том, как рост цен на металл отразится на жизни простых людей

Виктор Викторович уже тридцать лет занимается бизнесом в Челябинске. Фото: предоставлено героем

Индивидуальный предприниматель Виктор Киселев работает в Челябинске около тридцати лет. Вместе с супругой они организовали производство навесного оборудования для личных подсобных хозяйств: фронтальные погрузчики для малых тракторов, экскаваторы, картофелекопалки, окучники. Бизнес как бизнес со своими трудностями, которые удавалось успешно перешагивать. Но не в этот раз. Из-за двукратного роста цен на металл Виктор Викторович оказался на грани — резко упал оборот продукции, прибыль минимальная, возникли трудности в расчетах с поставщиками и ему нечем платить зарплату сотрудникам. Но даже не это самое печальное. Жизнь становится не по карману… Подорожавший металл подстегнул цены на все, и к концу года, по его прогнозу, инфляция в России будет зашкаливать. Предприниматель рассказал КП-Челябинск, что происходит на рынке. Публикуем его рассуждения в авторской колонке.

— Началось все в октябре прошлого года, когда металлургические компании в России в очередной раз подняли цены на свою продукцию. И сейчас, например, металлический листовой прокат, который мы в основном используем в производстве, подорожал с 46 тысяч рублей за тонну до 108 тысяч рублей за тонну. То есть цену подняли в два с лишним раза. И это отразилось на всем — ведь металл есть в каждой плите, из которых строят дома, и в холодильниках, и в стиральных машинах, и в автомобилях.

С 1 мая нам пришлось поднять стоимость продукции на 6%. Цена металла в нашей продукции составляет пятую часть. И у нас сразу упали продажи. А наши партнеры «Трактор» в Еманжелинске были вынуждены поднять цены вообще на 31%, так как там металлоемкость выше. Представьте, трактор стоил 366 тысяч рублей, а сейчас 480 тысяч рублей. Это же сумасшествие! И в таком положении все. Наш партнер Челябинский завод современных конструкций, которые режут лазером и гнут нам металл для производства, вынужденно увеличил стоимость своих услуг на 40%. Мы поторговались, посыпали голову пеплом и временно сговорились на увеличение на 20%. Но утешение слабое.

Сейчас склады переполняются. Если в апреле — мае покупателей мы видели, то сейчас — уже нет. Что будет дальше, если цена на металл и услуги не упадет — не представляю. Так уже было в 2014 году, но тогда металл взлетел в цене, а потом упал. И сейчас мы ждали-ждали подобного, но не дождались. И поставщики не обещают снижения цены. Правительство сейчас начало говорить о поддержке строительного бизнеса. А нас кто поддержит?

Важно понимать, почему крупные предприятия-монополисты подняли цены. Предполагаю, что они решили подогнать стоимость металла в России к стоимости металла на экспорт. Там сейчас тонна металла стоит в среднем $1100, как раз около 100 тысяч рублей. В прошлом году, после ссоры с Китаем, США стали активно закупать металл у нас. Осенью они отношения восстановили, но наши предприятия уже переориентировались на поставки за границу и в Европу. Когда металла в России стало не хватать, они подняли для нас цены. Конечно, экспортировать металл выгоднее, чем продавать его дешево внутри страны. Предполагаю, что в этой ситуации ни у одного работника металлургического предприятия, который задрал цены, зарплата не выросла, за электричество они платить больше не стали, аренда земли не выросла. Откуда такой двукратный скачок? Это сверхприбыли, которые собственники решили заработать на населении и на государстве. Вот в чем беда.

Я обратился в Антимонопольную службу. Там мне ответили, что федеральный орган наказал ММК, «Северсталь» и «Новолипецкий металлургический комбинат» за установление монопольно высокой цены на горячекатный плоский прокат. Они заплатят огромный штраф государству, а нам, конечным потребителям, как быть? Я воспринимаю это как — идите и разбирайтесь сами. К концу года, если ситуация не выправится, все вылезет в рост розничных цен на разную технику, вот тогда проблемы будут у всех. Зарплаты будет явно не хватать.

Но на данный момент меня все больше тревожит, как быть с работниками. В моей маленькой компании работает 11 сотрудников, за каждым стоит еще три человека семьи. Начался сезон отпусков. Что мне делать? Из чего платить людям зарплату? Единственный вариант, который я вижу, работать без прибыли, опустить свою наценку близко к нулю, отдавая людям зарплату и уплачивая налоги. Но сколько предприятие вытянет в таком состоянии? Максимум три месяца. И это учитывая, что каждый год у нас и так есть проблемы из-за сезонности спроса.

Ситуация сложная. Но мы об этом говорим только «на кухне», а не кричим на каждом углу. И как бороться с этим ценовым беспределом никто не знает, уж я точно с мельницами в схватку вступать не буду.

Выскажу свое предложение: государству надо брать контроль над стальными монополистами в свои руки. Вплоть до приватизации предприятий. Вплоть до запрета или квотирования продажи металла и металлолома за рубеж. Или возникнет революционная ситуация… Тогда проблема коснется каждого.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы связались с общественными структурами, которые оказывают бизнесу поддержку, и объединениями промышленников, чтобы уточнить, предпринимаются ли какие-то меры поддержки производственных компаний, страдающих от скачка цен на металл. Но нам рассказали тоже самое: на правительственном уровне обсуждается помощь строительной сфере, ряд компаний привлечены к ответственности за необоснованное повышение цен. На региональном уровне такая проблема даже не поднимается. И металл от этого дешевле не становится. Веной первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году «нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа — примерно на 100 миллиардов рублей». Он добавил, что средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

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