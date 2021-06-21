Ученые МГТУ им. Г.И. Носова разрабатывают отечественную технологию для контроля параметров бурового раствора

Использование технологии автоматизированного измерения параметров бурового раствора и химического анализа шлама позволит сократить сроки строительства скважин и ускорить их ввод в эксплуатацию.

Успешная работа нефтегазовой промышленности невозможна без эффективного информационного обеспечения процесса бурения, который, на современном этапе развития, во многом определяется точностью, достоверностью, полнотой и оперативностью поступления необходимых данных.

Большая часть исследований параметров буровых растворов, проводимых при бурении скважин, до сих пор происходит лабораторными методами и имеет высокую задержку определения значений исследуемых параметров, а также требует постоянного присутствия специалиста, осуществляющего забор проб, проведение испытаний и анализа результатов. В среднем забор проб бурового раствора производят от 4 до 6 раз в сутки, что не дает полного представления о динамике изменений его параметров. Использование комплексов потокового анализа, который разрабатывают ученые МГТУ им. Г.И. Носова совместно с ООО «Газпромнефть НТЦ» для ООО «Газпромнефть-ННГГФ», позволит принимать решения в процессе работы, поскольку данные обновляются в режиме реального времени, а специалисты имеют возможность оперативно принимать решения по корректировке буровой программы.

— Изменение концепции получения данных с дискретного на потоковый позволяют выйти на качественно новый уровень в определении пород и расчленении разреза, а также идентификации элементов-маркеров для корреляции разреза и выделения пластов. Непрерывный сбор информации в процессе бурения — это эффективный инструмент исследования, оперативного управления и специального регулирования для решения проблем, возникающих во время бурения, включая поглощения, прихваты бурильной колонны, контроль пластового давления, — отметил руководитель проекта, ведущий научный сотрудник МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Чукин.

Система контроля параметров бурения включает в себя датчики, устройства и программное обеспечение, объединенные в единый комплекс. Использование поточных аналитических комплексов по анализу параметров бурового раствора, по предварительным оценкам, наряду с повышением качества выполняемых работ и снижением коэффициента аварийности, связанного с буровым раствором, позволит сократить сроки строительства скважин на 1,5-2% в год, ускорить их ввод в эксплуатацию, получить дополнительные объемы продукта и соответствующие дополнительные средства от их реализации.

— Для создания эффективных отечественных технологий мы объединили усилия с научным сообществом Магнитогорского государственного технического университета. Проект имеет большое значение для отрасли, поскольку подавляющая часть потоковых комплексов по измерению параметров бурового раствора разрабатывается за рубежом. Объединив наши компетенции с учеными, мы сформируем новый подход к обработке геологической информации и сможем быстрее принимать оперативные решения и влиять на производственные процессы в целом, — комментирует руководитель по разработке продукта ООО «Газпромнефть НТЦ» Сергей Лахтионов.

В настоящее время проект находится на стадии разработки концепции комплекса. Первый прототип будет создан в конце 2021 года.