Аграрии Челябинской области получат дополнительные деньги на развитие

Аграриям Челябинской области в два раза снизили ставку единого сельхозналога. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крестьянский труд нелегок, и каждый год судьба испытывает аграриев на прочность. В прошлом году на Южном Урале разразилась засуха, резко взлетели в цене корма. В пандемию коронавируса, с учетом всех введенных ограничений, аграрии сеяли, пахали, боролись за урожай. По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера депутаты утвердили новую меру поддержки селян. Ставка единого сельскохозяйственного налога снижена в два раза — с 6 до 3%. Ставка, теперь действующая в Челябинской области, — одна из самых низких в России.

СВОЕВРЕМЕННАЯ МЕРА

Поручение губернатора по снижению ставки ЕСХГ, напомним, прозвучало в майском обращении к парламентариям. Лозунг губернатора «Забота. Работа. Результат» отразился еще в одном важном решении.

Разработчиком законопроекта выступило областного министерство сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин подчеркивает: мера своевременная:

— Аграрии продолжают полевые работы — нужны деньги. Нельзя допускать просрочек по погашению ранее взятых кредитов. По результатам анализа деятельности агропроизводителей Челябинской области, являющихся плательщиками единого сельхозналога, налоговая нагрузка на них за 2020 г. составила 6,5%, что превышает среднеотраслевую нагрузку более чем в два раза.

— Мы занимаемся производством зерновых и подсолнечника, — говорит заместитель директора ООО «Хлебинка» (Верхнеуральский район) Евгений Фомин. — В прошлом году регион пострадал от засухи, и потому решение губернатора по снижению налоговой ставки — большая нам помощь. Выпадающие доходы местных бюджетов, куда поступает ЕСХН, компенсирует казна региона. Отличная новость!

С ТОЛКОМ РАСХОДОВАТЬ ВЫСВОБОДИВШИЕСЯ СРЕДСТВА

Дина Муратова с супругом из п. Кундравы Чебаркульского района разводят крупный рогатый скот, держат свиноферму, собирают молоко с личных подсобных хозяйств на производство молочных продуктов и для сдачи его на молокозавод. Денег много не бывает: корма подорожали, а скотину кормить нужно каждый день.

— Мы бычков выращиваем, коровки у нас молодые. И аппетит у них отличный, потому на кормах мы не экономим. Прошлогодняя засуха забот прибавила в заготовке кормов. Сэкономив на уплате единого сельхозналога, купим корма.

По принятому депутатами решению налоговая ставка установлена с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г.

ПЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (в майском обращении к депутатам ЗСО):

— Прошлый год был особенно непростым для сельского хозяйства в регионе. Засуха нанесла серьезный урон урожаю. И логично было бы поддержать наших аграриев.

Предлагаю снизить ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе вдвое — до трех процентов — на этот и следующий год, сделав ее одной из самых низких в России.

Область, безусловно, возьмет на себя компенсацию выпадающих доходов уже принятых местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством.

Но при этом я ставлю задачу. Агробизнес, которому мы идем навстречу, также должен занять ответственную позицию: работать над ростом производства, сохранить занятость. И тогда в 2023 году с учетом динамики развития отрасли, прежде всего в части роста доходов на селе, решим, что делать со ставкой дальше.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦИФРА

1269 сельхозтоваропроизводителей (или 80% аграриев) в Челябинской области являются плательщиками единого сельскохозяйственного налога. Бюджет региона из-за снижения ставки ЕСХН в 2021 г. потеряет около 86 млн руб., в 2022 г. — 92,8 млн руб.

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