«Фокусы дали мне все в этой жизни»: профессиональный иллюзионист из Челябинска превращает бумагу в деньги

Евгений Шибанов любит вызывать эмоции.

Евгений Шибанов работает на железной дороге. От него требуется точность и максимальная сосредоточенность, но в свободное время молодой человек создает… иллюзии. Каждое его действие непредсказуемо, каждый фокус — маленькое представление, которое рождает удивление, радость и восхищение. Мы пообщались с молодым фокусником и узнали, как становятся иллюзионистами-профессионалами и легко ли «обманывать» людей.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЗУБОЧИСТКИ

— Ко мне пришло понимание того, что я хочу заниматься фокусами, в Новый год. Я был в деревне, и там было довольно скучно. Смотрели с родственниками телевизор и наткнулись на передачу, в которой фокусник показывал разные трюки, один из которых я решил повторить. Главным элементом в нем была зубочистка. Мои бабушка и дедушка были в восторге, что я вот так с лету могу скопировать фокусы. Однажды я был в Москве и увидел, как другой фокусник, показывая трюки на улице, зарабатывая неплохие деньги. История из деревни познакомила меня с фокусами, а история из Москвы дала осознание того, что на этом можно еще и заработать. Так я стал фокусником.

Секреты иллюзиониста зачастую остаются не разгаданными: лишь 1% людей способны понять иллюзию. Евгений рассказал, как однажды одна его знакомая, сама того не понимая, постоянно разгадывала, в чем заключался фокус. Он нарочито пытался ее дезориентировать, но женщина продолжала разгадывать раз за разом все новые и новые фокусы.

Евгений теперь не может жить без фокусов.

На изучение нового фокуса, требующего более-менее серьезной подготовки самому иллюзионисту нужно примерно три месяца. Сначала трюк показывается близкому кругу людей, потом фокусник выступает с ним, например, на Кировке, а уже потом включает его в концертную программу.

Так, Евгений легко может превратить бумагу в деньги, развеселить любого ребенка, вытащив из ни откуда яркий шарик. А на Белом Балу в честь 96-летия «Комсомольской правы» Евгений на глазах у изумленной публики сжег нашу газету. Но потом одно движение вновь вернуло ее в первоначальный вид. Вот что значит по-настоящему «горячие новости».

На дне рождения "Комсомолки" Евгений завел публику. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Я люблю создавать реквизит из кожи: наперстки и шарики. Подсмотрел это у одного американского иллюзиониста и решил себе такие же сделать. Я люблю хендмейд и работу руками. Кстати, иллюзионисту нужно иметь ловкие руки — это самое важное. Важно их чувствовать. Ну и раз уж косвенно речь зашла за Штаты, то отмечу, что там фокусы на каком-то запредельном уровне. У нас, по сравнению с ними, деревня.

МИР ИЛЛЮЗИИ

У иллюзиониста Шибанова есть постоянное место работы: он трудится на железной дороге инженером айти и отвечает за пожарную безопасность. Ранее он работал технологом по электричкам. Евгений сделал бы основной своей работой фокусы, но пока они приносят меньше денег, чем железная дорога.

— Что должно произойти, чтобы я перестал быть фокусником? Я думаю, что я должен умереть. Не могу представить себя без этой деятельности. У меня иногда бывает ломка от того, что мне надо кому-то показать фокус. Я чувствую себя плохо если долго не показываю их. Многие говорят: «Тяжело, когда не нашел себя», но это не так. Я убежден в обратном: Тяжело, если ты нашел себя и не занимаешься этим.

Иллюзионист начинает свои выступления с фразы: «Лжи во благо не бывает». По словам Евгения, он разрушает ценность этого афоризма тем, что его фокусы, являясь ложью, все-таки приносят людям удовольствие. Молодой человек признается, что никогда не использовал свои способности для обмана, ведь его главная цель — вызвать радостные эмоции.

Летом Евгений планирует жениться на своей девушке, без поддержки которой, по его мнению, у него многое бы не получалось. Будущая супруга сопровождает иллюзиониста на всех его выступлениях, помогая на сцене. Помимо прочего, она оказывает помощь в ухаживании за его голубями и рыбками, которые участвуют в представлениях.

Неожиданное появление голубей вызывает восторг. Фото: Кирилл САДЫКОВ

БИТВА ФОКУСНИКОВ

Недавно Евгений поставил перед собой большую цель — принять участие в Чемпионате мира по фокусам. Иллюзионист отмечает высочайший уровень мастерства фокусников, участвующих в нем. Челябинский иллюзионист хочет показать номера в стиле «манипуляция», чтобы жюри и другие иллюзионисты оценили его творчество, а затем он хотел бы отправится в тур по Европе — выйти на принципиально новый уровень.

— Фокусы дали мне все в этой жизни. Хочу, чтобы они дали мне еще и путешествия, чтобы я мог повышать свой профессиональный уровень, — добавляет Евгений.

В программе иллюзиониста есть множество волшебных номеров, подходящих как взрослой, так и детской аудитории. Евгений дает свои магические концерты в Челябинске, а подробная информация есть в его социальных сетях.

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