Выгружают строительный мусор целыми машинами: ЦКС возобновил рейды по контейнерным площадкам в Челябинске

Контейнеры, куда выбрасывают неподходящие отходы, быстро заполняются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудникам Центра коммунального сервиса пришлось возобновить рейды по контейнерным площадкам. К сожалению, туда часто выбрасывают строительный и промышленный мусор, бревна, покрышки и опасные химические жидкости, что не входит в категорию ТКО (твердые коммунальные отходы, — Прим. ред.). И делают это не только рядовые жители, сколько «находчивые» предприниматели: зачем заморачиваться, если и так увезут?

— Собственники жилья оплачивающие квитанции, вынуждены терпеть дискомфорт за свои же деньги: баки переполнены, подъездные пути к ним заблокированы, а чтобы цивилизованно поместить мусор в контейнер, людям приходится преодолевать препятствия, — отмечают в пресс-службе ЦКС.

Среди «смекалистых» бизнесменов — владельцы ресторанов и кафе. Так обстоят дела на контейнерной площадке возле дома на Кирова, 86 — прямо в историческом центре Челябинска, на пешеходной Кировке.

— Несмотря на усиленный вывоз ТКО и достаточное количество баков, сотрудники соседних общепитов превратили площадку в свалку. Пищевые отходы, ящики и коробки, заводская тара из-под напитков — все это ежедневно вываливается рядом с контейнерами в огромном количестве.

Верх наглости — случай на Российской, 303: два человека подогнали автомобиль «Газель» прямо к накопительному восьмикубовому бункеру и стали скидывать строительный мусор из кузова. За считанные минуты пыльные мешки заполнили весь контейнер.

— Проблема в такой ситуации не только в переполнении. Строительные отходы тяжелее коммунальных в разы. Сможет ли мусоровоз загрузить такой вес не повредив подъемный механизм? Теперь вывоз переполненного бункера возможен только с привлечением спецтехники другого типа, — рассказали работники Центра коммунального сервиса.

К сожалению, пообщаться с мужчинами не удалось — они экстренно уехали с места правонарушения. Однако госномер грузового транспорта удалось зафиксировать, информация о противозаконных действиях уже направлена в прокуратуру.

Регоператор напоминает о однозначной противозаконности подобных действий. Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления» четко определяет: «Собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления».

В апреле ЦКС начал работу по выявлению юрлиц, работающих без договора на услуги по обращению с ТКО. Таких организаций оказалось 500. Информация была направлена в областную прокуратуру и стала основанием для проверок деятельности юрлиц, уклоняющихся от цивилизованной формы вывоза мусора.

Также с ноября 2020 года на контейнерных площадках появились камеры видеонаблюдения. Устройства показали свою эффективность с первых дней работы и их количество будет увеличено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru