«Мяч надежды» в Челябинске: у футбольной школы появился гигантский талисман

Команду областной спортивной школы наградили за победу в зональном турнире. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Стадион областной спортивной школы по футболу («Калибр») превратился в большую фан-зону. Точнее в арену, где любители спорта пришли поддержать российскую сборную на Евро-2020 накануне решающего матча за выход в 1/8 финала с командой Дании. А еще поздравить футбольный клуб «Челябинск» с бронзовыми медалями первенства России в Профессиональной футбольной лиге, воспитанников областной спортивной школы (20006-2007 г.р.) с «золотом» первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федерального округов. Отметим, что команда школы получила право представлять Челябинск в финале первенства России.

Четырехметровый "Мяч Надежды" передали областной спортивной школе по футболу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Акция «Мяч надежды» стартовала еще раньше — в первые дни открытия Евро-2020: 11 июня накануне матча Бельгия — Россия. Команда медиагруппы «Комсомольская правда» и компанией по производству надувных сооружений и фигур «Небо», установили около челябинского Дворца спорта «Юность» 4-метровый мяч. Тогда эта масштабная акция привлекла сотни челябинцев, поклонников футбола. А 15 июня «Челябинск» преподнес подарок всем любителям спорта, в решающем домашнем матче переиграв «Волну» из Нижегородской области. Эта победа и принесла клубу «бронзу» турнира.

«Мяч надежды» на стадионе «Калибр» стал поводом не только поддержать российскую сборную, но и наградить наших южноуральских футболистов, сказать слова благодарности спортсменам и тренерам.

— Мы уверены, что и наша профессиональная команда Челябинска и юные футболисты добьются еще больших успехов, и наш регион будет славиться не только хоккеем, но и футболом. Челябинск не вошел в число городов, где есть фан-зоны Евро-2020 для болельщиков . Но мы вместе с нашими партнерами постарались создать атмосферу спортивного праздника, — отметила в приветственном слове директор челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Диплом от "Комсомолки" бронзовым призерам первенства России ФК "Челябинск". Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заместитель министра по физической культуре и спорту Челябинской области Виталий Якушев также подчеркнул, что путь в большой спорт начинается с побед на уровне юношеского футбола, и челябинские футболисты в числе лидеров и региональных и всероссийских турниров.

От челябинского филиала «Комсомольской правды» юным футболистам областной спортшколы и команде «Челябинск» вручили фирменные дипломы «Комсомольской правды» — Герои первой полосы.

— Ребята молодцы! Они здорово провели концовку чемпионата, выиграв восемь матчей подряд. Именно такой финишный спурт помог клубу завоевать медали. После короткого отпуска игроки снова продолжат интенсивные тренировки, ведь новый чемпионат стартует уже в середине июля. Не исключено, что число команд в нашей зоне увеличится с 15 до 20. Будет больше разъездов, усилится конкуренция. В прошлом сезоне сразу четыре команды ставили задачу подняться в дивизион рангом повыше. Мы, не имея таких конкретных целей, сумели завоевать бронзу, — прокомментировал выступление ФК «Челябинск» директор клуба Константин Арестов.

Молодежный состав ФК "Челябинск". Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сертификат на талисман «Мяч надежды» заместитель директора компании «Небо» Анна Кадочникова передала директору областной спортивной школы Андрею Фомину.

Заместитель директора компании "Небо" Анна Кадочникова вручила сертификат на "Мяч надежды" областной спортивной школе. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Этот четырехметровый мяч мы будем монтировать во время турниров, которые проводятся на стадионе нашей спортивной школы. Это яркий образ, и, уверен, он будет мотивировать игроков на победные результаты, станет украшением любого турнира, — сказал Андрей Фомин.

В заключении спортивного праздника на стадионе был проведен матч между юношеской командой областной спортшколы — победителями зонального турнира и молодежной командой «Челябинск». Итог встречи 2:1 в пользу челябинской «молодежки».

В финале праздника прошел матч между футболистами спортшколы и молодежной командой "Челябинска". Фото: Кирилл САДЫКОВ

Огня добавили комментаторы матча — футбольный обозреватель, блогер, спортивный журналист Никита Корнеев и спортивный комментатор Максим Гареев.

Никита Корнеев и Максим Гареев - комментаторы товарищеского матча. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Медиагруппа «Комсомольская правда» также благодарит за помощь в организации мероприятия Ивент-мастерскую «Яркие события» и лично директора Евгения Петрушина. Они наполнили праздник еще более яркими эмоциями, сделали его по-настоящему торжественным событием.

КСТАТИ

В честь лучших челябинских футболистов на импровизированной сцене выступил 10-летний барабанщик Рудольф. Он с шести лет увлекается этим видом музыкального творчества. Для гостей праздника юный барабанщик выступил с одной из стилизованных композиций группы «Металлика».

Юный барабанщик Рудольф исполнил стилизованную рок-композицию. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Кадочникова, заместитель директора компании «Небо»:

— Мы рады, что медиагруппа «Комсомольская правда» организовала этот замечательное спортивное мероприятие и пригласила поучаствовать в этой акции и нашу компанию. Праздник получился невероятно душевный, атмосферный и очень трогательный, что особенно важно в наше время.

Горящие глаза юных спортсменов из областной спортивной школы, опытные наставники из тренерского штаба, молодежная команда футбольного клуба «Челябинск», спортивные комментаторы и футбольный обозреватель, обворожительная команда поддержки название «MoDance» с зажигательным танцем, талантливый 10-летний барабанщик Рудольф, много теплых слов, эмоциональный футбольный матч и шикарная погода — сделали этот праздник незабываемым и феерическим.

Мы благодарим команду «Комсомольской правды» за организацию этого важного для Челябинска спортивного события. Нас покорила идея сделать для города большой надувной мяч во время проведения Евро-2020. Мы выпускаем подобную продукцию для спортивных мероприятий, но редко удается увидеть ее в родном Челябинске.

Мы надеемся, что наше сотрудничество станет постоянным и плодотворным.

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