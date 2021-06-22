В маленьком поселке Челябинской области жители объявили сбор денег на замену окон в больнице

Пост с информацией появился в группе «Текслер, помоги». Фото: Текслер, помоги/vk.com

В маленьком поселке Челябинской области жители решили сами отремонтировать местную больницу. Бюджетные средства на это выделяются, но работы, по мнению селян, идут слишком медленно, а лечиться в хороших условиях хочется уже сейчас. Вот и объявили сбор денег, чтобы заменить окна.

Инициаторы-энтузиасты, в числе которых 77-летняя Надежда Ивановна Козлова и врач медучреждения Любовь Илларионовна Андронова поставили цель: собрать 39000 рублей, чтобы заменить окна в кабинете рентгенолога.

— Я энтузиастка прошлого века. Мне уже под 80, как тут не вызваться с инициативой, если ремонт в кабинете рентгенолога ведется уже три месяца? Здесь надо не только окна менять. Тут и полы, и двери, и все надо. Больница 1956 года. Сейчас ничего не работает из-за ремонта, и люди вынуждены уезжать в другие места на лечение. А зачем, если аппаратура-то у нас здесь стоит? — рассказала журналисту «Комсомолки» Надежда Козлова.

Руководство больницы от комментариев воздержалось. А в Минздраве Челябинской области сообщили, что на 2022 уже запланирован ремонт главного корпуса больницы в поселке Магнитка. Всего на ремонт выделено 50,5 млн. рублей. В министерстве здравоохранения также отмечают, что больница на данный момент находится в нормальном состоянии и не нуждается в замене оконных блоков. Но сами пациенты с этим не согласны. Мария Моргунова рассказала об ужасном состоянии, в котором находится медучреждение.

— Я пока не знаю, кто стоит за сбором «народных» средств. Одно могу сказать, состояние больницы ужасное, — говорит Моргунова.

Пенсионерка-энтузиастка Надежда Козлова навряд ли знает, что такое краудфандинг, когда, например, блогеры или компании собирают на проекты, но ей удалось его внедрить в своем поселке. Уже собрано 4650 рублей из 39 тысяч. Инициаторы рассчитывают, что своими силами и силами неравнодушных они смогут заменить оконные блоки в больнице, и кабинет врача-рентгенолога начнет работу в привычном режиме.

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