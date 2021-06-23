«Через 2-3 недели волна докатится и до нас»: губернатор Курганской области сообщил о возможных ограничениях из-за COVID-19

Губернатор также сообщил, что медицинские учреждения уже во всю готовятся к новой волне заболеваний.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не исключает, что в случае массовых заражений COVID-19 в регионе будут введены новые ограничения. Он попросил граждан массово пройти вакцинацию, чтобы не допустить загруженности больниц и новых смертей.

— Крупные города уже накрывает новая волна пандемии. Причем коллеги фиксируют новый штамм, ведущий себя более агрессивно, поражающий уже и молодых и в короткие сроки, против которого наработанные протоколы лечения уже не столь эффективны. Люди массово заболевают и случается умирают. Это значит, что через 2-3 недели волна докатится и до нас, — подчеркнул Шумков.

Губернатор также сообщил, что медицинские учреждения во всю готовятся к новой волне заболеваний. По его словам, уже отработана система доплат и выплат сотрудникам больниц. Также заготовлены запасы вакцины, которые продолжают регулярно поступать в регион.

— Еще раз скажу, выбор есть у каждого. Жизнь и здоровье ваши и близких в конечном итоге всегда зависят только от вас. Не врачи и не власти будут дышать за вас на аппаратах ИВЛ, если вдруг не сработают русский «авось», на который многие надеются, или вера в заговор мирового правительства, которое непременно хочет чипировать всех через вакцину, чтобы потом наблюдать за тем, как привитые «бухают» в гаражах, — сказал Вадим Шумков.

Кстати, сам губернатор сделал прививку от коронавируса еще на прошлой неделе. Он прошел вакцинацию прямо на своем рабочем месте. Подробнее об этом — в нашем материале.

По данным правительства Курганской области, всего в регион поступило 128 тысяч доз вакцины от COVID-19. 118,4 тысячи человек уже сделали первую прививку. 92,5 тыс. человек получили две дозы препарата и завершили вакцинацию. Более 50% привитых — это люди старше 60 лет.

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