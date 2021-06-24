Одна из самых низких в стране: зачем в Челябинской области «срезали» ставку единого сельхозналога

Снижение ставки единого сельхозналога позволит аграриям вложить в бизнес дополнительные деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

— На заседании Законодательного Собрания Челябинской области принят региональный закон о снижении вдвое ставки единого сельхозналога. Депутаты одобрили инициативу губернатора Алексея Текслера. С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г. ставка ЕСХН снижена с 6% до 3%. На сегодня это один из самых низких размеров налога в стране.

— Мера принимается исходя из того, что в прошлом году у нас были, в том числе, непростые погодные условия — засуха. Она негативным образом отразилась на экономике АПК. Плюс, были внесены изменения в законодательство — у аграриев выросло налогообложение. С тем, чтобы облегчить налоговое бремя, нивелировать отрицательные моменты, и было разработано это предложение, и, соответственно, принято.

Гость эфира радио "Комсомольская правда" - министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. Фото: Василий ВОРОНИН

— Единый сельскохозяйственный налог уплачивался в местные бюджеты. Как компенсировать потери?

— В местных бюджетах ЕСХН играет существенную роль. Выпадающие доходы муниципалитетов восполнит областной бюджет. В 2021 г. сумма выпадающих доходов составит около 86 млн руб. В 2021 г. — 92 млн руб. Цифры могут показаться не такими уж «впечатляющими», если говорить о масштабах агробизнеса Челябинской области. Тем не менее, как говорится, «дорога ложка к обеду», и в самые критические сроки для аграриев — в середине и в конце года — бывает так, что оборотых средств критически не хватает, а они нужны, чтобы производство развивалось, чтобы закрывались текущие ставки. Принятое по инициативе губернатора решение о снижении налоговой ставки по ЕСХН позволит аграриям оперативно принимать управленческие решения, что выльется в дальнейшем в экономический эффект.

— Аграрии положительно восприняли новацию. Кто-то закупит корма для крупного рогатого скота, кто-то направит средства на обновление парка сельхозтехники. Сколько аграриев от общего количества занятых в АПК Южного Урала являются плательщиками налога?

— В целом, в подсчетах мы остановились на цифре более чем 1,3 тыс. хозяйствующих субъектов. По сути, это 80% всего аграрного сообщества Челябинской области. Круг получателей льготы достаточно большой.

КСТАТИ

Председатель СПК «Сарафаново» Валерий Шалагинов:

— Инициатива губернатора Алексея Текслера о снижении ставки единого сельхозналога очень своевременная. Мы производим молоко, выращиванием племенных коров. Год назад в условиях засухи мы с большим трудом, но заготовили корма на 100%. По производству молока мы держим планку 7000 кг молока на корову в год, а суточные удои даже выше сегодня. Чтобы сохранить поголовье КРС, не потерять положительную динамику по продуктивности пришлось оформить кредиты: отрасль молочного животноводства одна из самых затратных. Инициатива губернатора, воплотившаяся в областном законе о снижении ставки ЕСХН — большое подспорье.

Производство молока - дело затратное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОВРЕМЯ ДОВЕСТИ ДЕНЬГИ

— Как поддержит региональный агробизнес федеральный и областной бюджет в 2021 году?

— В целом, по бюджету текущего года объем средств, запланированных к возмещению, составляет почти 2,3 млрд руб. В том числе, средства федерального бюджета — 1,4 млрд руб. Все остальное — средства областного бюджета. На текущие момент мы уже выплатили более млрд руб. Если говорить о выполнении соглашения с федеральным минсельхозом по освоению средств федерального бюджета, то объем составляет 758 млн руб. Это, соответственно, 50% от готовых бюджетных назначений. Мы попадаем в число 15 лучших субъектов России по динамике доведения средств федеральной поддержки. На недавнем федеральном селекторном совещании мы были отмечены. В УрФО мы лидируем по темпам доведения средств. Оперативная работа должна положительно отразиться на итогах работы.

КСТАТИ

Как поддерживает агробизнес областной бюджет региона (годовые назначения):

— строительство и модернизация объектов АПК- 214 млн руб.;

— развитие животноводства — 185 млн руб.;

— поддержка растениеводства — 131,5 млн руб.;

— приобретение сельхозтехники и программного обеспечения, цифровизация, НИОКР — 126 млн руб.;

— покупка минеральных удобрений — 100 млн руб.;

— в 2020 г. выплачены субсидии на закуп кормов хозяйствам, пострадавшим от засухи — 59 млн руб.;

— По текущим погодным условиям: у нас опять засуха?

— Ситуация 2020 г практически повторяется. В этом году засуха началась значительно раньше. Посевные работы в мае мы проводили в условиях очень высоких температур. Аномальная сушь замедлила проклевывание семян. Нам их пришлось заглублять достаточно глубоко, до 10 см.

Мы оперативно заменили семенной фонд, например, пшеницы на более засухоустойчивый, пересмотрели площади посева масличных. В этом году мы задействовали в посевной под масличные более 312 тыс. га — такого в истории Челябинской области еще не было. Зерновых мы посеяли чуть-чуть меньше. По крайней мере, это позволит пережить нам критические моменты и получить ожидаемый результата.

КСТАТИ

В минсельхозе региона подвели итоги посевной-2021. В Челябинской области самые большие площади ярового сева в УрФО (1 млн 761 тыс. га) и тепличного хозяйства (58 га). Посажено более 7 тыс. га картофеля и 1 тыс. га овощей открытого грунта.

Передовики посевной — Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский, Увельский районы. Постарались аграрии Аргаяшского, Каслинского, Кунашакского, Октябрьского, Сосновского, Троицкого районов, Копейска и Миасса.

Регион увеличивает клин масличных культур в полтора раза. В прошлом году было посеяно 199,8 тыс. га подсолнечника, рапса, льна. В 2021 г. — 311 тыс. га. Планируемый урожай — 200 тыс. т маслосемян. Спрос и цены на культуру растут на внутреннем и внешнем рынках.

Посевная позади. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВМЕСТО ЛЕСА — ПОЛЕ

— По распашке залежных земель: сколько регион ввел в оборот площадей, когда-то заброшенных?

— За прошедшие четыре года клин зерновых мы увеличили более чем за 120 тыс. га. И в текущем году есть такие планы — ввести почти 60 тыс. га. Это значительный вклад в увеличение пашни в Челябинской области.

— Тяжело ли вводить земли после того, как они, может быть, десятилетия пролежали «под паром»?

— Конечно, тяжело. Требуются многократные обработки. Нужно убрать растительность — древесную, кустарниковую. Работают машины по ликвидации леса. У нас есть хорошие примеры, входим в десятку лучших регионов страны по вводу пашни в оборот.

— Если брать общую картинку: сколько земель было когда-то заброшено, и сколько процентов введено?

— Для себя мы исчисляем цифру в 600 тыс. га, которые можно было бы ввести в оборот, но тогда неминуемы экономически неоправданные расходы. Исходя из проведенного мониторинга земель, мы определили площадь в 200 тыс. га. До 2025 г. мы планируем с этой землей «разобраться».

Главное - хороший урожай. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЗАМАНИТЬ МОЛОДЕЖЬ НА СЕЛО

— Для того, чтобы «разбираться с землей», нужен человеческий ресурс. По силам ли ваши планы тем, кто живет и работает на селе? Хватает ли народу?

— Проблема в кадрах есть везде, не только в АПК. Для ликвидации кадрового голода в регионе действует несколько программ, в том числе, образовательных. Хорошо, что на нашей территории есть аграрный университет и большая сетка СПО, которые готовят специалистов для сельского хозяйства.

— Как удается привлекать молодых на село? Как работает в регионе программа комплексного развития села?

— Похвастаюсь: мы неплохо себя проявили с того момента, как эта программа, утвержденная на федеральном уровне, начала реализовываться. У нас вообще хорошие традиции именно в комплексном развитии. В том числе, по предоставлению жилищных субсидий молодым аграриям и их семьям. В этом году мы помогли 54 семьям решить «квартирный вопрос».

— Но ведь речь идет о том, чтобы развивать социальную сферу на селе — строить садики и школы, детские площадки, центры развития и досуга для детей и взрослых.

— Это тоже у нас реализуется. Ежегодно мы проходим отбор через федеральный минсельхоз по тем предложениям, которые поступают от муниципалитетов с готовой проектно-сметной документацией. Проводится большая подготовительная работа, и мы развиваем много актуальных направлений по этому вопросу. В центре внимания, в том числе, — благоустройство сельских территорий, ремонт зданий садиков и школ, строительство современных детских и спортивных площадок, ремонт ДК, приобретение транспорта для учреждений культуры и сферы здравоохранения.

— Плюс, газификация.

— Да, плюс газификация, в совокупности с другими инфраструктурными проектами.

КСТАТИ

Уровень газификации Челябинской области — 73,6%. В региональном бюджете 2021-23 гг. для строительства газопроводов и газовых сетей предусмотрено около 3 млрд руб.

В 2021 .г за счет областных субсидий будут построены объекты газораспределительных сетей в 23 муниципалитетах. Например, в Агаповском, Ашинском, Верхнеуральском, Катав-Ивановском, Кунашакском районах, в Миасском городском округе. Это около 280 км газопроводов.

«УВЕЛКА» ПРИРАСТЕТ «РЕСУРСРОМ»

— Какие сейчас на селе реализуются инвестпроекты?

— Один из самых крупных за последние годы — проект логистического комплекса «Ресурс» (бренд «Увелка»). Компания сделала инвестиционное вложение в объеме 4 млрд руб. 22 июля комплекс будет запущен в работу. В перспективе до 2025 г. комплекс позволит увеличить объемы производства компании со 125 тыс. т до 215 тыс. т в год — более чем на 70%. Если говорить в масштабах страны, можно сказать, что наша Увелка обеспечивает до 30% торговых сетей страны гречкой, хлопьями. Объем большой, есть чем гордиться.

Второй проект, реализуемый в 2021 г., — аналогичный комплекс компании «МАКФА». Объем инвестиций — более 2,5 млрд руб. В том числе, 2 млрд — заемные средства. Появится логистический складской комплекс, который в перспективе увеличит объемы производства компании, плюс, создаст рабочие места.

— Как себя чувствует запущенный несколько лет назад тепличный комплекс «Горный» в Усть-Катаве, запущенный в конце 2019 г.? Это — один из крупнейших объектов агрохолдинга «Чуриловский».

— Он прекрасно работает. В целом, по тепличным овощам в этом году по итогам января — мая составил 16,2 тыс. т. Это на 76% больше, чем год назад.

— Что насчет конкуренции с недобросовестными соперниками? Например, с китайскими сельскими работниками, которые много лет подряд портили всем в Челябинской области?

— Сейчас эта проблема не такая острая. Тем более, что показатель эффективности у квалифицированной компании выше, потому она полностью защищена.

КСТАТИ

Тепличные мощности агрокомплекса «Горного» — 25 га. Мощности — до 35 тыс. т овощей в год. «Горный» — это более 700 рабочих мест.

ВАКЦИНАЦИЯ — ЭТО ВАЖНО

— Коронавирус всем здорово попортил жизнь и заставил всех искать новые решения, в бизнесе, в том числе. Как наше село противостоит пандемии? Я имею ввиду вакцинацию, масочный режим и пр.

— Да, этой работе уделяется большое внимание как в крупных компаниях, так и в частных хозяйствах. Конечно, нужно вакцинироваться, и об этом мы всегда говорим. Я недавно сам привился, потому что общая задача — сохранить здоровье не только свое, но и своей семьи, близких, коллег. К этому мы всегда призывали и будем призывать.

— В разрезе поставок продукции АПК за рубеж: не блокированы ли сейчас поставки?

— Есть определенные ограничения, введенные для того, чтобы в продовольственном плане для России не было никаких потерь. Мы принимаем ограничения с пониманием. Например, запрет на вывоз гречки. Мы ориентируемся на внутренний рынок. Нам он важнее, чем экспортные показатели.

КСТАТИ

Временный запрет на экспорт гречки действует, согласно постановлению Правительства РФ, с 5 июня по 31 августа 2021 г. Запрет не распространяется на товары, вывозимые из страны для оказания международной гуманитарной помощи, в качестве припасов и для военных баз России за границей, для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене.

Челябинская область полностью обеспечена основными продуктами питания. Фото: Евгения ГУСЕВА

НЕ ВЫВЕЗЕМ, ОСТАВИМ СЕБЕ

— Мы заговорили о гречке, и я хочу спросить: в каких позициях наши производители продуктов питания по-прежнему сильные?

— Мы сильны в производстве мяса, в том числе, мяса птицы. Да, есть ряд проблем, которые решаются аграриями в ежедневном режиме. Тем не менее, общий объем обеспеченности перекрывает требуемое, и рисков никаких нет.

Мы сильны в производстве хлеба и хлебобулочных изделий — здесь так же регион профицитен более чем в два раза.

Мы всегда были недостаточно обеспечены зерновыми и зернобобовыми культурами и все-таки являемся регионом, завозящим зерно. Потому мы и увеличиваем постоянно увеличиваем площади под возделываемые культуры.

Выше было сказано, что Челябинская область стала сильна в производстве масличных культур, и этот тренд будет продолжаться. Есть все экономические предпосылки, когда цена на товар достаточно привлекательная, что позволит развиваться дальше.

— Важно, чтобы и семена были свои собственные, чтобы не зависеть от поставок. Как сейчас формируется семенной фонд? Есть ли собственные источники?

— Да, конечно. В предыдущие годы в Челябинской области были реализованы инвестиционные проекты по семенным заводам, которые позволяют обеспечить аграриев в полном объеме семенами элитных репродукций зерновых и масличных культур. Идет постоянный поиск новых лучших сортов, сортосмена, сортообновление.

— Сохранились ли в Челябинской области так называемые «пояса» продовольственной безопасности? Например, «молочный пояс» вокруг Челябинска, Магнитогорска?

— Ну, я бы не стал объединять в категории, пояса. Нужно смотреть на наличие специалистов, квалифицированных специалистов, которые объединяют коллективы вокруг себя и показывают результат. У нас есть успешные предприятия, расположенные достаточно далеко от условного «пояса». Они себя чувствуют ничуть не хуже других. Главную роль играет логистика. Нам необходимы хорошие дороги, экономические связи, чтобы вовремя подготовить продукцию и реализовать ее.

— Губернатор и министерство сельского хозяйство проводят большую работу, чтобы на полках магазинов торговых сетей появилась продукция фермерских хозяйств, местных производителей. У сетей жесткое условие — ритмичность поставок, чего фермеры подчас гарантировать не могут.

— Да, основная проблема, которую ы решаем путем кооперации на селе путем объединения личным подсобных хозяйств, чтобы всегда были свежие молоко и мясо для подготовки к продаже и последующей реализации на полках, в том числе, в сетевых магазинах.

— На ПМЭФ-21 губернатор встречался с руководством сети «Магнит», переговоры коснулись, в том числе, представления местных товаропроизводителей.

— Мы постоянно проводим торгово-закупочные сессии, и в этом плане постоянно идет движение.

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