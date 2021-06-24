Фея чистоты: 82-летняя пенсионерка из Челябинской области создает уют во дворе под веселые танцы

Анне Бердниковой 82 года, но она даст фору молодым. Фото: скриншот видео Ruptly.tv

Анне Бердниковой из Златоуста 82 года, и она не может усидеть на месте. Активная пенсионерка создает уют в подъезде, наводит порядок во дворе и обустраивает клумбы. Для соседей баба Аня — настоящая фея чистоты. Они благодарят ее добрым словом и даже рублем. Рассказываем историю трудолюбивой и милой бабушки из Челябинской области.

Анне Алексеевне некогда скучать. Она постоянно занята делом: сажает, пропалывает и поливает цветы, подметает двор, собирает мусор, моет пол в подъезде. При этом сил у бабы Ани хватает, чтобы пританцовывать за работой.

Фото: скриншот видео Ruptly.tv

Работать пенсионерка начала с 16 лет. Трудилась в магазине, на лесзаводе, стройке и в течение 10 лет была дворником. Любовь к активной жизни и труду пронесла через всю жизнь.

Фото: скриншот видео Ruptly.tv

— Четыре подъезда мою, обрезаю траву и навожу красоту на площадке рядом с мусоркой, — рассказала Анна Бердникова. — Сейчас там все в тополином пухе, нужно отсюда веник брать. Он у меня был прямо там спрятан — так сожгли. Во дворе все убираю, птичкам водички наливаю, подметаю.

Фото: скриншот видео Ruptly.tv

А еще Баба Аня очень отзывчивая. Если соседям нужна помощь, пенсионерка тут как тут.

— Я даже не знаю, когда она спит, — признается соседка бабы Ани Валентина Гавриловна. — Вчера утром я встала, пошла на помойку — Анна Алексеевна там уже траву косит. Во дворе везде все убирает. Просят ее, не просят — она всем помогает. Надо мне ведро с помоями вынести, прошу — не отказывает.

Фото: скриншот видео Ruptly.tv

Анна Бердникова начала наводить порядок в доме и во дворе восемь лет назад, когда переехала в Златоуст из Южноуральска. Жильцы дома благодарят бабушку за работу не только словом, но и делом. Даже оценивают труд пенсионерки рублем.

Фото: скриншот видео Ruptly.tv

— Пенсия остается целая, — говорит баба Аня. — Пошла сегодня на контейнер, пока прибирала, мне дядька 50 рублей дал. Опять были деньги. Покосила траву — 500 рублей дали.

Фото: скриншот видео Ruptly.tv

Секрет энергичности бабы Ани прост: ежедневно она делает специальную дыхательную гимнастику, правильно питается и пораньше ложится спать. Пенсионерка уверена, что пока бегает как молодая, силы на труд у нее всегда найдутся.

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