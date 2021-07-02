Круги ада: почему в век новых технологий челябинские больницы не могут избавиться от очередей

Зато теперь я весь месяц буду Таносом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В челябинских больницах теперь очереди, как на распродажах. Одни возникают во время вакцинации, другие из-за множества пациентов с признаками ковида, которые приходят на обследование. Все пониманием — в мире пандемия. Но оказалось, что даже в травмпункте можно застрять надолго. И дело здесь не только в большом числе людей с переломами. Публикуем колонку-мнение челябинского журналиста Атамана Коростылева, который случайно сломал руку и почувствовал себя маленьким человеком в водовороте системы здравоохранения:

— Как это бывает в больницах, начинается все с регистратуры. Если сразу не занять очередь, то потом можно об этом нешуточно пожалеть, поскольку работает всего лишь одно окно. А количество желающих записаться на прием к травматологам доходит до нескольких десятков. Больной может там простоять 10-15 минут. Это вызывает гнев у других больных, которые считают своим долгом выместить его на всех остальных. Собственно, это и есть первый круг ада. А само окошко настолько мало, будто через него передают не полис, а что-то запрещенное.

Первый круг ада начинается сразу у входа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, данными из Госуслуг в окне регистрации категорически пренебрегают. И это несмотря на то, что записаться к некоторым врачам можно как раз-таки при помощи данного сервиса. Благо у меня были с собой водительские права, по которым меня записали на прием.

Далее больного ждет очередь пострашнее — кабинет к травматологам, он же «второй круг ада». Здесь очередь еще длиннее. Чтобы скоротать бесконечное время ожидания обычно знакомятся с соседями по лавочке. В продолговатом узком коридоре не на что было смотреть, кроме информационных стендов, которые я уже прочитал и выучил наизусть. Теперь я знаю все о клещах и могу этим с уверенностью хвастаться. После чтения я приступил к изучению окружающих меня людей. Среди них были как совсем юные покалеченные, так и взрослые вместе с бабушками и дедушками. Вот сидит женщина, явно обеспеченная, уверенная в себе, рядом седовласый старик, молодая парочка. Все люди одеты по разному: кто в спортивных костюмах с сигаретой за ухом, кто в рубашках и туфлях, кто в сланцах, а некоторые, что называется, при параде. Занимательный факт: всех их объединил травмпункт. В какой-то момент мне это стало напоминать своего рода чистилище и вот почему.

Самое интересное началось после того, как я отстоял полтора часа в регистратуру и около двух часов в кабинет ко врачам. Теперь мне предстояло выстоять самую сложную очередь в моей жизни — очередь на рентген. Третий и последний круг ада. Люди начали перегреваться и орать друг на друга, выясняя, кто за кем стоял, и кто пойдет следующим.

Молодая парочка одновременно заняла очередь в несколько кабинетов. И здесь начался хаос, переросший в скандал. Через несколько минут к ору присоединились другие пациенты и покатилась волна гнева. Самыми спокойными оказались мигранты, которые были очень сильно покалечены. Может поэтому они были единственными, кто не стал принимать участие в скандале, как и я. Один парень ходил на костылях, а другой и вовсе был перебинтован и передвигался исключительно на инвалидной коляске при помощи сопровождающего.

Отдельно хотелось бы отметить работу врачей-травматологов и медсестру, наложившую мне гипс на сломанную левую руку. Определенно, они знают свою работу. Почти все сотрудники больницы работают в ускоренном режиме. Все, чего не хватает травмпункту Областной больницы №3, это дополнительное окно регистратуры и еще одного кабинета вместе с травматологом. Ну и, конечно, специального человека, который управлял бы массовым гневом. Тогда всех этих кругов ада можно было бы избежать. Надеюсь, в будущем все это появится.

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