Дважды жаловались в УФАС: почему мэрия Челябинска отдала дорожные контракту скандальным подрядчикам

В подрядчикам было много претензий Фото: "КП" Архив

Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС России о картельном сговоре между «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК», которые заявлялись на аукционы по ремонту дорогу в Челябинске. Подрядчикам грозят уголовные дела за ограничение конкуренции (178 УК РФ) — материалы уже переданы в правоохранительные органы.

Скандал случился в 2019 году. На аукционе по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» победила компания «ЯКК», но предоставила недействительную банковскую гарантию. В контракт отдали второму участнику — ООО «Нижавтодорстрой», который, впрочем, также не отличился добросовестностью.

Общероссийский народный фронт обвинил заказчика, то есть мэрию Челябинска, в бездействии. Более того: компания «ЯКК» снова заявилась на конкурс, но уже под другим именем.

— Даже после информации о том, что в результате халатности ООО «Нижавтодорстрой» бюджет Челябинска понес ущерб в размере более 56 млн рублей, следующий контракт на ремонт основной части городских дорог по нацпроекту вновь был передан тому же подрядчику. Компания «ЯКК» же после скандала и обысков сменила название на «УралДорСтрой» и продолжила работать на территории Челябинской области, — заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Мэрия просила УФАС включить подрядчиков в «черный список» Фото: "КП" Архив

В администрации Челябинска прокомментировали ситуацию. Администрация просила ФАС включить ООО ТПК «ЯКК» в реестр недобросовестных поставщиков из-за поддельной банковской гарантии. Однако был получен отказ. А в 2020 году фирма стала называться ООО «УралДорСтрой».

В 2021 году она стала победителем двух конкурсов, но во время проверки заявок выяснилось, что подрядчик дал недостоверную информацию о производственных мощностях. В результате чего заявка «УралДорСтрой» была отклонена. Сведения об участнике снова направлены в антимонопольный орган, для включения в «черный список».

— Однако УФАС по Челябинской области снова отказал и обязал Комитет дорожного хозяйства заключить с ним контракты, а также привлек к административной ответственности заказчика, — заявили в мэрии.

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