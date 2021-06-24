«Восстанавливать будем минимум год»: в Челябинске закрыли часть Ботанического сада

Новыми заборами хотят защитить не только редкие растения, но и жителей Ботанического сада — сусликов. Фото: Ботанический сад ЧелГУ/vk.com

Ботанический сад ЧелГУ обнесли забором. Теперь попасть на территорию можно будет только в определенное время. Открывать три калитки будут чуть раньше 8 утра, а закрывать в 8 вечера.

Без забора сад просуществовал 20 лет. Но с развитием Северо-Запада в Ботанический сад приходят погулять и отдохнуть все больше людей, ведь парков поблизости нет, только широкие дороги и высотки. Поэтому ограниченное посещение Ботанического сада — вынужденная мера. К сожалению, нескромные челябинцы вели себя не совсем как гости: вытоптали новые тропы, уничтожили часть живой изгороди и даже сломали деревья.

— Уже больше года на территории сада стоит камера видеонаблюдения. Но она не помогает. Сотрудники сада передают снимки машин, на которых увозят редкие растения, но воришек не находят, — с болью говорит директор Ботсада Вера Меркер.

Поэтому сейчас организация планирует получить статус особо охраняемой природной территории. Тогда рядом с ограждением нельзя будет возводить застройки, а также появятся ставки инспекторов, которые смогут контролировать территорию сада.

Философский сад камней закроют для посещения, как минимум, на год. Фото: Ботанический сад ЧелГУ/vk.com

В Философский и Плодовый сады челябинцы и вовсе попадут не скоро. Их пока огородили полностью. Вандалы вытоптали, поломали и даже вывезли очень редкие краснокнижные растения.

— Чтобы восстановить потери, нам нужен, как минимум, год. Разбиты навигационные стенды, вытоптаны редкие растения, украдены горные сосны. Поэтому после восстановления здесь тоже будет территория ограниченного пользования, — рассказала Вера Меркер.

Платные экскурсии проводить продолжат, не изменятся и цены. Так, за индивидуальную экскурсию придется заплатить в будний день 500 рублей, а в выходной — 700 рублей. За коллективную экскурсию от двух до 10 человек, каждому придется заплатить по 150 рублей в рабочий день и по 200 рублей в выходной. Также на территории сада проводят выездные регистрации брака и профессиональные фотосессии. Руководство сада уверено, что это не наносит урона территории, ведь все проводят при соблюдении ряда ограничений.

Напомним, ранее корреспондент КП-Челябинск узнала, нужно ли платить за селфи в ботаническом саду и в каком случае для того, чтобы сделать фото, нужно получить разрешение.

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