Самозанятый на Южном Урале: все плюсы и минусы

Более двух миллионов россиян уже зарегистрировались в статусе самозанятого — это данные ФНС на конец марта 2021 года. В Челябинской области налог на профессиональный доход платят более 44 тысяч жителей, ежедневно их количество увеличивается более чем на 100 человек.

Кто эти люди? Специалисты по ремонту и оказанию бытовых услуг: сантехники, автомеханики, электрики, мастера-парикмахеры и косметологи, няни и многие другие — те, кто раньше работал без регистрации своего микробизнеса. Зачем они сегодня «выходят из тени», какие преимущества дает им статус самозанятого и какие проблемы появляются? Ответами поделился директор по продуктам МТС Кассы Сергей Музыкантов.

Зачем нужен новый налоговый режим

«Хлопнула налоговая» — такой ответ на вопрос о делах сегодня можно часто услышать от южноуральцев, столкнувшихся с налоговыми проверками. В лучшем случае они отделываются предупреждением и профилактической беседой с рекомендацией зарегистрировать бизнес, в худшем — приходится выплачивать все, что насчитает налоговая, плюс штрафы за незаконную профессиональную деятельность. Поэтому большинство «теневых» работников сегодня предпочитает не нарушать, а регистрироваться и зарабатывать законно.

Новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) дает возможность работать законно и не платить ничего лишнего, кроме минимального налога с заработка. Плюс ко всему, самозанятому не нужно покупать и регистрировать онлайн-кассу, так как все расчеты для них проводятся в специальном приложении «Мой налог».

Внезапных проверок из налоговой тоже опасаться не приходится: вся бухгалтерия самозанятого ведется в приложении, из которого данные в онлайн-режиме поступают в ФНС. Все прозрачно.

Воспользоваться новым налоговым спецрежимом могут и физические лица, и те, кто уже оформлен, как ИП. Давайте остановимся на этом подробнее.

Кто может стать самозанятым

Начнем с физических лиц, так как в основном, этот налоговый режим предусмотрен именно для них. Предприниматель может оформить статус самозанятого и применять НПД, если он:

• Является гражданином РФ и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Кроме россиян, применять НПД имеют право граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии, если они имеют вид на жительство в Российской Федерации.

• Получает от своей деятельности доход не более 2,4 млн.руб. в год. Речь идет о фактически полученных средствах в течение года.

• Не занимается следующими видами деятельности:

o перепродажей товаров чужого производства

o продажей имущественных прав

o добычей и реализацей полезных ископаемых

o деятельностью посредника (например, по агентскому договору), исключая курьерские услуги

o сдает в аренду нежилую недвижимость (офис, склад и т.д.)

• Не имеет наемных работников

Здесь требуется небольшое уточнение: самозанятый не может реализовывать товары, которые он купил для перепродажи. А изделия, изготовленные собственноручно (одежду, мебель, предметы быта, украшения и т.д.) — может. Главное, чтобы они не попадали в категорию подакцизных или требующих обязательной маркировки. Но и тут можно выкрутиться — продавать такие вещи не в готовом виде, а изготавливать на заказ.

Например, собственноручно сшитый костюм, выставленный на продажу в магазине или на сайте, будет подлежать маркировке, а такой же костюм, сшитый по индивидуальному заказу — нет. В первом случае самозанятый не имеет права на реализацию товара, во втором имеет, т.к. он получает деньги за услугу пошива.

Понять, подходит ли ваша деятельность под НПД, и получить подробные консультации по вопросам, касающимся самозанятости, вам помогут в налоговой инспекции Челябинска и области по месту жительства.

В чем плюсы самозанятости для физлиц

• Можно официально подтвердить получаемый доход. Такой документ пригодится для оформления кредита в банке или получения пособий. Справка выписывается в электронном виде в приложении «Мой Налог».

• Легальность бизнеса и отсутствие претензий и санкций со стороны налоговой.

• Самые низкие налоговые ставки: 6% при получении дохода от юридических лиц, 4% при получении средств от физических лиц. Физлица заплатили бы с этих доходов 13% НДФЛ. Налогооблагаемой базой считается фактически полученный доход. Если дохода нет, налог платить не нужно.

• Налоговый бонус 10 тысяч рублей, за счет которого можно уменьшать сумму налога к уплате на 1%, пока бонус не будет исчерпан.

Например, величина налоговой базы составила 200 000 рублей, по ставке 6% придется заплатить 12 000 рублей налога.

Рассчитываем налоговый бонус 1%: 200 000 х 1% = 2 000 рублей.

Вычитаем эту сумму из налога: 12 000 — 2000 = 10 000. К уплате будет 10 000.

Оставшийся налоговый бонус 8 000 р.

• Не нужно покупать и регистрировать онлайн-кассу. Самозанятым она не нужна, т.к. электронные чеки формируются в приложении «Мой налог». Клиенты получают их через e-mail или мессенджер.

• Нет необходимости платить обязательные взносы в Фонд социального страхования и пенсионный фонд. При желании самозанятый может делать взносы самостоятельно.

• Нет налоговой отчетности, а сумму для уплаты налога (расчет НПД) ФНС рассчитывает и направляет в личный кабинет налогоплательщика — в приложение «Мой налог». Отпадает необходимость в заполнении и подаче налоговых деклараций.

Есть ли минусы у самозанятости?

Есть в статусе самозанятого и отрицательные стороны. Самая главная — потолок дохода в 2,4 млн руб. в год. Многие самозанятые Челябинска уже сегодня готовы и могут зарабатывать больше. В этом случае им придется регистрироваться как ИП и переходить на другой режим налогообложения.

Возможно, в будущем верхняя планка будет пересмотрена или изменится налоговая ставка при ее превышении. Во всяком случае, на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ) появилось предложение рассмотреть этот вопрос.

Второй значимый минус — запрет на найм работников. Это сильно осложняет возможности самозанятого на расширение бизнеса. Например, вы печете торты в Казани на заказ. Желающих их купить так много, что в одиночку вы не справляетесь. Но в случае найма помощника по трудовому договору вы теряет статус самозанятого и право на НПД.

Некоторые предприниматели заключают договор подряда с таким же самозанятым. Но здесь велик риск, что налоговая сочтет это за трудовые отношения и заставит уплатить НДФЛ и взносы за сотрудника, а также пересчитают налоги от дохода уже по ставке 13%.

Когда самозанятому может понадобится статус ИП

Использовать налог на профессиональный доход могут и индивидуальные предприниматели, если они выполняют все условия, которые необходимы для применения НПД. Для них будут действовать те же льготы и ставки, что и для самозанятых физлиц. Но вместе с тем, они могут осуществлять и те виды деятельности, которые самозанятым физлицам не разрешены.

Когда самозанятому может пригодиться статус ИП?

• Когда самозанятый хочет снять в аренду помещение (например, для мастерской) у юридического лица. Организации-арендодатели не всегда оказывают услуги физлицам. Ведь в этом случае им приходится приобретать онлайн-кассу и проводить платеж с выдачей чека, что из-за одного самозанятого делать не выгодно.

• Когда самозанятый занимается лицензируемыми видами деятельности. Массажист может быть самозанятым, но для получения лицензии на оказание медицинских услуг он должен быть ИП. Полный перечень лицензируемых видов деятельности можно найти в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ

• Когда по специфике торговли самозанятому требуется эквайринг. Для этого придется открыть ИП, т.к. физлица не имеют права открывать в банке РКО и подключать эквайринг.

Конечно, самозанятый может принять деньги и переводом с карты на карту. Но, например, в мини-пекарне, при наличии очереди, такой способ оплаты будет неудобен клиентам. Здесь оплата картой через терминал эквайринга была бы самым оптимальным вариантом.

И еще один важный момент, когда самозанятому может пригодиться статус ИП, о котором мы уже упоминали — превышение порога годового дохода. При превышении лимита самозанятый может перейти на любой из налоговых режимов (например, на УСН 6%). Если же этого не сделать или затянуть с подачей заявления о переходе — придется платить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность (10 тысяч руб. за задержку подачи заявления, и от 500 — 2000 руб. за деятельность без регистрации ИП).

Как оформить самозанятость

Зарегистрироваться в качестве самозанятого просто, для этого есть несколько способов: в мобильном приложении ФНС «Мой налог», на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика или в одном из уполномоченных банков.

Если возникнут сложности вам может пошаговая инструкция.

Когда самозанятому потребуется онлайн-касса

В обычной деятельности онлайн-касса самозанятому не требуется: все операции проводятся в приложении «Мой налог». Но при несоответствии хотя бы одному из условий самозанятости, например, при превышении лимита годового дохода или найме работника, статус самозанятого будет утерян. А значит, придется регистрироваться как ИП и переходить на другую систему налогообложения.

Как только ваш бизнес «перерастет» налоговый спецрежим, вам понадобится онлайн-касса. МТС Касса предлагает большой выбор моделей для любого вида деятельности. Онлайн-кассу МТС можно купить или воспользоваться предложениями по рассрочке и аренде.