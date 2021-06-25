МГТУ им. Г.И. Носова удостоен премии EEUA-2021

Магнитогорский государственный технический университет удостоен премии Ассоциации восточно-европейских университетов (EEUA) — 2021. Церемония награждения лауреатов состоялась 22 июня в Уральском федеральном университете.

Ежегодно премия EEUA, учрежденная в 2017 году, вручается университетам за достижения в области интернационализации высшего образования и активное продвижение России (СНГ) в мировом пространстве. В рамках премии деятельность вузов оценивается по 10 номинациям, таким как набор иностранных студентов, развитие межвузовского сотрудничества, мобильность студентов и преподавателей, интернационализация программ обучения, международная репутация вуза и другим.

В этом году участниками конкурса стали 92 образовательные организации России и стран СНГ, 11 из них удостоились наград. В их числе — МГТУ им. Г.И. Носова.

Активная деятельность университета в направлении интернационализации высшего образования была отмечена ассоциацией в рамках спецноминации «Специальный приз».

По словам генерального директора Ассоциации восточно-европейских университетов Богдана Вороновского, МГТУ им. Г.И. Носова показал достойные результаты в каждой из десяти представленных номинаций и вышел на новый уровень в области экспорта образовательных услуг.

— По нашему мнению, в каждой из номинаций этот университет сделал что-то успешное. Возможно, еще нет окончательного результата, но видно, что команда вышла на новый уровень, и хочется их за это поддержать, чтобы они понимали, что это правильный путь и они обязательно достигнут большого успеха, — отметил Богдан Вороновский.

Начальник управления по международной деятельности МГТУ им. Г.И. Носова Дмитрий Константинов отметил, что за последние годы университет сделал шаг вперед на международном рынке образовательных услуг. Во многом этому послужили пересмотр стратегии развития и ключевые изменения в алгоритме работы с иностранными абитуриентами в условиях пандемии. Например, в 2020 году вуз перешел на принципиально новый формат привлечения иностранных абитуриентов -онлайн-выставки, организуемые Ассоциацией восточно-европейских университетов.

— В прошлом году мы впервые приняли участие в выставках в таком формате. Можно сказать, это наша первая проба пера в области рекрутинга иностранных студентов. Это бесценный опыт для нас. Мы получили невероятный отклик от абитуриентов, желающих поступить в наш университет, но оказавшихся в пределах закрытых границ государств. Мы поняли, что такой формат коммуникации с иностранными абитуриентами очень востребован, поэтому решили продолжить участие в выставках и в этом году, — пояснил Дмитрий Константинов.

Также в университете увеличилось количество англоязычных магистерских программ. Одна из них, уникальная программа в области металлургического инжиниринга материалов «AdvancedMetallurgicalEngineering», включила в себя результаты многолетней работы управления по международной деятельности по приобретению европейского опыта в образовании, и сегодня предлагает молодым ученым самые современные методы для научной деятельности.

— Мы кардинально поменяли устаревшее мировоззрение в отношении магистерского обучения. Сегодня мы реализуем программы, созданные по унифицированной системе европейского образования. Такие программы ориентированы, прежде всего, на исследовательскую деятельность. Например, программа «AdvancedMetallurgicalEngineering» стала некой «красной чертой» под всей нашей международной деятельностью. Она включила в себя актуальные вопросы компьютерного моделирования, исследования материалов, планирования экспериментов. Программа даст молодым исследователям универсальные, но уникальные научно-исследовательские компетенции с прикладным потенциалом, — уточнил Дмитрий Константинов.

Высокой видимости вуза на карте мирового образовательного пространства послужил также опыт международной образовательной коллаборации и задел по научно-образовательным европейским проектам, таким как Tempus и CapacityBuilding. Отдельно была отмечена развивающаяся инфраструктура в вузе для иностранных студентов. Так, в скором будущем в кампусе МГТУ появится отдельное общежитие для студентов из-за рубежа.

— Сейчас для молодежи нет границ. Да, они закрыты географически в силу известных событий. Но молодежь сегодня — это граждане мира. Студенты стали мобильными. Они уже «не вешают якоря» в конкретных городах, для них также нет границ в образовании. И МГТУ сегодня — очень открытый к гостям университет, которому есть что показать уникального. Этого вы не увидите нигде — в промышленном, культурном, научном, социальном плане. Мы рады дать все это студентам, — заключил Дмитрий Константинов.

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