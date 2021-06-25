28 июня — День основания Златоустовского машиностроительного завода

28 июня Златоустовский машиностроительный завод отмечает 82-летие со дня своего основания. Сегодня это одно из ведущих изготовителей составных частей для ракетных комплексов стратегического назначения Военно-морского флота РФ и самое крупное в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа.

Очередной день рождения – это время подведения итогов прошедшего года, осмысления успехов и достижений. Сегодня уверенно можно говорить о том, что Златмаш и весь коллектив предприятия идут по верному пути. О чем говорят и цифры.

Об объемах выпуска продукции

От начала года по предприятию в целом объем выпуска товарной продукции выполнен на сумму 1,5 млрд рублей.

Выполнение плана по производству за пять месяцев 2021 году составило 51 %: по оборонному производству – 28%, гражданская продукция – 70%, энергетика – 104%. Рост объема выпуска товарной продукции составил 5 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Качество – наш профиль

На сегодняшний день предприятием освоено более 450 видов алюминиевого профиля для строительства, машиностроения, транспорта, производства товаров народного потребления, наружной и внутренней рекламы.

В 2020 году было отгружено около 870 тонн профиля. Наибольший объем отгрузок пришелся на Уральский и Центральный Федеральный округа. Среди преимущества алюминиевых профилей – качество, надежность, высокая точность изготовления и гарантия гладкой поверхности.

В 2021 году АО «Златмаш» представило алюминиевый профиль на самой крупной в России международной выставке «MosBuild» и было удостоено высокой оценки оргкомитета за актуальность и профессиональную подготовку экспозиции.

Выставка «MosBuild» не первый год является лидером российского рынка в своем сегменте, но в 2021 году она стала единственным во всей Европе профильным мероприятием такого масштаба.

Радиаторы отопления

В 2008 года на Златмаше был освоен выпуск алюминиевых радиаторов водяного отопления «Термал». Более чем за десять лет ими были укомплектованы строительные объекты в различных уголках России: высотные и малоэтажные жилые дома, коттеджные поселки премиум-класса, бизнес-центры, гостиничные и торговые комплексы.

Радиаторы «Термал» проходят полный цикл изготовления на предприятии, начиная от закупки первичного алюминия и заканчивая готовым продуктом, что гарантирует контроль качества продукции на каждом этапе производства.

В 2021 году была организована поставка радиаторов «Термал» в столицу Киргизии Бишкек, Красноярск, Волгоград, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Набережные Челны, Екатеринбург, Челябинск. В Златоусте златмашевские радиаторы устанавливаются в новостройках.

Бренд предприятия – «Мечта»

За прошедшие пять месяцев было отгружено 225 674 шт. плит. Наиболее популярными моделями были признаны «Злата-114Т», «Мечта-211Т» и «Злата-214Т». Наибольший объем плит по России отгружен дилерам ООО «Фирма «ВИСС» (г. Королев), ООО «Электрокомплект» (Московская область). Также плиты были экспортированы в Киргизию и Казахстан.

Плиты «Мечта» и «Злата» представлены во многих сетевых магазинах бытовой техники и крупных интернет-магазинах: «М-Видео», «DNS», «Холодильник», «РБТ», «OZON», «Wildberris».

В 2020 год стационарные электрические плиты «Мечта» были выбраны в качестве поставщиков для комплектации нового жилья в Москве и Московской области по программе «Реновация жилья». С июня 2020 года в рамках этой программы было отгружено более 8 000 плит.

Повышая производительность труда

Продолжается работа по внедрению бережливого производства на участках ПТК «ЭлБПАИ» в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Сейчас ведется работа на участках сварки и покрытий. Напомним, по итогам 2020 года проект, реализованный на предприятии, был признан лучшим в стране. Тогда новые подходы к организации производства внедряли на участке сборки плиты «Мечта»-442Ч – это один из самых востребованных продуктов в линейке продаж гражданского производства.

— Работа по внедрению изменений должна идти планомерно: целеполагание, анализ проблемы, поиск вариантов ее решения и разработка мероприятий. Только так мы добьемся положительных результатов, — убежден генеральный директор Антон Лобанов. — Лучший результат Златмаша в нацпроекте — яркое тому подтверждение.

В этом году АО «Златмаш» приняло участие в конкурсе «20 лучших товаров Челябинской области», основной целью которого является повышение доверия потребителей к товарам местных производителей и их поддержка. На участие были заявлены две модели радиатора «Термал», стационарная газоэлектрическая плита «Мечта 251-01ГЭ» и настольная двухкомфорочная плита «Мечта-212Ч». Финал конкурса состоится 1 июля в Челябинске. Для нашего предприятия участие в региональном этапе конкурса очень важно, ведь соответствие всем стандартам качества и безопасности продукции подтверждают эксперты. А еще это возможность выйти на новый уровень, ведь победители представят регион на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

Благотворительная помощь

АО «Златмаш» – социально ответственное предприятие. Ежегодно оно оказывает благотворительную, спонсорскую и шефскую помощь организациям, образовательным, спортивным и медицинским учреждениям города и области.

В 2021 году с января по май на оказание спонсорской помощи было выделено около 90 000 рублей. Часть средств использована на улучшение социально-бытовых условий студентов Златоустовского техникума технологий и экономики.

В рамках благотворительной помощи были организованы занятия по плаванию в ФОЦ АО «Златмаш» для ребят из школы-интерната № 31, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Для здоровья заводчан

С 1 января 2021 года начал действовать новый регламент посещения ФОЦ заводчанами и их детьми. Теперь достаточно просто предъявить заводской пропуск и на месте оплатить разовое занятие с 50% скидкой. Так, с начала этого года ФОЦ посетили 348 заводчан, 304 ребенка, также было реализовано 123 семейных абонемента. Чтобы оформить бесплатное посещение своему ребенку, нужно заполнить заявление и приложить копию свидетельства о рождении. Последующие посещения ребенком осуществляются при предъявлении выданного абонемента. Еще 83 ребенка работников АО «Златмаш» посещают творческие студии Дворца культуры «Победа». Общая сумма компенсации за занятия от предприятия с начала года составила почти 900 000 рублей.

Особое значение руководство предприятия уделяет оздоровлению работников. В этом году на реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях РФ был выделен около 1 млн 97 000 рублей. На эту сумму отдохнуло и восстановило силы 42 златмашевца.

С заботой о старшем поколении

На сегодняшний день на учете в Совете ветеранов АО «Златмаш», который отпразднует в этом году 55-летний юбилей, состоит на учете 5 572 ветерана. В этом году на их поздравление с праздничными датами было выделено около 470 000 рублей, на материальную помощь – около 100 000 рублей.

Во все времена руководство Златоустовского машиностроительного завода очень много надежд возлагало именно на работников. Компетентные, грамотные, истинные профессионалы своего дела, машиностроители и в военные годы, и в лихие 90-е выполняли план, не считаясь ни с личным временем, ни со всеми лишениями, которые им приходилось тогда испытывать. В наше время на Златмаше грамотно выстроена собственная корпоративная культура, система мотивации и поощрения сотрудников. И то очень важно, ведь главная ценность любого предприятия – его работники.

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