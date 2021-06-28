Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 июня 2021: резкий рост заражений, ажиотаж с прививками и отмена праздников

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Челябинской области ухудшается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области стремительно растет количество заболевших, а к пунктам вакцинации выстроились очереди. Из-за эпидемической ситуации отказались от празднования Дня металлурга, отменяют фестивали и концерты. Больницы вновь стали перепрофилировать в ковидные госпитали. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 июня.

Коронавирусом заражаются все чаще

Общее количество заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к 66 тысячам человек.

График: коронавирус74.рф

По данным минздрава на 27 июня, за день медики выявили 160 новых случаев коронавируса. Для сравнения, неделей раньше сообщали о 104 новых заболевших за день.

Госпитальные базы увеличили

Из-за роста заболеваемости больницы вновь перепрофилируют в ковидные госпитали. С 24 июня больных коронавирусом принимают в терапевтическом корпусе челябинской ГКБ №8. Для пациентов подготовили 115 коек.

В статус ковидного госпиталя готовы перевести горбольницу №5 на улице Российской в Челябинске. Там собираются открыть более 300 «ковидных» мест.

— Пациентов, проходивших лечение в больнице, в настоящее время выписывают строго по показаниям здоровья, — рассказали в минздраве Челябинской области. — При необходимости дополнительного лечения их переводят в другие профильные медицинские учреждения.

Больницы снова становятся ковидными госпиталямии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дополнительный госпиталь на 100 коек заработал в златоустовском стационаре №2.

Дезинфицируют дворы и подъезды

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила возобновить санитарную обработку общественных пространств и усилить проверку масочного режима.

Сотрудники коммунальных служб вновь надели защитные костюмы и начали опылять детские площадки, поручни и дверные ручки в подъездах специальным раствором. Только за одни сутки продезинфицировали 9 гектаров дворов. Обеззараживающий состав, как уверяют в городской администрации, безопасен для людей.

Продолжают отменять концерты и фестивали

Пополняется список массовых мероприятий, которые отменили или отложили на неопределенный срок из-за пандемии.

25 июня в Челябинске должен был состояться концерт группы «Звери», но организаторы решили перенести выступление музыкантов. Когда оно все же состоится, пока нельзя даже предположить.

В Магнитогорске из-за растущей заболеваемости отказались от празднования Дня города и Дня металлурга.

Отмечать День металлурга не будут и в Нязепетровском районе. По словам главы муниципалитета Сергея Кравцова, на такой шаг пришлось пойти из-за людей, которые расслабились и перестали соблюдать минимальные меры безопасности.

— В результате — новая волна заболеваемости: сегодня коронавирусом болеют 90 жителей нашего района, половина из них — жители деревни Ситцева. А ведь еще месяц назад наш район был территорией, свободной от ковида, — посетовал Сергей Кравцов.

Не состоится и фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим». Фестиваль собирались проводить в пятнадцатый раз, он должен был стать юбилейным.

За прививкой выстроились очереди

Жители Челябинска торопятся пройти вакцинацию от коронавируса. Очереди собрались перед прививочным пунктом в ТРК «Космос» и в ГКБ №1.

Не все горожане стремятся защитить от болезни себя и окружающих. Многие просто опасаются будущих санитарных ограничений и торопятся получить свидетельство о вакцинации.

Челябинцы стоят в очередях перед пунктами вакцинации. Фото:Лидия Андреева

Недобросовестные челябинцы уже задумались о покупке поддельного сертификата о прививке. Рассказываем, что за это будет.

Вакцинировать желающих начали на вокзалах Южно-Уральской железной дороги. Прививочные пункты на вокзалах в Челябинске и Караталах работают даже ночью. В них можно получить как первый, так и второй компонент «Спутника V».

К коллективному иммунитету в Челябинской области надеются прийти к сентябрю этого года. Но этот оптимистичный прогноз оправдается, только если темпы вакцинации удастся поддержать на рекордном уровне.

28 июня в Челябинскую область должно поступить 50 новых доз вакцины. Препарат сразу отправят в больницы.

На прошлой неделе первый житель Челябинской области прошел ревакцинацию от коронавируса. Поставить прививку повторно удалось первому вице-губернатору Ирине Гехт. Рассказываем, почему для остальных ревакцинация пока недоступна.

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