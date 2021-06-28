Сергей Антипов: «Инициативы жителей — одно из главных направлений развития Курчатовского района»

Глава администрации Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Началу голосования в районном Совете депутатов предшествовал целый ряд мероприятий. Избранная конкурсная комиссия отбор провела отбор кандидатов на пост главы района, оценку представленной документации. После — провела тестирование кандидатов, где нужно было ответить на три десятка вопросов, в том числе, касающихся работы органов местного самоуправления. Представители конкурсной комиссии также выслушал выступления кандидатов, где они показали свои знания истории района, динамики его развития, структуру формирования бюджета и прочее. Собеседования и вопросы к тем, кто представил свои кандидатуры тоже стали частью работы конкурсной комиссии, каждый представитель которой внес результаты в свой оценочный лист. В итоге все три кандидата — действующий глава Курчатовского района Сергей Антипов, юрист и предприниматель Максим Бакулин, а также заместитель главы района Ирина Матвеева успешно прошли все этапы отбора.

На очередном заседании Совета депутатов Курчатовского района после выступлений кандидатов, состоялось голосование по каждому из тех, кто выдвинулся на должность главы.

Главу района выбрали на очередном заседании Совета депутатов Курчатовского района. Фото администрация Курчатовского района.

НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

После голосования Сергей Антипов поблагодарил депутатский корпус за доверие, отметив, что в районе предстоит решить много серьезных задач, большинство из которых опирается на инициативы самих жителей.

Сергей Антипов отметил, что за последние годы в районе был реализован целый ряд проектов, в том числе и в рамках программ Повышения уровня и качества жизни населения Курчатовского района, Формирования комфортной городской среды (входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда»). В районе был построен и открыты «Экопарк» с тропой здоровья, пешеходные, прогулочные зоны по проспекту Победы, другим улицам, четыре сквера. Много сделано для обустройства дворов в жилых кварталах. В Курчатовском комплексно отремонтированы 50 дворовых территорий — детские и спортивные площадки, внутриквартальные проезды с ремонтом асфальтового покрытия на дворовых проездах с устройством парковок, освещения и прочее.

Благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинской области доля земельного налога в бюджете Курчатовского выросла в 10 раз. Это позволило увеличить доходы района почти в полтора раза!

— Депутаты района уделяют много внимания программам инициативного бюджетирования, когда расходы формируются исходя из пожеланий самих жителей. И эти проекты мы будет поддерживать, продвигать во благо развития района, — подчеркнул Сергей Антипов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Курчатовский район — самый молодой (был образован в 1985 году) и самый густонаселенный (более 218 тысяч жителей)

В Курчатовском районе в ближайшие годы планируется строительство еще трех новых микрорайонов

— В 2022 году на основании предложений жителей уже сформирован перечень общественных пространств, за благоустройство которого курчатовцы голосовали на портале «Активный житель 74».

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