В МГТУ им. Г.И. Носова запустили уникальный по характеристикам стан ассиметричной прокатки

Стан ассиметричной холодной прокатки, собранный в Южной Корее по техническому заданию магнитогорских ученых, по своим характеристикам является единственным в Европе и третьим во всем мире. Он позволяет прокатывать стальные образцы с обжатием 75-80% за один проход. В результате получается ультрамелкозернистая структура материала. За несколько месяцев работы стана в лаборатории «Механика градиентных наноматериалов имени А.П. Жиляева» МГТУ им. Г.И. Носова ученым удалось достигнуть солидного градиента между верхней и нижней поверхностями листа, который составил около 25%, что позволило получить одновременно пластичный и прочный металл. Удалось снизить усилие прокатки в 2-4 раза по сравнению с обычной симметричной прокаткой.

— Как правило, в металлургии материалы имеют либо высокие прочностные характеристики и низкую пластичность, либо наоборот. Одновременно этого добиться очень сложно, а данные технологии позволяют получить металл с таким уникальным совмещением свойств. На этом стане можно создавать технологии производства слоистых и биметаллических материалов. Использование подобных ультрамелкозернистых материалов в автомобильной, авиационной и космической отраслях, например, позволит уменьшить толщину листа, а значит, снизить металлоемкость всей конструкции, что дает больший экономический эффект,- поясняет заместитель заведующего лабораторией «Механика градиентных наноматериалов имени А.П. Жиляева» МГТУ им. Г.И. Носова Александр Песин.

Кроме стана ассиметричной прокатки в лаборатории МГТУ им. Г.И. Носова установлен роботизированный комплекс инкрементальной штамповки. Его основная цель — производство опытных партий изделий и прототипов. Технология позволяет работать с конструкционными, нержавеющими, высокопрочными и оцинкованными сталями, цветными металлами, титаном и с другими материалами. Основное отличие от традиционных технологий в том, что здесь не требуется изготовление дорогостоящего формоизменяющего инструмента и использование мощного прессового оборудования.

— Мы создаем 3D-модель детали в специальном комплексе и программу для робота. При запуске робота пуансон подводится к заготовке и начинает пошаговое формообразование заданной программой детали. Инкрементальной штамповкой, в отличие от традиционных способов листовой штамповки, можно изготовить деталибольшей сложности, чем при обычной штамповке, — комментирует Александр Песин.

Студенты и учащиеся Проектной школы МГТУ им. Г.И. Носова уже работают на оборудовании и получают актуальные практические знания по современной технологии обработки металлов давлением, осваивают навыки написания программ для управления промышленными роботами. Ученые же отрабатывают режимы производства деталей и изделий для различных отраслей промышленности.

Стан ассиметричной прокатки и комплекс инкрементальной штамповки позволят одновременно решать научно-образовательные и опытно-производственные задачи. Они дополнили существующую в университете исследовательскую и технологическую базу института «Наносталей» по материаловедению. Ученые МГТУ им. Г.И. Носова теперь проводят не только разработку технологий от выплавки стали до получения заданных свойств, но и готовы делать небольшие опытные партии специальных материалов.

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