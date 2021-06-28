С опытом и без: компания-производитель гигантских фигур объявила о наборе сотрудников

Мяч-талисман «Комсомольской правды» от компании «Небо» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мы недавно писали о компании «Небо», которая помогла медиагруппе «Комсомольской правды» провести футбольный праздник в честь победы наших юных спортсменов из футбольной школы олимпийского резерва (ОСШ №3). Большой надувной футбольный мяч, созданный для этого праздника, неделю вдохновлял челябинцев в фан-зоне, размещенной на площадке около дворца спорта «Юность», а затем был подарен детям и стал талисманом футбольной команды.

В наших планах продолжить продуктивное сотрудничество и организовать еще много ярких и необычных мероприятий для жителей родного города.

ООО НПП «Ангарные системы», выпускающая продукцию под торговой маркой «Небо» — это челябинский производитель, который занимается выпуском надувных рекламных конструкций и пневмокаркасных сооружений. Даже в 2020, в непростой эпидемиологической обстановке, рабочий процесс на предприятии не останавливался ни на день, т. к. часть ассортимента компании — продукция, востребованная спасателями, медиками и военными. Среди постоянных клиентов компании подразделения МЧС, Газпром, Росатом, РЖД, пожарные расчеты и бригады медицины катастроф.

В связи с увеличением объемов продаж компанией «Небо» принято решение о расширении штата сотрудников. Приглашаем соискателей, заинтересованных в работе в стабильной компании, записаться на собеседование по телефону: 8 800 333 85 69.

В компанию требуются:

— разнорабочие (с опытом и без);

— швеи;

— электрик (сборщик электротехнического оборудования, с обучением);

— закройщик (опыт работы от 3-х лет).

Комментарий начальника цеха ПВХ компании «Небо», Александра Иванова:

— Мы ждем всех, кто заинтересован в работе на результат и стремится реализоваться как специалист в окружении единомышленников. Ждем целеустремленных людей, трудолюбивых, всех, кто хочет учиться новому. Мы предоставляем комфортное рабочее пространство с современным оборудование, у нас отличный дружный коллектив, есть программа наставничества и много по-настоящему интересных проектов!