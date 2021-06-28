Челябинский школьник, победивший на международной олимпиаде по информатике, получит премию президента РФ

Михаил Будников (справа) завоевал одну из трех золотых медалей для российской сборной. Фото: физико-математический лицей №31

Михаил Будников из челябинского физико-математического лицея № 31 победил на международной олимпиаде для школьников по информатике IOI. Он завоевал одну из трех золотых медалей для российской сборной. В ближайшее время Михаил также получит и премию президента РФ, а его имя будет нанесено на арку победителей международных олимпиад напротив входа в лицей.

— Миша начал заниматься программированием в шестом классе, в девятом классе впервые попал на всероссийскую олимпиаду, сразу став ее победителем. В ходе подготовки Миша выиграл несколько медалей различных международных олимпиад, а в этом году Миша стал абсолютным победителем международного осеннего турнира в Болгарии (IATI), — рассказали в лицее.

Команде России на соревнованиях программистов достались три золотых медали и одна серебряная. Кроме одиннадцатиклассника из Челябинска награды получили юноши из Москвы и Самары.

Все четверо российских участников получили на олимпиаде награды. Фото: министерство просвещения РФ

Чтобы пробиться на IOI и посоревноваться с учениками из 87 других стран (количество участников в этом году было рекордным - 351 человек), российским старшеклассникам нужно было успешно выступить на национальной олимпиаде по информатике.

Организатором ежегодной олимпиады в этом году стал Национальный университет Сингапура, но из-за пандемии коронавируса все мероприятия проходили в дистанционном формате. Российские участники выходили на связь из сочинского образовательного центра «Сириус».

За прошедший месяц это уже не первая крупная победа, которую одерживают представители физико-математического лицея №31. Ранее ученица 11 класса Екатерина Шиляева заняла первое место на Европейской олимпиаде по информатике для девочек. Ей конкуренцию составили участницы из 43 стран мира, в том числе из США, Канады и Японии.

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