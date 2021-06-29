На гребне волны: губернатор Алексей Текслер побывал в челябинском лицее N 31

В лаборатории робототехники лицея N 31. Фото: gubernator74.ru

Выпускница физико-математического лицея N31 Екатерина Шиляева математику любит с пятого класса. В восьмом увлеклась еще и информатикой. Увлечение принесло достойные плоды. В апреле нынешнего года Екатерина уверенно победила на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике, став единственной представительницей слабого пола среди финалистов.

ЗОЛОТО ПОБЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕЛЕГКОГО ТРУДА

Июнь принес выпускнице легендарного челябинского лицея еще одну победу — в первой Европейской олимпиаде для девочек по информатике. Интеллектуальное состязание было даже масштабнее континентального статуса: в нем участвовали школьницы из 39 стран. Сборную России представляли четыре девушки. И у каждой — золото.

Золотое портфолио талантливой девушки — это 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и математике (профиль). Педагог по информатике не сомневается, что Катя на 100 баллов сдала и этот экзамен. Результаты станут известны в июле.

Одноклассник Екатерины Евгений Карпович — золотой победитель международной олимпиады по информатике (Румыния) и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. В копилке Жени — 100 баллов по математике (профиль). Учиться товарищи планируют в Санкт-Петербурге.

По уникальному учебному заведению экскурсию глава региона устроили золотые выпускники, победители престижных мировых и российских интеллектуальных состязаний Екатерина Шиляева и Евгений Карпович. Фото: gubernator74.ru

И «СИРИУС» ПОКОРИЛСЯ

— Поступать будем в СПбГУ, — говорит Екатерина. — В университете Санкт-Петербурга два года назад открылся суперсовременный факультет программирования, там хорошая учебная база и отличное оборудование. Спасибо педагогам, родителям — они дали нам путевку в жизнь. Плюс, собственные усилия. Волшебства не бывает — для каждой победы требуется огромная работа над собой.

Одаренные выпускники провели про альма-матер экскурсию губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Здесь главе региона сообщили еще одну радостную новость. Выпускник 11 класса Михаил Будников взял золото на Международной олимпиаде школьников по информатике.

Соревнование проходило в дистанционном формате. Площадкой для сборной России стал образовательный центр «Сириус» (Сочи). Кстати, благодаря «удаленке» в олимпиаде приняло участие рекордное число школьников — 351 человек из 88 стран мира.

Члены российской сборной прошли углубленную подготовку на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ.

В лицее губернатор познакомился с ребятами, сдавшими на 100 баллов ЕГЭ по физике. Заметим, кстати, что сегодня средний балл единого госэкзамена по предмету — чуть выше 50. Кузница победителей — уникальная лаборатория лицея, где идет большая научная работа. Уровень трудов юных физиков соответствует 4 курсу физико-математического университета. В разработке детей, например, исследования искусственной мышцы человека, которая может заменять поврежденную, используясь в протезе.

По итогам визита в лицей, после переговоров с директором образовательного учреждения, губернатор озвучил важное решение — в нем появится ресурсный центр для педагогов по физике.

— Важно учиться чему-то новому каждый день, только тогда добьешься успеха. Всегда надо быть на гребне волны, чтобы быть лучшим, — подчеркнул глава региона.

Директор лицея Александр Попов. Фото: gubernator74.ru

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Согласно мартовскому рейтингу сильнейших школ России (по конкурентоспособности выпускников (RAEX-2020), челябинский физико-математический лицей N 31 вошел в ТОП-10. Рядом с ним такие престижные образовательные организации как СУНЦ МГУ (Москва); лицей «Вторая школа» (Москва); университетская гимназия МГУ (Москва); президентский физико-математический лицей 239 (Санкт-Петербург); республиканский лицей для одаренных детей (Саранск); физтех-лицей им. Капицы (Долгопрудный); школа 2007 (Москва); многопрофильный лицей (Волгоград); школа на Юго-Западе N 1543 (Москва).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я очень горжусь ребятами, с которыми здесь познакомился. Они меня очень вдохновили — это будущее и Челябинской области, и всей страны. У нас замечательные дети; даже уже не дети — абитуриенты. Ребята прославляют нашу область на самых престижных интеллектуальных состязаниях. Они занимаются тем, что наиболее востребовано — современными технологиями, IT-индустрии. Страны, конкурируя между собой, сравнивают, насколько эти технологии развиты.

Мы анализируем результаты ЕГЭ в Челябинской области, сравниваем с тем, что происходит в других регионах. Есть определенные вопросы: к примеру, снижается средний балл сдачи ЕГЭ по физике. Лицей N 31 развивает физику, математику, информатику. И мы договорились о создании на базе лицея ресурсного центра по профильным предметам для педагогов Челябинской области в части повышения квалификации. И, что тоже очень важно, не только педагогов, но и студентов педагогического университета. Будем подтягивать учителей. Ведь самое сложное — обучать преподавателей, ведь они считают, что и так много знают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru