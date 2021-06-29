Ярко, весело, полезно: самый молодой район Челябинска отметил День молодежи

День молодежи в Курчатовском районе собрал горожан всех возрастов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Концерт и развлекательная программа под открытым небом, призы и подарки. С десяток творческих, спортивных коллективов порадовали своим выступлением жителей Курчатовского района, всех горожан, которые собрались на праздник, посвященный Дню молодежи.

Зрителям предлагали участвовать в различных конкурсах. Фото: Кирилл САДЫКОВ

НЕ ДО СКУКИ

Тут уже действительно было не до скуки и развлечения нашлись для каждого. Выступление победителей всероссийских турниров — спортсменов из спортивной школы ушу, чемпионки России по фитнес-бикини Алены Радыгиной. Рядом с импровизированной сценой площадка, где все желающие могли выполнить нормативы комплекса ГТО под руководством именитого челябинского силача Дмитрий Кононца. Чуть поодаль в большом белом шатре — образовательный центр, где специалисты провели образовательные курсы и мастер-классы на темы: «Социальные сети для молодежи, «Профориентация», «Развитие волонтерского движения», «Финансовая грамотность», «Креативное мышление». Кстати, участники могли заранее зарегистрироваться на это мероприятие, отметив в работе какой площадки они бы хотели принять участие. А на сцене — шикарный многочасовой концерт молодежных танцевальных и исполнительных коллективов.

На празднике выступили художественные коллективы Челябинска. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В промежутках между выступлениями — вручение дипломов лучшим представителям молодого поколения за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни района.

Награды за вклад в развитие молодежной политики. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Игорь Рыдун и Полина Иванищева из Челябинского юридического колледжа одни из тех, кто получили награды за активную работу в качестве волонтеров.

— С середины апреля и до конца мая мы участвовали в проектах, касающихся благоустройства объектов Курчатовского района. Собирали пожелания горожан, подписи за благоустройство той или иной площадки в рамках проектов Формирования комфортной городской среды. Район перекрестка улиц Молодогвардейцев и Ворошилова, Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, ряд других территорий. На основе пожеланий самих жителей и будет проводиться благоустройство, — рассказал после вручения награды Игорь Рыдун.

Концертная программа в сквере на Молодогвардейцев продолжалась почти три часа. Фото: Кирилл САДЫКОВ

РЕАЛИЗОВАТЬ ИДЕИ И ПЛАНЫ

Начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина в своем приветствии отметила, что за счет увеличения возраста молодежи до 35 лет, их число на Южном Урале существенно выросло.

— Радует активность молодежи, их инициативы, желание работать, помогать в реализации важных планов развития городского пространства. Сегодня у молодых людей есть много возможностей реализовать свои идеи, планы, и мы, в том числе, и вместе с районными, городскими властями в этом всегда готовы помочь, направить энергию в правильное русло, — подчеркнула Светлана Калимуллина.

Лучшие Спортсмены показали свои умения. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Начальник главного управления молодежной политики Челябинской области вручила благодарственные письма за вклад в развитие молодежной политики — Егору Куликовских, Данилу Шувалову и Кристине Никитиной.

На спортивных площадках сквера зрители померились силами. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Антипов, глава Курчатовского района Челябинска:

— Курчатовский самый молодой — образованный в 1985 году и самый густонаселенный район областного центра. Так что День района и День молодежи, которые отмечаются в летние месяцы для нас всегда одни из самых ярких событий.

За последние годы в Курчатовском районе благоустроены и отремонтированы десятки различных объектов — дворовые территории, скверы, зоны отдыха. Большинство территорий обустраивается, исходя из пожеланий самих жителей Курчатовского, в том числе, и в рамках голосования на портале «Активный житель 74». Именно на основании этого дополнительные средства на благоустройство выделяются по проекту инициативного бюджетирования. Вместе с тем, у нас сформирована и работает Молодежная палата, представители которой также активно участвуют во многих проектах, реализуемых на территории района.

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