В Челябинской области зарегистрировали случаи заражения новыми штаммами COVID-19

На Южном Урале продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области зарегистрированы случаи заболевания новыми штаммами коронавируса. Один из них британский, а другой — неизвестный науке. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

— Всего инфицированных трое, двое из которых подхватили британский штамм. У третьего был найден нетипируемый (неизвестный) штамм. Один из заболевших британским штаммом выезжал за пределы России, а другой все время находился в области. Что касается неизвестного штамма, то мы продолжаем исследовать эти пробы.

По словам Лучининой, случаи заболевания новыми штаммами коронавируса были зарегистрированы в конце мая- начале июня. Все инфицированные уже вылечились. У них COVID-19 проходил в легкой форме, госпитализация не потребовалась.

Тем временем в Челябинской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. По последним данным регионального Минздрава, за сутки вирус нашли у 179 человек, а под наблюдением специалистов в больничных палатах остаются 2 249 пациентов. Всего же в регионе зафиксировано 66 078 случаев COVID-19.

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