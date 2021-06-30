Врум-врум! «Красные зубры» в Челябинске

Спортивные траки называют «красными зубрами». Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

Удивительное зрелище ожидало в прошлую субботу автомобилистов на АЗС «Газпромнефть», что находится на улице Героев Танкограда в Челябинске — около заправочных колонок остановились огромные ярко-красные машины «МАЗ» необычной конструкции.

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

Это были участники ралли «Шёлковый путь»-2021 — команда «МАЗ-СПОРТавто». Белорусские спортсмены своим ходом следуют из Минска в Омск, где 1 июля стартует гонка. Финиш через десять дней — в Улан-Баторе, столице Монголии. И хотя два этих города давно связывает хорошая, современная трасса, ралли, конечно, пройдёт по бездорожью — степям, полям и даже дюнам.

«МАЗ-СПОРТавто» принимает участие в «Шелковом пути» в одном из самых зрелищных классов — грузовиков.

— 17 грузовиков будут участвовать в ралли, но основная борьба пойдёт между командами МАЗ и КАМАЗ. Для меня это повод для гордости, что самые сильные претенденты на победу – это представители белорусских и российских автогигантов, — говорит руководитель команды «МАЗ СПОРТавто» Сергей Вязович. — Мы уверены, что имеем большие шансы на победу.

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

К гонке «МАЗ-СПОРТавто» готовится тщательно. В этом году командапредставлена тремя капотными грузовиками МАЗ-6440RR, один из которых был построен в этом году и уже опробован на гонке «Золото Кагана». Экипажи возглавляют опытные пилоты-призеры «Дакара» — Сергей Вязович, Алексей Вишневский и новичок Виталий Мурылев.

Спортивные траки Минского автомобильного завода болельщики автогонок называют «красными зубрами». Высота боевых автомобилей составляет 3,34 метра, длина — до 7 метров, ширина 2,55 метра с закрытыми дверями. Грузовики сопровождает техническая бригада на сервисных автомобилях и лафетах. Длина технички с лафетом достигает 19 метров. Общий вес комплекса — около 40 тонн. Вот на этих гигантах команда и едет в Омск, пересекая полконтинента.

— В связи с тем, что мы приняли решение добираться к месту старта ралли на боевой технике, на всем протяжении пути на команде лежит огромная ответственность, – говорит руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто»Сергей Вязович. – Важно не просто вовремя приехать к старту, но и сохранить двигатели и узлы в полном порядке для предстоящего изнурительного марафона. Добраться без рисков нам позволяет продуманный маршрут – машины заезжают только на надежные АЗС, заливают качественное моторное масло и регулярно проходят диагностику у экспертов.

Заправка прямо в полях

Участникам «Шелкового пути» предстоит преодолеть 5,5 тысяч километров. Специфика ралли-рейдов такова, что даже просто добраться до финиша – это уже достижение, ведь ландшафт непредсказуем, условия меняются мгновенно. Поэтому слаженная работа всей команды и состояние техники – главное в таких марафонах. Дорожные книги участники получают непосредственно перед стартом, и многое зависит не только от скорости, но и от мастерства штурмана. Механики непрерывно работают, поддерживая состояние автомобилей на максимально ресурсном уровне. Огромное значение в гонке имеет качество топлива.

По пути на ралли команда «МАЗ-СПОРТавто» заправляется Дизелем «ОПТИ». Это то же топливо, которое будут использовать участники «Шелкового пути»: в этом году организаторы ралли в очередной раз выбрали сеть АЗС «Газпромнефть» официальным топливным партнером.

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

А как насчет мест, где дорог нет? Для заправки «в полях» караван ралли будут сопровождать три многосекционных бензовоза. Они оборудованы специальными мобильными колонками с обеих сторон цистерны: с одной –стороны будет вестись заправка Дизелем «ОПТИ», с другой – топливом высокого октана G-Drive-100. Кстати, «сотка» представлена на ралли впервые и предназначена для участников категории «мото/квадро» и «внедорожников/SSV».

На заправочной станции в Челябинске команду гонщиков встретила передвижная лаборатория, которая регулярно проверяет качество топлива на станциях сети «Газпромнефть». С виду это обычный микроавтобус, а внутри – настоящий научный комплекс с дорогостоящим оборудованием. Сотрудники лаборатории взяли пробу топлива из колонки, откуда заправлялся грузовик Сергея Вязовича.

— Нашу передвижную лабораторию можно назвать настоящим чудом техники, созданным человеком, — уверена начальник передвижной испытательной лаборатории «Газпромнефть-Терминала» Елена Байкалова. — Полный анализ можно провести за 30 минут. Мы приезжаем на АЗС регулярно, но неожиданно. Экспресс-анализаторы позволяют проверить топливо на соответствие стандартам Технического регламента Таможенного Союза и ГОСТам.

Сразу несколько автомобилистов-зрителей, пользуясь случаем, задают вопрос – а на что обращать внимание при покупке топлива?

— Паспорт качества топлива вы можете получить у оператора на любой нашей станции, – отвечает Елена Байкалова. – Так содержание серы должно быть не более 10 миллиграмм на килограмм. Кроме того, при заправке дизельным топливом имеет значение цетановое число – оно различается для летнего и зимнего сезонов. К примеру, для летнего цетановое число должно быть не менее 51, но слишком высокие значения должны насторожить.

Мобильная лаборатория проверяет качество топлива. Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

А в лаборатории, наполненной современным оборудованием, проходит анализ проб – лаборант Ксения Шалашова разъясняет свои действия, мало понятные для непосвящённых:

— Мы анализируем качество дизельного топлива по показателям: температура вспышки в закрытом тигле, фракционный состав, плотность, цетановое число, — говорит лаборант Ксения Шалашова. — Определяем низкотемпературные показатели и содержание серы в топливе. При увеличении её концентрации возрастет взаимодействие с кислородом, что приводит к появлению оксидов и усиливает коррозию. Отмечу, что на АЗС сети «Газпромнефть» продают топливо только высшего класса Евро-5.

Как по маслу

При таких высоких нагрузках, какие испытывает техника во время ралли, значение имеет каждая деталь. Для защиты двигателя важно не только надежное топливо, но и правильно подобранное моторное масло. Вот почему к старту с командой едет запас моторных масел G-Energy — технического партнера ралли.

Технические эксперты работающей со смазочными материалами мобильной лаборатории G-Energy также будут помогать механикам команд следить за состоянием техники на гонках. Они проводят диагностику двигателя по характеристикам работающего моторного масла – проба отбирается за считанные минуты и прямо на бивуаке проводится исследование. Безразборная диагностика помогает механикам больше узнать о состоянии агрегатов и значительно снизить время на обслуживание автомобилей в гонке. Один из таких экспертов едет с командой МАЗ прямо сейчас.

— До Челябинска мы проехали уже порядка 2 тысяч километров, — рассказывает руководитель команды Сергей Вязович. — Остановки используем не только чтобы заправиться, но, но провести диагностику двигателей по характеристикам работающего моторного масла. До этого мы брали пробы в Нижнем Новгороде, так что интересно проверить, появились ли какие-то примеси?

Если передвижная лаборатория топлива располагается в микроавтобусе, то лаборатория G-Energy умещается в большом кейсе.

Во время анализа один из показателей привлёк внимание эксперта, и Александр показывает данные руководителю команды: «Появился кремний — в Омске надо бы проверить фильтр. По остальным параметрам всё нормально».

— Эту лабораторию можно развернуть за несколько минут, — говорит эксперт бренда моторных масел G-Energy Александр Волков, привычными движениями извлекая приборы из кейса. — Вот инфракрасный спектрометр, который просвечивает плёнку масла меньше чем за минуту. Замечу, что масло надо брать с прогретого двигателя, чтобы все частицы были растворены. Как видим, в этой пробе щелочное число не изменилось с момента взятия аналогичных проб в Нижнем Новгороде. А этот прибор показывает наличие металлов износа — как лёгких, так и тяжёлых.

Эксперт мобильной лаборатории G-Energy проверил масло. Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

В добрый путь!

Пока автомобили заправляют и проводят пробы, у ярко-красных машин настоящий ажиотаж. Подходят обычные посетители, фотографируют внушительные МАЗы, позируют на их фоне.

— Я здесь часто заправляюсь, но такое чудо вижу впервые! — не скрывает эмоций челябинка Ольга Тарасова. — Такую машину встретишь на дороге и поневоле посторонишься! Уверена, что ребята выиграют гонку — не то, что до Улан-Батора, и до Пекина могли бы доехать!»

Челябинка недалека от истины — команда уже выигрывала ралли в Туркменистане и Марокко.

— В апреле мы принимали участие в гонках «Золото кагана» в Астрахани, — рассказывает пилот команды Алексей Вишневский. — А сейчас новое испытание. Обычно перед соревнованиями проходим физическую подготовку, а психологической нам не требуется — мы всегда готовы!

А что с пробами топлива. Они уже готовы, и сотрудники передвижной лаборатории передают результаты Сергею Вязовичу. Как выяснилось, образец соответствует нормам — к примеру, серы обнаружено менее 5 миллиграммов на килограмм — это в два раза меньше, чем допустимо по нормативам.— МАЗы собраны из серийных деталей, — объясняет Сергей Вязович. — За исключением форсированного двигателя и подвесок. Конструкция, конечно, тоже особенная — предназначенная именно для соревнований. Слова пилота подтверждает девиз на двери автомобиля: «Всегда в игре. Всегда в движении».

После Челябинска команда отправилась в Омск, где собираются и остальные участники ралли «Шёлковый путь-2021». А дальше — дело не только техники, но и мастерства спортсменов. Удастся ли «красным зубрам» в этом году одолеть своих главных соперников — команду «КАМАЗ-мастер» — узнаем через пару недель.