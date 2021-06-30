В Карабаше ликвидируют накопленный в прошлом веке экологический вред

Завод "Карабашмедь" - одно из современных предприятий Русской медной компании. Фото РМК.

В Карабаше реализуются проекты, связанные с рекультивацией объектов «экологического наследия» металлургического производства — всего того, что было накоплено за годы работы комбината: с начала прошлого века, в советский период, когда вопросы экологии отодвигались на второй план. Речь идет о проектах Северного участка (стоки и северный склон Поклонной горы), Южного участка (в том числе пойма Рыжего ручья и реки Сак-Элга, реабилитации Карабашского пруда, рекультивации неорганизованных складов отходов обогащения медно-колчедановой руды, которую добывали в Карабаше в прошлом веке.

Холм, покрытый травой: хвостохранилище на территории завода "Карабашмедь" после рекультивации. Фото РМК.

ЧАСТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

В 2020 году «Русская медная компания» профинансировала инвентаризацию объектов накопленного вреда. В итоге и были определены эти четыре проекта рекультивации. Инвестиции в проекты составят порядка 2 млрд рублей. Рекультивацию на Северном и Южном участках планируют завершить до конца 2022 года. Полностью все работы на остальных объектах — в ближайшие пять-семь лет. — «Русская медная компания» реализует в Карабаше масштабный проект по рекультивации объектов накопленного экологического вреда. По сути — это большой комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось, — рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. — Главная цель — улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель и водоемов. Завод работает в Карабаше с начала прошлого века. С 30-х и почти до конца 60-х годов продукты рудной переработки просто сбрасывались в пойму реки Сак-Элга и Рыжего ручья рядом с заводом. На заводе действовала только система пылеулавливания, да и та была крайне неэффективной… Позже стали создаваться специальные хвостохранилища. Провести их рекультивацию — сейчас основная задача. Одно из них, которое расположено на площадке завода, уже рекультивировано. Сейчас это просто холм, на котором зеленеет трава.

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. Фото: Кирилл САДЫКОВ

БЕЗ «ХВОСТОВ»

Наталья Гончар отметила, что «Русская медная компания» уже сегодня развернула работы по рекультивации объектов накопленного экологического вреда. Подготовлен и реализуется проект рекультивации хвостохранилища №3 (45 гектаров). Сама технология рекультивации заключается в том, что «хвосты» покрывают несколькими слоями изолирующих материалов, которые предотвращают попадание вредных веществ в окружающую среду. На заключительном — биологическом этапе, поверхность покрывают плодородным слоем почвы и засеивают местными сортами трав.

Что касается водных объектов, то здесь строятся гидроботанические сооружения — завозится новый грунт, высаживаются определенного вида растения, которые очищают воду. Это целый комплекс мер, помогающих природе восстанавливаться. Кстати, «лунные пейзажи» на горном хребте около Карабаша постепенно зарастают деревьями и кустарниками. В военные годы эти склоны гор вырубили. Древесиной тогда топили заводские печи… Восстановлению природного баланса способствует и тот факт, что с начала «нулевых» и по сегодняшний день количество выбросов с заводской площадки сократилось в 25 раз! Сейчас на заводе работает современное печное оборудование, а отработанные газы поступают в серно-кислотный цех, где изготавливается серная кислота (ее приобретают заводы по производству удобрений). Эффективно работает отделение очистки промышленных стоков, модернизируется работа обогатительной фабрики.

Так будет выглядеть один из участков рекультивации стоков с водоотводной канавой после завершения проекта. Фото РМК.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОБСТВЕННИК

Отходы заводского производства сегодня используются на предприятиях Карабаша. Так здесь работают два абразивных завода, которые изготавливают высококачественные материалы для строительной отрасли, машиностроения. Кстати, карабашские абразивы использовались и при строительстве Крымского моста. Глава Карабаша Олег Буданов подчеркивает, что в городе много делается не только для благоустройства территории, но и в плане реализации действительно масштабных экологических проектов. — То, что сегодня мы видим в Карабаше — это прекрасный пример, как с помощью промышленного предприятия можно восстановить окружающую среду в городе и его окрестностях, — говорит Олег Буданов. — Еще лет 10 назад Карабаш относился к числу так называемых депрессивных городов с высоким уровнем безработицы, миграцией населения, низким уровнем жизни. Это результат того, что вопросам экологии в советское время не уделялось много внимания. Только в 70-80 годы выбросы вредных веществ в атмосферу с комбината составляли более 160 тысяч тонн в год. Ущерб для экологии довольно существенный… Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону. Меня радует, что «Русская медная компания» взяла на себя инициативу по ликвидации всего накопленного экологического вреда. Это действительно ответственный собственник, который переживает за город, за регион и вкладывает значительные средства в анализ, изучение проблем и решение экологических задач, в благоустройство.

Один из участков рекультивации в Карабаше (так будет выглядеть после завершения проекта). Фото РМК.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области:

— Рекультивация хвостохранилища №3 и северного участка накопленного вреда в Карабаше — огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия. Это повышенные экологические обязательства, которые приняла на себя РМК, серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды.

Всеволод Левин, президент РМК:

— В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного производства. С 2004 года, когда завод «Карабашмедь» вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных майскими указами президента и национальными проектами.

Центральная площадь Карабаша - одно из любимых мест отдыха горожан. Фото РМК.

КСТАТИ

На предприятии «Карабашмедь» проводятся ежегодные акции «Озеленим наш дом». Сотрудники завода в рамках этой акции высаживают сотни деревьев, кустарников, цветочных культур на территории предприятия.

Акция «Озеленим наш дом» проводится совместно со специалистами Ботанического сада Челябинского государственного университета.

— Мы проводим на работе как минимум треть жизни и хотим, чтобы наш второй дом был не только безопасным, но и красивым и уютным. Поэтому сотрудники предприятий РМК каждый год с большим энтузиазмом не только занимаются озеленением, но и в течение года ухаживают за цветами, деревьями и кустарниками. Это важная составляющая высокой культуры производства на предприятиях РМК — отметила Наталья Гончар.

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