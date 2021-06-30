В Кургане приостановили вакцинацию в торговых центрах и МФЦ

Пункты вакцинации в торговых центрах «Пушкинский», «ГиперСити», «Стрекоза» и Доме быта работали ежедневно, а в МФЦ по будням Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Кургане временно закрыли пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах, Доме быта и МФЦ. Причина — нехватка прививок.

— Изменения в работе пунктов вакцинации связаны с тем, что в регионе пока есть ограниченное число вакцин. Все пункты возобновят свою работу сразу после поступления новой партии препаратов в регион. Оно ожидается в ближайшее время, — прокомментировали в региональном оперштабе.

Сейчас вакцинация от COVID-19 проходит только в поликлиниках и строго по записи. Тем, кто уже получил первую дозу вакцины, волноваться не нужно — они будут привиты в обязательном порядке, подчеркивают в оперштабе. Уточнить адрес, куда прийти за второй прививкой можно по единому номера 122.

— Спрос на вакцинацию в Курганской области вырос в 3-4 раза, — рассказала замгубернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Кстати, в Кургане и Шумихи работают круглосуточные пункты вакцинации на ж/д вокзалах.

На сегодняшний день в Курганской области полностью привиты около 108 тыс. человек. Второй компонент ожидают около 40 тыс. человек. По данным на 30 июня 2021, с начала пандемии в Зауралье заболели коронавирусом 22 473 человек. За последние сутки выявлено 60 новых случаев, 25 из которых — в Кургане. Ранее региональный оперштаб порекомендовал работодателям Курганской области предоставлять дополнительный выходной с сохранением среднего заработка тем работникам, которые сделали себе прививку от COVID-19. Вакцинировался и глава региона Вадим Шумков.

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