От любви до ненависти, от смеха и до слез: ТОП-6 российских фильмов, которые заставят вас испытать всю гамму чувств и эмоций

Отвращение, сочувствие, недоумение, жалось, восторг, умиление и тихая грусть — это далеко не полный спектр ощущений, который вы испытаете пересмотрев подборку этих фильмов. Разные по тематике и жанру, все эти кинокартины объединены одним — их придумали и сделали наши соотечественники. Итак, представляем вашему вниманию топ-6 шикарных российских фильмов. Кстати, посмотреть их вы можете хоть сейчас в онлайн-кинотеатре МТС KION.

1. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов (2017). Драма, криминал.

В главных ролях: Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Алина Насибуллина.

Сюжет. 27-летний парень со сложным детдомовским детством Витька по прозвищу Чеснок мечтает о заоблачной свободе, а потому сбегает из дома от жены и сына, которых ненавидит. И только Витьке вроде как улыбнулась удача: подвернулась возможность разжиться маленькой квартиркой, как откуда ни возьмись объявился его отец-уголовник Леха Штырь. Витьку он бросил совсем маленьким, а теперь, будучи неподвижным инвалидом, столкнулся со своим отпрыском. И вот Витька решает отомстить папаше, сначала хотел и вовсе его убить, а потом решил отвезти в дом инвалидов, пусть подыхает там.

Смотреть, что было дальше.

2. Карп отмороженный (2017). Драма, комедия.

В главных ролях: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов.

Сюжет. Узнав о своей смертельной болезни, пенсионерка Елена Михайловна решает подготовиться к собственным похоронам. Положиться-то больше не на кого: уже несколько лет к ней не приезжает вечно занятой сын. Но в жизни женщины внезапно появляется рыба! Пенсионерка решает заморозить карпа, но тот не только не умирает в холодильнике, но и дает силы своей хозяйке жить дальше. Специально для съемок этого фильма Алиса Фрейндлих вернулась на съемочную площадку.

3. Про любовь (2015). Комедия.

В главных ролях: Рената Литвинова, Мария Шалаева, Равшана Куркова, Владимир Машков, Александр Робак.

Сюжет. Все персонажи этого фильма пытаются ответить на один вопрос: что же такое любовь? Живущая в стиле аниме молодая пара, получившая грязный намек от босса секретарша, приехавшая в Москву за русским мужем японка и нанятая своим супругом на необычное задание жена — все эти истории о любви. Кто же в итоге найдет свое счастье.

4. Монах и бес (2016). Фантастика, комедия.

В главных ролях: Инга Стрелкова-Оболдина, Анна Уколова, Роман Мадянов, Никита Тарасов.

Сюжет. Вторая половина 19 века. В мужской монастырь в горящей одежде попадает Иван Шапошников. Монахи берут его к себе послушником, но кто ж знал, что вместе с новичком в монастырь проникли темные силы Легиона. И как только дьявольские подставы ни искушали Ивана, чтобы сбить с истинного пут! Комедийная притча удивит зрителя философской концовкой.

5. Жили-были (2017). Комедия.

В главных ролях: Федор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов, Виктор Супрун.

Сюжет. Российская глубинка. Маленькая деревенька Чудиново, где разгораются самые настоящие шекспировские страсти. Живут там всего четыре человека: два закадычных дружка и семейная пара. Женатый сосед вдруг умирает. И три товарища внезапно влюбляются в немолодую вдову. Великолепный актерский состав показывает, как друзья становятся соперниками, добиваясь руки и сердца прекрасной дамы. Сюжет фильма https://kion.ru/video/movie/218692303 по мотивам Василия Шукшина точно не оставит никого равнодушным!

6. О чем говорят мужчины. Продолжение (2018). Комедия.

В главных ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хайт.

Сюжет. Любимый квартет вновь собирается, чтобы обсудить «чисто мужские проблемы». Друзья спонтанно уезжают в Питер, причем не все точно понимают, зачем. Хотя это и неважно. Главное, забыть о домашних заботах, выпить текилы в пять утра и хотя бы дожить до понедельника. Интересные диалоги актеров затрагивают сложные аспекты жизни, но в целом комедия оставляет положительные эмоции.

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