Как позвонить из бункера при нулевом балансе: рассказываем о технологиях связи, которые раньше были фантастикой

Наш мир стремительно оцифровывается. Сейчас даже у маленьких детей и пожилых людей есть мобильники, которые обновляются с космической скоростью. Операторы связи тоже не стоят на месте и запускают новые технологии, которые раньше мы могли увидеть только в фантастических фильмах про суперагентов. Как всегда и в любой ситуации оставаться на связи, рассказали эксперты МТС.

ЧТО ЗНАЧАТ ЭТИ БУКВЫ?

Чтобы звонить даже при нулевом балансе или сделать бесплатный звонок из- за границы, нужно всего лишь воспользоваться сервисами VoWiFi — Voice over Wi-Fi* (*с англ. «голос через сеть Wi-Fi), VoLTE** (**с англ. «голос через сеть LTE). За этими сложными на первый взгляд аббревиатурами скрываются вполне понятные, а, главное, полезные функции.

VoWiFi поможет, если вы окажетесь в месте с нестабильной связью — в цоколе, гараже или на даче. Даже в местах, где вместо значка сети стоит крестик, вы не пропустите важный звонок и сами сможете позвонить начальнику, друзьям или родным. А еще эта технология позволяет разговаривать «голосом» по телефону везде, где есть WiFi, в том числе и за границей! Годный лайфхак, который поможет сэкономить в поездке!

VoLTE пригодится тем, кто любит болтать по телефону и пользоваться 4G-интернетом одновременно, например, листать видосики в Tik-Tok. Ну или вести важные переговоры и читать новостные ленты.

Эти технологии помогают отправлять и СМС через сети Wi-Fi и LTE!

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНКИ И SMS ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БУДУТ ПРОСТО НЕЗАМЕНИМЫ?

Не будем говорить о том, если вы вдруг оказались в бункере. Расскажем о распространенных возможностях применения этих новых технологий связи.

1. Вы зашли в кафе, которое находится в цокольном помещении. В таком месте может быть нестабильная связь, но работает Wi-Fi.

2. Вы спустились в подземный переход или зашли в лифт, где связь может потеряться мгновенно.

3. На вашей даче не всегда хорошо ловит сотовая связь, но установлен проводной интернет с возможностью доступа по Wi-Fi.

4. Вы за границей, где по обычной мобильной сети стоимость минуты разговора может быть дороже. Совершая звонки и общаясь через Wi-Fi, к которому обычно есть бесплатный доступ, вы не переплачиваете.

5. При разговоре по мобильному вам нужно зайти на какой-то сайт или перечитать сообщения в мессенджерах. Если вы звоните через интернет, делать все это одновременно, можно не прерываясь.

6. Бывают моменты, когда из-за перегруженной сети вы не можете ни дозвониться, ни отправить SMS друзьям и знакомым. Такое случается, например, в новогоднюю ночь. Если же в месте вашего нахождения работает 4G или Wi-Fi, вы легко можете оставаться на связи.

7. Зачастую в местах большого скопления людей (например, в аэропорту или на вокзале) сеть бывает перегруженной, а связь нестабильной. И здесь на помощь придут умные технологии, если в том месте работают 4G или Wi-Fi.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ VoWiFi, VoLTE?

На самом деле все эти сервисы подключаются автоматически после обновления программного обеспечения на многих смартфонах марок Samsung, Huawei, Sony, Apple и других.

Чтобы технологии начали работать на вашем телефоне, подключите технологическую метку «Интернет-звонки». Платить за это не надо ни копейки! Активировать новые технологии общения можно через приложение Мой МТС или набрав на клавиатуре смартфона команду *111*6#.

Внимание! Не все гаджеты поддерживают технологии VoWiFi и VoLTE. Проверить, совместим ли ваш телефон с данными сервисами, можно по этой ссылке.

ВАЖНО

Совершая звонки через VoLTE или VoWiFi на городские номера своего города и области, помните, что набирать номер нужно в полном формате — с кодом города. Например, для того чтобы жителю Челябинска уточнить расписание автобусов в справочной автовокзала, нужно набрать +7 351 778-62-42. Когда ваш смартфон поддерживает технологию VoLTE, даже если вы наберете номер в неверном формате, вас об этом проинформирует автоответчик.

Бывает и такое, что вам нужно звонить много и часто на городские номера, и набирать цифры в полном формате сейчас неудобно, то VoLTE и VoWiFi можно отключить. Отказаться от услуги можно опять же в приложении Мой МТС или в кнопочном режиме *111*6*01#. Еще один способ — отключить технологическую метку «Интернет-звонки».

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Звонки и отправка SMS через сеть Wi-Fi считается по тарифам домашней сети, при этом неважно, где вы находитесь (что опять же выгодно за границей). Если в поездках по России вам нужно совершить звонок в том городе, где вы сейчас находитесь, отключите VoWiFi в настройках: так звонок станет местным, а не междугородним.

Звонки и отправка SMS через VoLTE ничем не отличаются по стоимости от обычных. При этом используется мобильный интернет, но он не тарифицируется. Если вы находитесь за границей, VoLTE отключается автоматически.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Работа VoWiFi, VoLTE зависит от того, к какому городу «привязан» ваш номер.

Чтобы иметь возможность отправлять SMS и звонить через интернет, вам нужно быть абонентом МТС в одном из городов, приведенных в таблице.

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