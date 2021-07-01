Алексей Текслер позвонил челябинке, чей вопрос задали на прямой линии с Путиным

Алексей Текслер позвонил челябинке вечером 30 июня. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер позвонил челябинке, чей вопрос о проблемах общественного транспорта задали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию корреспонденту КП-Челябинск подтвердили и Наталья Скорынина, и пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

— Да, Алексей Леонидович связался со мной, — кратко сообщила Наталья Скорынина, пообещав дать развернутый комментарий в обеденный перерыв.

О чем губернатор говорил с челябинкой, как долго длился разговор, и осталась ли женщина довольна беседой, мы расскажем позже.

Обновлено в 14:34: Наталья Скорынина рассказала, зачем ей позвонил Текслер. Звонок губернатора для женщины не стал неожиданностью.

Факт разговора корреспонденту КП-Челябинск подтвердил и пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь.

— Вчера вечером Алексей Леонидович позвонил [Наталье Скорыниной], поговорил с ней: задал несколько утоняющих вопросов, рассказал о той работе, которая проводится органами власти и им, прежде всего, по теме транспорта, — сообщил Сергей Зюсь. — Ему было важно разобраться, услышать мнение, позицию челябинки, и он получил ответы на свои вопросы. Они достаточно конструктивно пообщались. По итогам разговора губернатор дал ряд поручений.

О каких именно поручениях идет речь, Сергей Зюсь не уточнил.

40-летняя Наталья Скорынина из Челябинска в среду, 30 июня, в ходе прямой линии президента России Владимира Путина получила ответ на свой вопрос о строительстве метро в нашем городе. На самом деле спрашивала она не только об этом. В ее вопросе шла речь больше об уродливых маршрутках, но модераторы озвучили только часть обращения. Корреспондент КП-Челябинск связалась с женщиной и узнала, на какие проблемы наша землячка пыталась обратить внимание главы государства.

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