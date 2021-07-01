Найти звезду: в Челябинске открыт прием заявок на премию губернатора в сфере государственной национальной политики

В Челябинской области живут очень гостеприимные люди. Фото: gubernator74.ru

Гость эфира радио «Комсомольская правда», начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской области Дмитрий Семенов рассказал, кто может претендовать на соискание премии.

— Премия губернатора в сфере государственной национальной политики — молодая. В 2011 г. вручать ее будут в третий раз. Губернатор Челябинской области обратил внимание на то, какая огромная работа в регионе проводится в сфере национальной политики; как много энтузиастов; как много тех, кто жизнь свою посвятил тому, чтобы все народы Южного Урала жили в мире и единстве, сохраняли бы свои традиции, не забывали языки, свои обычаи.

Ежегодно вручается 10 премий, и мы видим, что награда востребована. В 2019 году, когда премия вручалась впервые, мы получили около 60 заявок, а уже на следующий год — более 80. Ждем, что и в этом году заявок будет еще больше.

Гость программы на радио "Комсомольская правда" - начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской области Дмитрий Семенов. Фото: Василий ВОРОНИН

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

— Каждая заявка — это не просто документ, это — судьба человека. И мы удивлялись, что, находясь в Челябинске, не всегда мы можем увидеть звезд национальной политики, которые, может быть, находясь в небольшом городе, в небольшом селе 40-40 лет изучают традиции, обычаи, ведут постоянную работу в ДК, в системе образования.

Среди соискателей очень много ученый, очень много руководителей национальный культурных центров. И как минимум один важный итог премии губернатора в сфере национальной политики — удалось выявить серьезное количество героев национальной политики. Они, самое главное, вошли в нашу повседневную жизнь. Мы приглашаем их в качестве экспертов для выступления в СМИ, на различных конференциях.

Прямая речь

Впервые премию губернатора в сфере государственной национальной политики вручили в декабре 2019 г. На церемонии глава региона Алексей Текслер сказал:

— Премия вручается впервые, решение принято с учетом предложений национально-культурных объединений при поддержке глав традиционных конфессий. На Южном Урале все народы живут бок о бок, трудятся во благо России.

Каждый из нас ценен в своей самоидентичности при полном понимании силы нашего единства. Сегодня есть прекрасная возможность сказать слова благодарности представителям различных конфессий, национально-культурных объединений, Ассамблеи народов Челябинской области, ученым-краеведам, педагогам, журналистам — всем, кто хранит и приумножает наше духовное богатство. В области таких людей много, они не всегда заметны, но делают очень большое и важное дело.

Самим фактом присуждения премии мы обозначаем высокую значимость работы в сфере национальных отношений, выделяем лучших, поскольку это по-настоящему непростой труд, требующий больших духовных и физических сил, полной самоотдачи.

Кстати

Среди награжденных премией губернатора в 2019 г. — вице-президент Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан» Бадалбейли Элхан Давуд оглы; заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии Светлана Владова; заместитель председателя правления Челябинской областной общественной организации «Русский культурный центр» Елена Змиенко; главный редактор газеты и телепередачи «Уралым Нурия Иксанова; депутат ЗСО Челябинской области, председатель Областной общественной организации Конгресс татар Челябинской области Лена Колесникова и другие достойнейшие южноуральцы.

— В прошлом году, когда кандидатов стало еще больше, споры еще более ожесточились. После рассмотрения заявок мы обратились к губернатору с просьбой часть кандидатов, не оказавшихся среди лауреатов, но чьи заслуги действительно важные, отметить, наградив благодарственными письмами.

— По какому критерию отбираются победители, если все заявки чрезвычайно интересны? Очень нелегко среди достойных выбрать самых достойных…

— Есть Положение о премии губернатора в сфере национальной политике. Оно размещено на сайте Правительства Челябинской области. Оцениваются заслуги человека в деле укрепления российской государственности, сохранения этнокультурного разнообразия Челябинской области, в сохранении языков. Важный критерий — деятельность в теме сохранения мира и единства, добрососедских отношений между народами, проживающими на территории Челябинской области.

Конечно, непростая работа выпадает Конкурсной комиссии, каждый член которой оценивает каждую заявку, знакомится с каждой кандидатурой. Члены Конкурсной комиссии и далее ведут очень серьезную работу в сфере национальной политики. Знакомство с лауреатами в этом смысле всегда очень полезно.

Каждый член конкурсной комиссии определяет своих фаворитов. Далее коллегиально мы оцениваем все отобранные кандидатуры: бывают у нас и споры, потому что формат строгий — 10 премий каждый год, чтобы награда была действительно значимая и был стимул за нее побороться. Да, были серьезные дискуссии о том, чтобы обратиться к губернатору и увеличить количество премий. Но пока мы воздерживаемся от этого шага. Потому что в профессиональной среде звание «Лауреат в сфере национальной политики» звучит очень достойно, престижно. Лауреаты 2019 и 2020 гг — действительно уникальные люди.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и лауреат премии-2020 Луиза Алмаева, член Совета Челябинской областной общественной организации – Ассоциации национально-культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской области». Фото: gubernator74.ru

КСТАТИ

Одним из лауреатов премии губернатора по итогам 2020 г. стала научный консультант Конгресса татар Челябинской области Луиза Алмаева. Национальной политикой она занимается более полувека.

По мнению Алмаевой, народы Южного Урала понемногу возвращаются к истокам: был период в истории нашей страны, когда молодежь иной раз стыдилась своего рода, национальности. Но работы много. Ассамблея народов Челябинской области, национально-культурные центры сохраняют главное богатство каждого народа — язык, веру, культуру, обычаи.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОСЕДСТВО

— В Челябинской области проживают представители 152 национальностей. Сложно ли сохранят баланс мира и добрососедства?

— Здесь нам помогает вся история Южного Урала. Мы находились на пути всех торговых маршрутов; мы были ключевым пунктом во время переселенческого движения — в конце XIX века появилась Транссибирская магистраль и фактически через Челябинск шло освоение Сибири и Дальнего Востока. Люди приезжали, оставались, создавали семьи. Здесь жили и коренные народы.

В традициях любого народа всегда существовало уважение к соседям, и Южный Урал его демонстрирует максимально достоверно. Каждый народ уважает свои традиции и чтит память предков и с уважением относится к истории других народов. Там и получилось, что нам помогает история. Нам помогает опыт работы национально-культурных центров.

Нам помогает работа ученых, которые всегда говорили, что на Южном Урале есть все условия, чтобы каждая национальность, каждый народ могли сохранить, развить, показать свои традиции, культуру, обычаи, передавая их потомкам. И, главное, взаимодействуя в добрососедстве, обогащать друг друга.

Беречь традиции народа - миссия важнейшая. Фото: gubernanor74.ru

Как показывает почти 30-летний опыт работы Ассамблеи народов Челябинской области, совершенно разные люди, говорящие подчас на разных языках, становятся крепкими друзьями, с удовольствием посещая мероприятия друг друга. Мы видим братство нардов Южного Урала.

Все наши исследования и социальные опросы показывают, что люди с удовольствием знакомятся, общаются и дружат с представителями всех национальностей, которые проживают на территории Челябинской области.

— Я коснусь религиозного вопроса. Как в Челябинской области взаимодействуют между собой разные конфессии?

— Челябинской области всегда везло, с одной стороны, с тем, какие религиозные деятели вставали у руля традиционных конфессии на Южном Урале; с другой стороны, жители региона достаточно хорошо знакомы с православными и мусульманскими традициями. На государственных праздниках и официальных мероприятиях мы видим и митрополита, и муфтия. Они ведут живой диалог и поддерживают друг друга.

Мы видим искренний интерес к тому, как обстоят дела в православной церкви, как обстоят дела в мусульманской умме. Мы видим, что мир в Челябинской области налажен не только между национальностями, но и между традиционными религиозными конфессиями.

ПОМОГАЛИ ВСЕМ МИРОМ

— В прошлом году, в период пандемии, мы пережили вынужденный лок-даун. Как в работу по преодолению последствий вынужденных ограничений включились национально-культурные центры региона?

— Национально-культурные центры, как и вся Челябинская область, столкнулись с пандемией и вынужденными ограничениями; оказались в тех условиях, которые были непривычны в повседневной жизни. На региональном уровне помощь и поддержку координировал губернатор.

Проблема была разной остроты: сложнее пришлось тем центрам, которые помогают иностранным гражданам, которые приезжают на Южный Урал на работу. Границы в пандемию оказались закрытыми. И работать в лок-даун было почти невозможно. Да и спрос на рабочие места в некоторый период серьезно упал. Киргизский, узбекский, таджикский культурные центры активно сосредоточились на помощи соотечественникам, которые находились на территории Челябинской области. И перед которыми в определенный момент даже стоял вопрос пропитания — нужно было кормить семьи.

Мы видели много благотворителей, которые старались дойти до каждого нуждающегося. Не все люди в силу воспитания, традиций могут обратиться за помощью. Важно было не просто предоставить гуманитарную поддержку, но сделать это уважительно и тактично. Так, чтобы это было максимально эффективно и комфортно.

Мы выражаем огромную благодарность всем национально-культурным центрам. В очередной раз мы убедились, что на Южном Урале люди в беде друг друга не бросают, подключаясь не только к праздникам и другим событийным мероприятиям, но и протягивают друг другу руку в беде.

Гости такого яркого праздника как "Сабантуй" - представители разных национальностей. Фото: gubernanor74.ru

Отдельную системную работу мы видели в традиционных конфессиях. Мы знаем, что в обыкновенной жизни, которая не омрачена коронавирусом, всегда есть и социальные столовые, и помощь обездоленным со стороны Русской православной церкви и Духового управления мусульман.

Особенно сложно ее было вести в то время, когда были введены ограничения на посещение храмов и мечетей. Нужно было с прихожанами наладить контакт в тех домах, где они находились; не потерять связь с ними, продолжать поддерживать. Вместе мы преодолели все вызовы.

КСТАТИ

Среди лауреатов премии губернатора в сфере государственной национальной политики-2020 — Владимир Панарин, настоятель храма Святого Великомученика Пантелеймона в Челябинске. Десять лет батюшка помогает матерям в центре защиты семьи, материнства и детства «Берег». Не останавливалась важна работа и в пандемию.

— За эти годы мы помогли более пяти тысячам человек. А сейчас начинаем строительство приюта в рамках храмового комплекса в честь Иоанна Предтечи, на берегу реки Миасс, неподалеку от горбольницы № 5, напротив Заячьего острова. Кода к нам обращаются за помощью, мы не спрашиваем, какой человек национальности или веры. Человек нуждается в помощи здесь и сейчас, и важно его поддержать.

ОБРЕТИ САМ И ПЕРЕДАЙ НАСЛЕДИЕ ДРУГОМУ

— Насколько часто в конкурсных работах, которые выдвигаются на соискание премии, часто звучит тема сохранения национальных культурных традиций?

— Действительно, чтобы сохранять традиции недостаточно только принадлежать к той или иной национальности. Нужно знать и любить это дело. Как только появляется эта искренняя любовь, и человек меняется полностью. Он хочет обогатить не только себя жемчужинами национальной культуры — музыкальным и поэтическим наследием, например, но и понимает ценность этого для нового поколения. Да, горько видеть факты безразличия, которые встречаются в молодежной среде. С другой стороны, не нужно опускать рук. Если молодежь привыкла к быстрому и яркому восприятию информации, то и знакомство с традициями должно быть облачено в современные форматы. Появляются музыкальные клипы на разных языках, анимационные фильмы. Наша гордость — яркие модные показы, например, в рамках праздника «Татарочка» Конгресса татар Челябинской области. Формат праздника позволяет демонстрировать умения участниц - в приготовлении блюд национальной кухне, например. Или - в знании языка, традиций.

Сохранение традиций сегодня — это бесконечная им помощь и работа с ними. Нужно постоянно показывать, что традиция жизнеспособна, интересна, что она обогащает человека. Достаточно много людей это понимают. Понимают реалии этого мира, информационную перенасыщенность и очевидную открытую конкуренцию между культурами, включаются в эту работу и побеждают, заряжая своей энергией молодое поколение.

Огромное количество молодых людей приходят и в Союз башкирской молодежи, и в Конгресс татар, и работают в Молодежной Ассамблее народов Челябинской области. Делают это искренне, с удовольствием знакомясь с традициями своего народа.

— С 1 по 30 июля продлится сбор заявок конкурсантов-участников на соискание премии губернатора. Какое время отводится на их рассмотрение, отбор и когда вы планируете вручение?

— Да, есть месяц для того, чтобы оформить заявку. Ничего сложного нет в ее оформлении. Важно собрать материал, описывающий заслуги соискателя премии в области национальной политики. После проверки всех материалов у Конкурсной комиссии есть месяц на рассмотрение. В этом году мы хотим заложить традицию вручения премии в День народного единства. 4 ноября для нас — важный праздник. Таким образом, мы хотим придать премии символизм.

— Премию вручает губернатор, церемония проходит в резиденции главы области.

— Да, Алексей Леонидович считает важным личное участие в церемонии, сказать слова благодарности и возможность оценить вклад лауреатов в вопрос национальной политики региона. Повторюсь: на церемонии наше сотрудничество с лауреатом не заканчивается. Если человек получил премию и диплом, и о нем забыли — какой смысл тогда в премии?

Кстати, очень приятно, когда лауреаты говорят, что занялись бы тем же самым делом, случись им прожить жизнь еще раз, занимаясь развитием национальной политики, поддержанием добрососедских отношений. С одной стороны, мы нашли, благодаря премии уникальных людей. С другой, все, кто занимается важным делом, получат новую энергию для своей работы.

— Итак, с 1 по 30 июля Правительством Челябинской области объявлен сбор заявок на получение премии губернатора в сфере государственной национальной политикой. Вся информация размещена на сайте правительства Челябинской области pravmin74.ru

— Участвуйте, побеждайте!

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