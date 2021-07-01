Максим Кичеев прокомментировал свое увольнение с поста начальника управления транспорта Челябинска

В начале «транспортной» карьеры Кичеев боролся с нелегальными маршрутками Фото: архив КП

Начальник управления транспорта Максим Кичеев прокомментировал свое увольнение. Он не связывает это ни с вопросом о транспорте на прямую линию президенту Владимиру Путину, ни со сгоревшей маршруткой на Комсомольском проспекте.

— Вообще никак не связано. Метро здесь вообще не причем. [Почему ухожу] не секрет, конечно. По личным обстоятельствам. Планов по новой работе нет. Я думаю, что пока исполнять обязанности будет зам — Кулакова Наталья Сергеевна, а там будет видно, — прокомментировал Максим Кичеев радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске).

Напомним, накануне, Наталья Скорынина попросила президента обратить внимание на общественный транспорт в городе. После ей позвонил губернатор Алексей Текслер.

— Не думаю, что связано с прямой линией. В управлении — тонны жалоб на маршрутки, на отсутствие нормального транспорта. Но финансирования в нужном объеме нет — сообщил КП-Челябинск источник, близкий к ситуации.

По словам нашего собеседника, у Кичеева были разногласия с вышестоящими властями по поводу маршрутной сети и работы маршруток.

— На последнем совещании он достаточно резко себя вел, защищая маршрутки. В том плане, что можно отозвать лицензии, а людей кто возить будет? — рассказал наш собеседник. — Еще одна проблема касается закупки автобусов по программе «Чистый воздух». С тех пор, как выделили деньги, они успели подорожать. Говорили, что приобретением автобусов будет заниматься Центр организации закупок Челябинской области. Для этого нужно переделать кучу нормативки.

СПРАВКА КП

Максим Кичеев родился в Челябинске 15 ноября 1971 года. В 1999 году окончил Московский Юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1992 года, после службы в армии, работал в ГУВД по Челябинской области, затем перешел в ОПБ УТ МВД России по УрФО. В 2017 году устроился главным специалистом в управления транспорта, занимался борьбой с нелегальными маршрутками. А через год возглавил управление.

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