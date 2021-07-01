«ГАЗельNN» - новый помощник бизнеса и верный друг водителя

На автомобильный рынок вышла новая долгожданная модель легкого коммерческого транспорта - «ГАЗельNN». О такой машине водители и представители бизнеса раньше только мечтали. Новый транспорт превзошел все ожидания по уровню комфортности, безопасности и электронной начинке. Убедиться в этом теперь может каждый.

Дилерская сеть марки ГАЗ объявила о старте приема заказов на автомобиль «ГАЗельNN». Он начался с общероссийской презентации новой модели, которую дистрибьютор бренда - группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») - провел 24 июня в 15 крупнейших городах России. Это стало настоящим праздником для всех, кто связан с грузовыми и пассажирскими перевозками.

В Челябинске посмотреть на «ГАЗель NN», которая является родоначальником нового поколения автомобилей марки ГАЗ, пришли десятки людей. Евгений Цветков, например, приехал на презентацию на ГАЗели, которую купил весной этого года и теперь планирует расширять бизнес.

- Занимаюсь грузоперевозками, я и водитель, и руководитель, - говорит гость презентации. Автомобили ГАЗ оценил лично, нареканий нет, поэтому очень интересно, что усовершенствовали в новой модели. Для нас важно, чтобы машина была максимально безопасна и комфортна.

Руководитель проектного офиса дирекции по развитию Горьковского автомобильного завода Никита Васильев сообщил, что работа над созданием модели велась три года. Конструкторы не просто учли пожелания, а сделали автомобиль нового поколения.

- Перемены заметны сразу, как только садишься в салон, - говорит Никита Васильев. - Салон просторный, продумано все до мелочей, чтобы было максимально комфортно. Если говорить о технической части, то она идеальна для бизнеса: новая шестиступенчатая коробка передач, которая позволяет экономить расход топлива, тросовый привод, электромеханический ручник в виде кнопки, которая блокирует задние колеса. Подвеска надежная, как и на всех автомобилях ГАЗ, применен задний мост с дисковыми тормозами, что повышает безопасность. Есть система помощи при подъеме в гору, торможении.

Всего в автомобиль нового поколения внесено 56 конструктивных решений. Подробно познакомиться с техническими характеристиками гости могли с помощью интерактивного экрана. А очки виртуальной реальности позволяли проникнуть прямо на завод и посмотреть, как идет сборка автомобилей.

Конечно, внимание гостей было приковано к герою дня - бортовому грузовику «ГАЗельNN». Как только с него торжественно сняли покрывало, все устремились изучать новинку. Опытные водители внимательно осматривали салон и, конечно, все, что находится под капотом. Трогали, проверяли с фонариком, пробовали на прочность и одобрительно кивали головами.

Среди внимательных клиентов – главный инженер Южно-Уральского центра дорожных испытания и исследований Сергей Соломатов:

- Эта машина идеальна для работы, она очень функциональна. Мы присматриваем вариант пассажирского фургона, чтобы доставлять сотрудников до места назначения. Когда-то у нас была «ГАЗель», потом перешли на иномарки. Оказалось, что много проблем с доступностью запчастей, дорогой ремонт. Сейчас думаем вернуться к проверенному варианту – «ГАЗели», тем более такой усовершенствованной.

Но есть вещи, которые сложно оценить взглядом. Широкое использование цифровых сервисов позволяет «ГАЗельNN» превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера, полноценного участника дорожного движения.

- Этот автомобиль - базовый элемент новой экосистемы сервисов, которая помогает управлять автопарком, экономить средства и время, - говорит начальник управления развития продаж официального дистрибьютора Горьковского автомобильного завода компании «Современные транспортные технологии» Наталья Плетникова. – Экосистема сервисов сопровождает покупателя на каждом этапе - от момента выбора до обслуживания. Телематическая система GAZConnect позволяет удаленно контролировать и управлять автомобильными парками со смартфона, вплоть до отправки предпринимателю информации о том, нарушал ли водитель правила дорожного движения, сливается ли топливо; персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZFinance; комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZAssistance; система долгосрочных сервисных контрактов GAZUptime. Оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки. То есть мы всегда идем рядом с клиентом, и готовы нести зонтик, в случае необходимости.

Это поколение машин – еще один шаг на пути к первым беспилотным автомобилям.

- Здесь применена современная электронная архитектура, система помощи водителю, телематические сервисы. Все это позволяет быть на шаг впереди. На Горьковском автомобильном заводе уже ведутся разработки беспилотных автомобилей, существуют прототипы и многие из них воплощено в «ГАЗельNN», - добавляет Наталья Плетникова.

В автомобилях нового поколения «ГАЗельNN» неизменными остались только главные отличия машин ГАЗ - практичность, функциональность и лучшие показатели экономической эффективности в своем классе.

Продажи новых автомобилей стартуют 24 августа, а с 24 июня можно оставить предзаказ на сайте https://gazelle-nn.azgaz.ru/. К бронированию доступны базовые модификации машин, а через некоторое время модельный ряд будет расширен. В дилерских центрах также проводятся тест-драйвы, чтобы каждый мог лично оценить преимущества автомобиля нового поколения.