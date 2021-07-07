«Я там чуть не разревелся»: как челябинец проходил новомодный психологический тренинг

Эмоции во время расстановок — зашкаливали Фото: Иван ВИСЛОВ

В современном мире, чем люди только не занимаются, чтобы сделать свою жизнь лучше, достичь большего успеха и далее по списку. Одним из популярных путей к поставленным целям являются психологические тренинги, коих стало выше крыши. В Челябинске не так давно появился некий клуб, в котором проводят расстановки по Хеллингеру. Эта методика предлагает взглянуть на жизненную проблему через некое действо, напоминающую театральную постановку, в которой главный персонаж — вы. Да, звучит непонятно и бредово, поэтому журналист КП-Челябинск пошел туда, чтобы увидеть все своими глазами и сделать выводы.

К идее пойти на психологический тренинг я отнесся с огромнейшим сомнением. Таких сомнений не было, даже когда я проходил «Марафон желаний» от Елены Блиновской. Просто в моем понимании, на такие занятия приходят отчаявшиеся люди, которые пытаются ухватиться за последнюю соломинку и готовы поверить в любой бред, лишь бы решить волнующую их проблему, но на деле все оказалось лучше, чем я ожидал.

Придя по указанному адресу, я зашел в комнату, где сидели две-три женщины. В центре помещения лежал мягкий ковер, по периметру стояли пара кресел, стульчики — все напомнило клуб анонимных кого угодно. Недолго думая, я сел в креслецо и стал ждать.

— Ого, у нас сегодня мужчина будет на расстановке! И сел, конечно же, в лидерское кресло, — с такими словами зашла в комнату психолог.

— Да я не хотел, оно просто ближе всех стояло, — как будто начал оправдываться я.

В результате меня с этого кресла подвинули, а мужчины здесь бывают редко, судя по всему. Пока что мои ожидания оправдываются — клуб нацелен на женщин, которые начитаются о новомодных штучках и думают, что сейчас как заживут...

Сеанс начался. Мы сели в кружочек — девять человек, двое из которых — психологи, и начали передавать друг другу плюшевую панду, проговаривая, кто мы есть, шарим ли за расстановки, и зачем сюда вообще пришли. Как оказалось, я был единственным новичком и пришел просто посмотреть, а остальные уже не раз участвовали в подобных мероприятиях. Одна женщина даже приехала из другого города, чтобы разобраться с проблемой.

После знакомства психолог начала разъяснять, что вообще будет происходить. А суть такова: обращается человек с проблемой, например, не складывается у него личная жизнь. Тогда начинается расстановка — пришедшие заместители принимают на себя роли. Кто-то становится этим самым обратившимся человеком, кто-то его мамой или папой, некоторые становятся даже не человеком, а энергией, в общем, вариантов масса. В процессе фигуры взаимодействуют между собой лишь на каких-то внутренних ощущениях. Вот хочется «матери» наорать на «ребенка» — она берет и орет. Хочет кто-то рыдать или обниматься — рыдает и обнимается. И за счет этого складывается какая-то ситуация, а психолог в это время спрашивает у клиента, не напоминает ли происходящее что-нибудь из жизни, не совпало ли. Это помогает посмотреть на проблему со стороны и визуализировать ситуацию, которую мозг не способен самостоятельно предложить.

Признаюсь, на этапе объяснения я мало что понял, но потом началась разминка. Клиентка ушла с психологом в другую комнату, чтобы рассказать о своей проблеме, а мы с другим специалистом начали настраиваться. Сначала бродили по ковру в произвольном направлении, чтобы что-то почувствовать. Когда мы пересекались друг с другом в комнате, нужно было остановиться и попытаться уловить какой-то импульс, какую-то энергию от человека. Честно скажу — уловил ноль из четырех. Останавливаюсь рядом с человеком и все, ощущения примерно как в забитой маршрутке, когда едешь стоя, только не так душно и за проезд никто не просит передать.

Вторая разминка была еще сложней для меня. Нужно было разбиться по парам и, глядя в глаза своему партнеру, попытаться увидеть образы его родителей. Я минуту таращился в зрачки женщины, с которой только познакомился, и кроме зрачков вообще ничего не увидел. Зато она очень даже точно описала моих маму и папу. Как это работает вообще? Я начал переглядываться с другой женщиной, и та тоже описала моих родителей! Я даже почувствовал себя каким-то неполноценным, но меня заверили, что это нормально, со временем научусь разглядывать.

Дальше психолог решила разыграть небольшую расстановку и попросила меня выступить в роли заявителя. Мне нужно было подкинуть тему, и я предложил что-нибудь про мою профессиональную деятельность и ее развитие. Первым делом надо было выбрать фигуру, которая в расстановке сыграет мою роль. Долго я не думал и попросил об этом женщину, с которой мы переглядывались. Все-таки столько вместе пережили, она еще и за родителей моих знает. А на роль своего «дела» выбрал вторую. Через ладони и очередной пристальный взгляд я передал им энергию (я старался, честно) и поставил их плечом к плечу в центре ковра. Да, выбирать, куда их разместить, надо было тоже через какое-то внутреннее чувство.

С психологом мы начали наблюдать за происходящим. Фигура, отыгрывающая меня, начала шарохаться от «дела» по ковру со словами, что ее тошнит, кружится голова и все в таком духе. Я как будто попал на первый ряд в театр, ей богу. Что касается «дела», то оно стояло как вкопанное без каких-либо эмоций. Психолог спросила меня, не напоминает ли мне это что-то. А мне это напомнило разве что момент из детства, когда я переел чипсов со вкусом бекона — примерно так же меня тошнило, и я целый месяц не мог смотреть на них.

Затем на ковер вывели третью фигуру, безымянную. Тут сценический я начала говорить, что ее тянет к новой фигуре, но из-за стоящего посередине «дела» она не может вдоволь насладиться ею. В общем-то, на этом разминка и закончилась. Психолог повела итог, что, исходя из расстановки, у меня есть более важное дело, которому я не могу полностью отдаться. Честно говоря, все это выглядит как гадание, только вместо карт таро или кофейной гущи — эмоциональные люди. Стоит отдать должное заместителям в этой расстановке. Отдача у них была максимальная, я даже не думал, что здесь они так все пропускают через себя.

В комнату вернулась клиентка, началась расстановка ее проблемы. Что именно ее волнует, мы не знали, потому что все это она рассказала лично психологу за закрытой дверью, так что можем лишь догадываться. Одна из женщин замещала ее, а вторая олицетворяла ее агрессию на ребенка. Началась бесовщина. Первая фигура сразу перешла в эмоциональную игру, попросила платочек, потому что чувствовала, что вот-вот разревется. Диалог шел на повышенных тонах, нервы, полукрики, а когда вывели третью фигуру, начались слезы. Я сидел в полнейшем шоке от увиденного, а все остальные так спокойно воспринимали происходящее, как будто это абсолютно нормально. Тут человек как по щелчку пальцев вжился в какую-то роль, разревелся, пропустил кучу эмоций через себя, но ни у кого и бровь не дернулась.

Когда ввели четвертую фигуру, реветь начала так называемая «агрессия на ребенка». Да я там уже сам чуть не разревелся. Я планировал просто понаблюдать на какой-то непонятный мне процесс, а тут такие страсти. Причем это все невольно пропускаешь через себя, и сложившуюся в расстановке ситуацию проецируешь на свою жизнь. Порой фигуры заигрывались, озвучивали происходящее так, как они его видят, и это напоминало шоу с якобы экстрасенсами, которые «чувствуют энергетику».

По ощущениям, расстановка длилась не меньше часа. Периодически появлялись и уходили персонажи, кто-то ревел, кричал, наезжал, смеялся — было все. А финал получился клишированным, ведь пришли к тому, что проблема сидела в детстве, в разводе или постоянной ругани родителей женщины. Ну, по крайней мере это то, что я увидел своими глазами, а как все произошедшее резюмировал психолог, мы не узнаем.

Ушел я оттуда впечатленным, несмотря на то, что изначально подходил к этой затее максимально скептически. Остаться равнодушным и не пропустить все увиденное через себя не получилось, поэтому наверняка такие тренинги кому-то помогут взглянуть на проблему со стороны и разобраться в себе. Но принимать все это за чистую монету я не стану, тут все-таки на исход влияют люди. Будь в расстановке другой человек, которому шестое чувство выдаст совершенно другую эмоцию, то и финал будет совсем иной. Но, наверное, в этом суть всей существующей психологии — не тыкнуть пальцем в проблему, а просто накидать возможных вариантов, один из которых нет-нет, да окажется верным.

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